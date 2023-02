Pourquoi les rumeurs de la disparition de Radio 2 pourraient être exagérées

La perte d’un demi-million d’auditeurs signifie-t-elle que Radio 2 est en difficulté ? Alors que les gros titres crient que les auditeurs plus âgés désertent la station de radio populaire après le départ de Paul O’Grady, Steve Wright et Vanessa Feltz – bientôt suivis par Ken Bruce – les rumeurs de sa disparition sont exagérées.

Une station de radio opérant à une si grande échelle – avec plus de 14 millions d’auditeurs, par rapport à des concurrents commerciaux à croissance rapide tels que Greatest Hits Radio avec 4,4 millions – verra inévitablement des hausses et des baisses dans ses chiffres RAJAR chaque année.

Et les rumeurs d’un changement pour plaire à un groupe démographique plus jeune et aimant les années 90 de «mamans d’humeur» pourraient également être surestimées. « Radio 2 continuera d’être une station de radio multigénérationnelle qui dessert un public de plus de 35 ans, un public cible qui n’a pas changé depuis des décennies », a déclaré un porte-parole.

En ce qui concerne les présentateurs, Radio 2 n’a pas de ratés, du Breakfast Show de Zoe Ball à l’heure du thé rebondissante de Sara Cox. L’ex-Radio 1 DJ Scott Mills s’installe déjà brillamment dans le créneau de 14h à 16h : il est difficile de trouver une émission plus rythmée et plus authentique à la radio. Et en ce qui concerne les personnalités chaleureuses, Radio 2 a le roi de l’amélioration de l’humeur Rylan Clark, qui a guidé les auditeurs tout au long du verrouillage et au-delà avec son chat facile et sa pop optimiste.

Rylan Clark à BBC Radio 2 en 2019. Photographie : Beretta/Sims/Rex/Shutterstock

Tous les bons ingrédients pour une station de radio, mais il ne fait aucun doute que la radio commerciale connaît un moment et fait des progrès audacieux pour gagner du terrain alors que certains auditeurs plus âgés ont du mal à se connecter avec Mills et le gang. S’ils cherchent une nouvelle maison, ces jeunes de plus de 50 ans ont deux endroits où ils sont les bienvenus : Boom Radio et Greatest Hits Radio, qui a fait les gros titres en signant le bien-aimé Ken Bruce le mois dernier.

Boom vient de doubler son audience en un an pour atteindre près d’un demi-million, un véritable exploit pour une radio de niche où des DJ, dont le légendaire David Hamilton, émettent depuis leur domicile. L’un des fondateurs de Boom Radio, David Lloyd, est clair sur son attrait. « Nous ne nous considérons pas comme une station « oldies », parce que pour nous, les chansons ne sont pas des oldies – ce sont juste de grands morceaux de musique. Nous ne sommes pas coincés dans une distorsion temporelle, nous saupoudrons également de nouvelles chansons », dit-il.

“GHR a tendance à cibler les moins de 60 ans, alors que nous visons les jeunes qui ont plus de 60 ans, donc entre nous, nous pouvons attraper ceux qui tombent de Radio 2. Il n’y a rien de mal à cibler les plus jeunes, mais vous ne pouvez pas servir les gens. qui ont à la fois 35 et 65 ans.

L’ancien DJ de Radio 2, Simon Mayo, présente l’émission Drivetime de GHR et il ne doute pas de ce que veut son public. “La plupart de nos auditeurs peuvent écouter toute leur collection de disques sur leur téléphone, donc si vous allez écouter la radio, vous voulez un animateur qui sera de bonne compagnie”, explique Mayo.

“Vous avez besoin d’un présentateur qui est considéré comme un ami derrière le microphone, qui vous fait vous sentir mieux que lorsque vous avez allumé la radio.”

Et Mayo, comme son compagnon d’écurie Mark Goodier, sait comment tenir ce cahier des charges, soutenu par une liste de lecture de chansons familières des années 1960 aux années 90, ainsi que des fonctionnalités régulières.

Radio 2 DJ Sara Cox se produit en direct sur scène au festival britannique de musique et d’arts familiaux Camp Bestival, 2021 Photographie : Dawn Fletcher-Park/SOPA Images/REX/Shutterstock

Mayo’s Confessions, qui expose les secrets les plus sombres des auditeurs depuis plus de 25 ans, fait toujours partie intégrante de son émission, tandis que Goodier anime le quotidien Top Ten at Ten, un quiz addictif sur l’année qui rivalise avec le PopMaster de Bruce pour le diabolisme. .

Aussi forts que soient ses rivaux commerciaux, Radio 2 a encore beaucoup de raisons d’être optimiste. Alors que le line-up de Boom et GHR est majoritairement blanc et plus susceptible d’être masculin, celui de Radio 2 est plus diversifié, avec Trevor Nelson et DJ Spoony (tous deux dans la cinquantaine) apportant des airs percutants.

Et le week-end dernier, Tony Blackburn a fêté ses 80 ans à l’antenne, prouvant qu’il y a encore de la place pour un DJ vétéran avec une connaissance inégalée de la musique soul de toutes les époques.

Mais les vrais gagnants sont les auditeurs plus âgés de Radio 2 – à la fois actuels et anciens – avec plus de diffuseurs de haute qualité qui les ciblent que jamais.