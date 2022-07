Pourquoi les routes américaines sont devenues si dangereuses et que faire à ce sujet

Nous nous sommes tous familiarisés avec l’idée de “courber une courbe” grâce à la pandémie de COVID-19. Il semble maintenant qu’une autre courbe américaine doive être courbée : celle de Morts de la circulation aux États-Unis, qui ont augmenté fortement et anormalement au cours des deux dernières années. Le fruit à portée de main quand il s’agit de changer cela pourrait ne pas être autant dans la voiture qu’autour d’elle.

Brian Cooley/Crumpe



Grâce en grande partie aux technologies de sécurité embarquées telles que les airbags, les freins antiblocage, le contrôle de la stabilité et, plus récemment, le freinage d’urgence automatique, les décès sur les routes aux États-Unis ont généralement connu une longue baisse depuis 1970. Les 52 000 décès de ce type enregistrés il y a 52 ans sont passés à 36 000 en 2019 alors même que la population américaine et les kilomètres parcourus par les véhicules ont tous deux augmenté de façon spectaculaire. Mais 2020 et 2021 ont vu le plus grand pic en plus de 50 ans pour atteindre un total de près de 43 000 par an, ramenant le nombre de décès sur les routes à 2002. En bref, quelque chose ne fonctionne pas aussi bien qu’il l’a fait.

“Nous avons besoin de réglementations liées à la conception des véhicules et conception de rue,” dit Yona Freemarkchercheur principal à la Institut urbain, un groupe de réflexion à but non lucratif axé sur la mobilité urbaine et l’équité. “Ces deux jouent un rôle très important dans la probabilité que des personnes soient tuées dans les rues, en particulier des piétons (et des cyclistes) qui sont heurtés par des voitures.”

La vitesse est un facteur majeur dans près d’un tiers de tous les décès sur les routes. Une solution qui irriterait probablement la plupart des conducteurs américains est l’augmentation utilisation de radars automatiques encore rares qui émettent des contraventions de manière autonome et créent une présence policière qu’aucun agent humain ne peut espérer reproduire. Mais les conducteurs américains ont suffisamment exprimé leur opposition à une telle technologie d’application de la loi pour qu’il existe des études sur le de nombreuses villes qui ont supprimé leurs caméras aux feux rouges similaires.

Gov.uk



Les technologies de sécurité embarquées qui protègent les occupants ne sont devenues plus répandues au cours des deux dernières années, c’est pourquoi Freemark considère les décès de piétons et de cyclistes dans des collisions avec des voitures comme le prochain domaine clé à améliorer. Les trois quarts des acheteurs d’automobiles aux États-Unis choisissent un camion léger qui est généralement plus lourde et plus grande que la berline ou le coupé qu’ils ont peut-être choisi comme achat précédent, une formule pour un impact plus brutal avec quelqu’un à l’extérieur du véhicule. À l’avenir, beaucoup plus de voitures électriques seront vendues et leur problème de poids bien connu pourrait aggraver la gravité des collisions.

“Les États-Unis ont choisi de ne pas développer de normes de sécurité automobile conçues pour protéger les piétons, à la fois en termes d’essais et d’exigences (véhiculaires)”, déclare Freemark. Les automobiles européennes sont évaluées en fonction de l’impact des piétons lors d’une collision, où les cotes de sécurité des voitures aux États-Unis se concentrent principalement sur la façon dont la voiture protège ceux qui se trouvent à l’intérieur.

Voitures Volvo



Cette différence se manifeste lorsque vous comparez les statistiques sur les décès sur les routes en dehors des États-Unis. “Au cours des 20 dernières années environ, nous avons constaté une certaine divergence entre d’autres pays développés, comme la France”, a déclaré Freemark à propos d’une comparaison sur laquelle il se concentre. Il a noté que d’autres pays régimes fiscaux qui découragent l’achat de gros véhicules lourds ainsi que des radars automatiques et présence de beaucoup plus de ronds-points qui confondent encore la plupart des conducteurs américains. Écoutez la conversation de Yonah Freemark avec Brian Cooley de CNET pour savoir ce qui, selon lui, pourrait infléchir la courbe des décès sur les routes américaines, peut-être à de nouveaux creux que la technologie automobile elle-même pourrait ne jamais offrir.