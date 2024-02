Pourquoi les risques de FIV pourraient augmenter après la décision de l’Alabama sur les embryons congelés

La Cour suprême de l’Alabama a récemment statué que les embryons congelés peuvent être considérés comme des enfants en vertu de la loi de l’État, ce qui soulève des inquiétudes quant à la manière dont la décision pourrait affecter la fécondation in vitro, communément appelée FIV.

La décision rendue dans des cas de décès injustifié intentés par des couples dont les embryons congelés ont été détruits lors d’un accident pourrait potentiellement rendre les cliniques vulnérables aux poursuites judiciaires et restreindre l’accès au traitement. Mercredi, l’hôpital de l’Université d’Alabama à Birmingham traitements de FIV interrompus tout en considérant l’importance de la décision.

Voici ce qu’il faut savoir sur ce traitement de fertilité de plus en plus courant.

QU’EST-CE QUE LA FIV ?

La fécondation in vitro offre une solution possible lorsqu’une femme a des difficultés à tomber enceinte. Il s’agit de récupérer ses ovules et de les combiner dans une boîte de laboratoire avec le sperme d’un homme pour créer un embryon fécondé, qui est ensuite transféré dans l’utérus de la femme pour tenter de créer une grossesse.

La FIV se fait par cycles et peut en prendre plusieurs pour réussir une grossesse, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists. La procédure peut utiliser les ovules et le sperme d’un couple ou ceux d’un donneur.

COMMENT SONT FABRIQUÉS LES EMBRYONS ?

Le traitement utilise souvent des hormones pour déclencher l’ovulation, de sorte que plusieurs ovules sont produits et qu’une aiguille est utilisée pour les retirer des ovaires, a déclaré le Collège américain des obstétriciens et gynécologues.

Les ovules peuvent être fécondés en ajoutant du sperme aux ovules dans un laboratoire, ou un seul spermatozoïde peut être injecté dans chaque ovule.

« Nous cultivons cet ovule fécondé sur une période de temps – généralement cinq à six jours – pour créer des stades de développement appelés blastocystes. Et ceux-ci sont soit transférés, soit stockés pour une utilisation future », a déclaré le Dr Jason Griffith, endocrinologue reproducteur à Houston.

Un blastocyste est le stade précoce d’un embryon, défini comme l’état de développement qui commence à la fécondation et dure jusqu’à huit semaines.

Griffith a déclaré que le troisième jour après la fécondation, un embryon contient entre six et dix cellules. Au jour 6, c’est entre 100 et 300 cellules.

“Vous parlez donc de quelque chose qui est encore microscopique”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une personne contient plus d’un billion de cellules.

COMMENT LES EMBRYONS SONT-ILS CONGELÉS ET CONSERVÉS ?

Le processus de congélation consiste à remplacer l’eau des cellules embryonnaires par un liquide protecteur et à surgeler par de l’azote liquide, selon Johns Hopkins Medicine. Les embryons congelés peuvent être utilisés pour de futures grossesses et la grande majorité survivent au processus de décongélation.

Les embryons congelés sont stockés dans des réservoirs contenant de l’azote liquide dans les laboratoires hospitaliers ou les centres de médecine reproductive. Griffith a déclaré qu’ils peuvent également être conservés dans des installations de stockage avec lesquelles les établissements de soins de santé ont conclu un contrat, en particulier lorsqu’ils sont stockés pendant de nombreuses années. Les embryons congelés peuvent être conservés en toute sécurité pendant une décennie ou plus.

Griffith a déclaré que les conditions sont surveillées dans ces installations et qu’il existe des mécanismes de sécurité physique pour protéger les réservoirs et les générateurs de secours en cas de panne de courant.

Le Dr John Storment, endocrinologue reproducteur à Lafayette, en Louisiane, a déclaré que son État dispose d’une loi unique qui interdit aux médecins de rejeter tout embryon viable en cours de division, ce qui signifie qu’ils doivent être préservés et stockés. Ainsi, lui et d’autres médecins expédient les embryons hors de l’État vers un centre de stockage sécurisé une fois qu’un patient a fini de les utiliser pour un cycle de FIV particulier.

« Chaque fois qu’ils sont à nouveau prêts à recevoir des embryons, ils peuvent simplement les renvoyer ici », a-t-il déclaré. “Mais nous ne les gardons pas ici.”

Dans d’autres États, a-t-il expliqué, les patients peuvent choisir de les utiliser, de les jeter ou de les donner à d’autres couples ou à des fins de recherche.

COMMENT LA DÉCISION DE L’ALABAMA POURRAIT-ELLE AFFECTER LA FIV ?

La décision de la Cour suprême des États-Unis annuler Roe c. Wade en 2022, a suscité des spéculations sur la façon dont la décision pourrait entraîner des problèmes en matière de soins de fertilité, a déclaré Greer Donley, professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Pittsburgh.

“C’est l’un des premiers endroits qui le prouve”, a-t-elle déclaré.

Donley s’attend à ce que la FIV reste disponible en Alabama, mais les embryons n’y seront pas stockés. Et les déplacer vers d’autres États pour les stocker augmentera les coûts, les défis logistiques et les risques associés aux procédures.

“Cela ouvre la possibilité d’utiliser les lois sur la protection de l’enfance de manière plus globale pour criminaliser tout acte susceptible de nuire à l’embryon”, a déclaré Donley.

Donley a déclaré que ces efforts pourraient se poursuivre : « L’avenir que le mouvement anti-avortement souhaite voir est celui dans lequel les fœtus bénéficient de protections constitutionnelles fédérales dès le moment de la conception. »

Depuis 2022, quatre États ont amendé leur constitution pour protéger l’accès à l’avortement, et plusieurs autres envisagent des mesures électorales pour cette année. Dans de nombreux cas, le langage va au-delà de l’autorisation de l’avortement pour donner plus largement aux gens des droits à la liberté reproductive, ce qui pourrait garantir l’accès à la FIV.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS DES MÉDECINS ?

Les médecins en dehors de l’Alabama s’inquiètent des éventuelles implications nationales de la récente décision du tribunal.

Cela pourrait « restreindre considérablement l’accès à un traitement de fertilité très vital qui a aidé aujourd’hui d’innombrables personnes à agrandir leur famille », a déclaré Griffith. “Quand on regarde le pourcentage de grossesses aux États-Unis qui résultent d’une fécondation in vitro, il est d’environ 2 %.”

Cela pourrait également augmenter le coût de la FIV pour de nombreuses familles – même si l’on ne sait pas exactement dans quelle mesure – en raison de facteurs tels que les frais de stockage supplémentaires et les coûts de responsabilité, a-t-il déclaré. Un cycle de FIV, y compris tous les embryons transférés, coûte désormais entre 15 000 et 25 000 dollars, a déclaré Griffith.

Une autre conséquence possible est qu’il y aura moins de prestataires de FIV, a-t-il déclaré.

« Nous devons protéger l’accès à ce traitement très précieux », a déclaré Griffith.

Storment a convenu que la décision de l’Alabama pourrait avoir un effet d’entraînement dans tout le pays.

« C’est l’une des choses les plus importantes qui se soient produites en matière de droit reproductif au cours de la dernière décennie », a-t-il déclaré.

Ungar a rapporté de Louisville, Kentucky. Le journaliste Geoff Mulvihill a contribué à ce rapport depuis Cherry Hill, New Jersey.

