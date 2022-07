Pourquoi les salaires américains n’ont pas augmenté malgré les gains de productivité

Les salaires aux États-Unis stagnent depuis le début des années 1970. Entre 1979 et 2020, les salaires des travailleurs ont augmenté de 17,5 % alors que la productivité a augmenté plus de trois fois plus vite à 61,8 %.

“Ce n’est pas vrai que les salaires n’ont pas augmenté du tout”, a déclaré Allison Schrager, chercheur principal au Manhattan Institute. “Ils l’ont fait, mais ils n’ont pas grandi aussi vite qu’avant.”

Auparavant, la mondialisation et l’automatisation étaient accusées d’être les principales causes de la lenteur de la croissance des salaires. Mais de plus en plus d’économistes suggèrent que le dynamisme de la main-d’œuvre joue également un rôle crucial. Les travailleurs américains d’aujourd’hui changent d’emploi moins fréquemment qu’avant, même si le changement d’emploi pistes à une forte croissance du salaire net.

Et tandis que certains Américains ne changent pas leur emploi d’un désir de stabilité, d’autres pensent qu’ils ne peuvent pas le faire en raison d’une mobilité professionnelle limitée. Dans de nombreux marchés locaux, les entreprises utilisent le manque de concurrence pour supprimer les salaires de leurs travailleurs.

“La notion de pouvoir de monopsone, c’est que vous avez un marché du travail local, disons que vous vivez dans une ville en particulier ou dans une commune en particulier, et dans cette ville, il y a un employeur”, a expliqué Efraim Benmelech, professeur de finance à Northwestern. Université. “Étant donné qu’il n’y a qu’un seul employeur là-bas, ils fixent les salaires d’une manière qui est inférieure à ce à quoi vous vous attendriez autrement dans un marché pleinement concurrentiel.”

Soixante pour cent des marchés du travail sont considérés comme très concentrés et seulement 10 % de travailleurs en plus dans une région peuvent entraîner une réduction d’environ 1 % des salaires affichés.

“Au cas par cas, vous voyez que des politiques gouvernementales ont été mises en œuvre pour décourager le dynamisme de la main-d’œuvre et pour décourager les travailleurs de changer d’emploi ou de déménager dans une meilleure ville ou ville pour améliorer leurs perspectives d’emploi”, a déclaré Scott Lincicome, directeur de l’économie générale. à l’Institut Cato.

Pendant ce temps, la pandémie de Covid-19 et l’impact de la Grande Démission ont peut-être entraîné des gains surprenants dans la croissance des salaires. Un quart des entreprises du secteur privé aux États-Unis, employant 54 millions de travailleurs, ont accordé des augmentations de salaire en raison de la pandémie, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

“Comment savoir si c’est la nouvelle réalité”, a déclaré Benmelech. “Cela a-t-il changé notre vie pour toujours et peut-être pour le mieux en termes de marché du travail et de salaires ? Nous devons attendre et voir.”

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les salaires stagnent en Amérique aujourd’hui.