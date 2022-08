Pourquoi les “rues ouvertes” à New York ont ​​été réduites de 63 miles

New York, en revanche, a rendu permanent le programme des rues ouvertes l’année dernière après une poignée de succès retentissants, notamment la 34e Avenue dans le Queens, Vanderbilt Avenue et Berry Street à Brooklyn, et Dyckman Street à Manhattan, résultat des efforts inlassables de résidents, groupes communautaires, entreprises et défenseurs des transports et des espaces ouverts. Mais de nombreuses autres rues ouvertes ont connu des difficultés, ont été réduites ou ont été entièrement rayées.

Une place populaire de style italien sur Arthur Avenue dans le Bronx est passée de trois blocs en 2020 à un bloc en mai, de sorte que 90 places de stationnement en bordure de rue ont pu être libérées. “Les gens viennent en voiture à nous”, a déclaré Peter Madonia, président du Belmont Business Improvement District, qui tente d’équilibrer la rue ouverte avec les besoins des entreprises et des clients. “Nous avons toujours une place, c’est juste plus petit.”

À Jackson Heights, Queens et Greenpoint, Brooklyn, les rues ouvertes ont suscité un contrecoup de la part de certains résidents qui disent qu’il est plus difficile de conduire, de trouver un parking et d’obtenir des livraisons. Ils créent également des embouteillages dans les rues environnantes, disent les habitants. Les conducteurs de Greenpoint ont essentiellement repris deux rues ouvertes sur Driggs Avenue et Russell Street après que des barrières métalliques aient été vandalisées, écrasées et jetées dans Newtown Creek.

“Plus il y a de rues ouvertes, plus il est difficile pour les conducteurs de naviguer”, a déclaré le député David I. Weprin, un démocrate du Queens, qui a reçu des plaintes concernant le programme. “Il y a encore des parties de New York où les gens comptent sur leur voiture, et cela devient de plus en plus anti-voiture dans la ville.”

D’autres soutiennent qu’avec l’augmentation des décès sur les routes, les rues ouvertes rendent la navigation dans la ville plus sûre pour les piétons et les cyclistes. Ils peuvent également apporter des avantages pour la santé et l’environnement, en particulier dans les quartiers pauvres avec peu de parcs.

“Les voitures restent reines”, a déclaré Danny Harris, directeur exécutif de Transportation Alternatives, un groupe de défense qui a dénoncé la répartition inéquitable des rues ouvertes. “Nous avons besoin de plus de rues ouvertes, pas moins, pour soutenir les New-Yorkais et notre reprise.”