Pourquoi les Russes moyens ne se sont pas précipités dans les rues pour défendre Poutine. Mais certains se sont ralliés aux troupes de Wagner

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a prononcé un bref discours à la nation lundi soir, ses premières remarques depuis la fin négociée de la violente rébellion du week-end, il était visiblement en colère en parlant de trahison nationale.

Bien qu’il n’ait pas mentionné Yevgeny Prigozhin par son nom, sa cible était claire. Il en va de même pour le récit poussé par le gouvernement et les chaînes de télévision populaires sous son contrôle.

Leur message est que Poutine devait conclure un accord avec Prigozhin pour éviter davantage d’effusion de sang, et que la décision de négocier avec un homme qu’il a qualifié de traître a été prise par un dirigeant pragmatique, et non menacé.

Dans un pays qui vénère son armée, les combattants sont considérés comme des héros nationaux par une grande partie de la population.

« Ce sont des troupes d’élite. Donc, être trop dur avec Prigozhin n’est peut-être pas dans l’intérêt de la Russie », a déclaré Anna Matveeva, chercheuse principale invitée au King’s College de Londres.

Dans le discours de Poutine, il a félicité les citoyens russes pour leur patriotisme et leur solidarité civique, mais au cours du week-end, alors qu’un convoi de Wagner parcourait des centaines de kilomètres en direction de Moscou, abattant des avions russes en chemin, il n’y a pas eu de forte démonstration de soutien au président sur le rue.

Au lieu de cela, des foules se sont rassemblées autour des combattants de Wagner dans la ville sud-ouest de Rostov-sur-le-Don, leur donnant de la nourriture et de l’eau et les encourageant à leur départ.

Anna Matveeva est chercheuse principale invitée au Russia Institute du King’s College de Londres. (Briar Stewart/CBC)

« Notre bâtard »

Dans une interview accordée à CBC News, elle a déclaré que les autorités russes poursuivaient deux stratégies en ce qui concerne le problème de Prigozhin, qui a lancé une mutinerie ciblant les hauts gradés de l’armée russe.

Il a été qualifié de criminel, mais elle dit qu’il est finalement reconnu comme un atout précieux.

« L’autre stratégie est qu’il est un bâtard, mais c’est notre bâtard et nous devons le garder comme allié. »

La Russie s’est fortement appuyée sur les combattants de Wagner en Ukraine, où des milliers d’entre eux étaient aurait été tué tout en prenant du terrain à Bakhmut en mai.

Après qu’il a été annoncé samedi que le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait négocié un accord qui a vu Prigozhin mettre fin à sa violente révolte en échange de l’abandon des poursuites pénales et de l’exil en Biélorussie, les combattants de Wagner seraient retournés au camp de base.

On ne sait pas si cela signifie des bases en Russie ou des positions en Ukraine.

Des gens se promènent dans un parc près du Kremlin à Moscou le lundi 26 juin 2023. La journée a été déclarée fériée en raison de la situation dans le pays. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Dans son discours, Poutine a déclaré aux combattants qu’ils pouvaient soit signer des contrats avec le ministère de la Défense, soit se rendre en Biélorussie.

Avant la rébellion, le gouvernement voulait forcer les soldats privés à signer des contrats de défense d’ici le 1er juillet. Dans un message audio publié sur les réseaux sociaux lundi, Prigozhin a reconnu qu’il avait lancé ce qu’il appelait sa « marche pour la justice » parce qu’il craignait son mercenaire. groupe a été annulé.

REGARDER | Avant la rébellion, Prigozhin était un allié de longue date de Poutine : Yevgeny Prigozhin : d’allié de Poutine à adversaire Yevgeny Prigozhin était l’un des principaux alliés du président russe Vladimir Poutine, jusqu’à ce qu’il dirige ce qui est décrit comme une tentative de mutinerie. David Common de CBC explique comment Prigozhin est passé de l’un des plus grands alliés de Poutine à un adversaire public.

