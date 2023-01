Pourquoi les rivières atmosphériques de Californie ne peuvent pas briser la méga-sécheresse

Une “rivière” de plus de 100 miles de large jaillit dans les airs au-dessus de la Californie, apportant avec elle de fortes pluies, des vents et de la neige. C’est le troisième d’une série de systèmes météorologiques connus sous le nom de rivières atmosphériques – de longues et lourdes colonnes de vapeur d’eau dans le ciel – à frapper l’État au cours des deux dernières semaines.

Il s’est déjà avéré mortel : deux personnes sont mortes à la suite des tempêtes, dont un tout-petit ; les routes ont été inondées ou ont été frappées par des coulées de boue, forçant des évacuations ; et plus de 180 000 Californiens ont perdu l’électricité. Mercredi, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence avant l’arrivée de la tempête, et la ville de San Francisco a manqué de sacs de sable pour la deuxième journée consécutive alors que les habitants se précipitaient pour protéger leurs maisons contre la possibilité d’inondations.

Une fois la tempête passée, il y aura peu de répit : une autre rivière atmosphérique devrait frapper l’État ce week-end et la semaine prochaine, apportant encore plus d’inondations.

La Californie semble trempée en ce moment, mais au cours des deux dernières décennies, elle a souffert d’une méga-sécheresse d’un genre qui n’a pas été vu depuis plus de 1 000 ans. La sécheresse menace à la fois l’industrie agricole de la région et les citoyens ordinaires, mettant en danger les moyens de subsistance et suscitant des inquiétudes quant à l’avenir de la vie dans l’Ouest.

Ce qui pourrait, de manière compréhensible, soulever une question simple : toutes ces pluies, malgré les souffrances qu’elles apportent, peuvent-elles aider à atténuer la sécheresse ?

La réponse simple : malheureusement non. Une inondation en période de sécheresse est une double catastrophe.

Raison 1 : Trop d’eau d’un coup

Comme nous l’écrivions en août dernier, les sécheresses et les inondations ressemblent à un cercle vicieux. Il faut du temps pour que l’eau s’infiltre dans le sol, et le fait que plusieurs tempêtes se succèdent rapidement revient à arroser excessivement une plante en pot : le sol ne peut tout simplement plus absorber d’eau. Finalement, la pluie se transforme en inondations, qui érodent davantage le sol et entraînent le risque d’abattage d’arbres, ce qui peut couper les lignes électriques et endommager les bâtiments ; un enfant de 2 ans a été tué cette semaine lorsqu’un séquoia est tombé sur une maison mobile dans le comté de Sonoma.

“Nous sommes au milieu d’une urgence d’inondation et également au milieu d’une urgence de sécheresse”, a déclaré la directrice du Département des ressources en eau de Californie (DWR), Karla Nemeth, lors d’un point de presse mercredi. « Il s’agit d’un événement météorologique extrême et nous passons d’une sécheresse extrême à une inondation extrême. Cela signifie que beaucoup de nos arbres sont stressés, après trois ans de sécheresse intensive, le sol est saturé et il y a de fortes chances que des arbres abattus créent des problèmes importants.

En l’absence de sécheresse, les racines des arbres agissent un peu comme des éponges, absorbant l’eau du sol. Mais les sécheresses rendent les racines des arbres moins spongieuses, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas absorber autant d’eau tout de suite. Cela rend également les racines plus faibles et les arbres plus susceptibles de tomber lors d’inondations extrêmes.

Si les pluies avaient été espacées sur une série de mois, cela aurait peut-être contribué à la sécheresse en remplissant les réservoirs au fil du temps, a déclaré Noah Diffenbaugh, climatologue au programme Water in the West de l’Université de Stanford. Le sol serait également moins saturé, ce qui permettrait à plus d’eau de s’infiltrer plus lentement, de reconstituer les puits d’eau souterraine et de réduire les risques d’inondation.

Au lieu de s’accumuler dans des réservoirs ou de s’infiltrer dans le sol, l’eau n’a nulle part où aller. Donc ça inonde.

Raison 2 : trop peu d’eau

S’attendre à ce que ces pluies extrêmes atténuent la sécheresse, c’est un peu comme accumuler des milliers de dollars de dettes au fil des mois et ne recevoir qu’un ou deux chèques de paie à la fin de l’année.

“La plupart des gens ne diraient pas que le problème a été résolu en raison d’un salaire mensuel normal”, a déclaré Diffenbaugh. « Une année normale de précipitations ne mettrait pas fin à la sécheresse. En fait, même une année humide ne mettrait pas nécessairement fin à la sécheresse.

La désignation de « méga-sécheresse » de la Californie est une reconnaissance du fait que l’État a traversé une série d’années de sécheresse avec relativement peu de saisons humides. Pour briser la sécheresse, il faudrait plusieurs années de précipitations et de chutes de neige supérieures à la moyenne.

Dans l’état actuel des choses, les rivières atmosphériques qui frappent l’État ont rempli de plus petits réservoirs à pleine capacité, tandis que les principaux réservoirs sont encore pour la plupart vides.

Les réservoirs plus petits qui se remplissent à pleine capacité ne sont pas vraiment une bonne nouvelle : ces réservoirs sont utilisés pour le contrôle des inondations ainsi que pour le stockage, ce qui signifie que le risque d’inondation augmente car il n’y a nulle part où aller pour l’eau. L’eau ne peut pas non plus être détournée vers les grands réservoirs, car le système utilisé pour déplacer l’eau dans l’État n’est pas conçu pour des événements rapides et lourds comme ces rivières atmosphériques, et la construction d’un système qui peut le faire prendra des investissements massifs en temps et en argent.

Raison 3 : Le changement climatique fait fondre le manteau neigeux plus tôt

Les réservoirs ne sont également qu’une partie du puzzle de l’eau en Californie. Tout aussi important est le manteau neigeux, ou la neige accumulée sur les montagnes, qui agit comme un système naturel de stockage de l’eau et fournit environ 30 % de l’eau de l’État.

Les rivières atmosphériques apportent de la neige dans les montagnes de la Sierra Nevada, mais la ligne de neige se déplace de plus en plus à mesure que le changement climatique s’intensifie, ce qui signifie qu’il y a moins de neige dans l’ensemble et que la neige ne dure pas aussi longtemps qu’avant.

Une enquête sur la neige menée par le DWR plus tôt dans la semaine a montré que les tempêtes qui ont frappé la Californie en décembre ont apporté une quantité importante de neige avec elles, mais la question est de savoir si cette neige durera toute l’année. Un relevé de neige de janvier 2022 est revenu avec les septièmes mesures les plus élevées jamais enregistrées pour cet endroit, mais le 1er avril, une grande partie de cette neige avait disparu, conduisant aux troisièmes mesures les plus basses jamais enregistrées pour le même endroit. Perdre cette neige tôt signifie qu’elle ne sera pas disponible pendant les mois d’été, lorsque l’eau est la plus nécessaire.

Les rivières atmosphériques comme celles qui frappent la Californie cet hiver vont continuer à frapper l’État. Alors que le changement climatique continue de transformer les réalités de l’eau de l’Ouest, a déclaré Diffenbaugh, l’État devra probablement réorganiser son infrastructure pour capter davantage d’eaux pluviales de ces événements et réduire sa dépendance à l’égard de la neige qui disparaît régulièrement.

“Nous avons beaucoup de systèmes d’infrastructures hydrauliques qui sont vraiment sophistiqués”, a déclaré Diffenbaugh. “Une partie du défi consiste à mettre à jour ces systèmes vraiment bien développés pour qu’ils soient résilients et préparés aux défis que ce nouveau climat apporte.”