Les combattants de Wagner semblaient facilement encercler les bâtiments de Rostov-sur-le-Don et voyager vers le nord le long de la route principale vers la capitale, échangeant des tirs avec les troupes russes en cours de route.

Evgeny Popov, animateur de télévision d’État et législateur, a déclaré à CBC News dans une interview depuis Moscou que les combattants de Wagner sont considérés comme des amis de l’armée et des agences de sécurité.

« Ils ont pris part à un énorme combat pour des villes comme Soledar et Bakhut », a-t-il déclaré. « Certains de ces gars sont des héros de la Russie. Ils ont des médailles. »

Il a déclaré que les combattants avaient pu se déplacer si rapidement à Rostov-sur-le-Don, en grande partie parce qu’ils avaient établi des relations de longue date avec les autorités militaires et qu’ils avaient même des autorisations pour entrer dans les bâtiments.

Les navetteurs montent dans une rame de métro à côté d’une affiche faisant la promotion du service militaire russe à Moscou le 26 juin 2023. Il se lit comme suit : « Rejoignez votre peuple ! » (Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)

Popov a qualifié Prigozhin de traître à plusieurs reprises au cours de l’entretien de 15 minutes. Lorsqu’on lui a demandé où il pensait que se trouvait le chef de Wagner, il a répondu qu’il ne savait pas – et ne voulait pas savoir.

« Il n’est personne pour moi en ce moment », a déclaré Popov.

« Il doit assumer la responsabilité de son crime. Mais maintenant, le premier objectif de notre État est de gagner la guerre, puis nous résoudrons nos autres problèmes internes. »

L’un d’eux pourrait très bien être l’avenir de Poutine en tant que président et la transition de la Russie vers le prochain.

Accompagnement dans la rue

Selon le Centre Levada, une organisation de recherche non gouvernementale, Poutine bénéficie toujours d’un solide soutien. UN sondage réalisé en avril a constaté que 82% des personnes interrogées approuvaient le président.

Mais les gens ne se sont pas précipités dans les rues pour montrer leur soutien au gouvernement pendant la rébellion. Matveeva a déclaré que c’était un contraste frappant avec le coup d’État militaire en Turquie en 2016, lorsque des milliers de citoyens turcs sont descendus dans la rue après que le président Recep Tayyip Erdogan les a appelés à combattre le coup d’État.

« Les gens ont estimé qu’il était de leur devoir de sortir et de faire quelque chose pour protéger l’État », a déclaré Matveeva. « La société russe a manifesté une réaction complètement différente. »

La lumière sur les étages du bâtiment du centre de Moscou, en Russie, forme la lettre Z, devenue un symbole de l’armée russe, le dimanche 25 juin 2023. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Bien qu’il n’y ait pas eu un tel appel du Kremlin et que de nombreuses autorités locales aient demandé aux gens de rester en dehors des routes, Matveeva pense que de nombreux citoyens russes ont vu la révolte comme un combat entre des élites puissantes qui ne les concernaient pas vraiment.

Et d’autres se sont résignés au fait qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose de toute façon.

Elle pense que Poutine est maintenant au crépuscule de son mandat au pouvoir, mais elle ne pense pas que la Russie est à l’aube d’une révolution car pour la plupart, la vie est encore assez stable car le gouvernement a tenté d’isoler la majeure partie de la société de la guerre. et « peindre les fissures » dans l’économie.

Pour les élites russes, elle dit que c’est une autre histoire – mécontente de la situation et de la direction que prend le pays.

Elle dit que la Russie se dirige vers une transition de pouvoir, mais on ne sait pas par quel mécanisme.

Elle pense que le scénario le plus optimiste est que Poutine nomme quelqu’un pour lui succéder avant les élections présidentielles de mars 2024. Mais elle pense que la violence pourrait également finir par ouvrir la voie à un changement politique.

« La voie de la violence est ouverte et où elle mènerait est à deviner », a-t-elle déclaré.