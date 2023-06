Pourquoi les riches américains aiment UBS, le géant bancaire suisse secret

Avec son acquisition de Credit Suisse pour 3,2 milliards de dollars, UBS est sur le point de gravir les échelons des mégabanques mondiales.

UBS n’est pas étranger aux fusions à succès. L’entreprise moderne est composée de plus de 370 entreprises héritées, y compris d’anciens rivaux nationaux. Au milieu des guerres majeures, la Suisse est restée stable et neutre, devenant un refuge pour la richesse mondiale.

Aujourd’hui, la gestion de fortune internationale est au cœur des activités d’UBS. Avec plus de 5 000 milliards de dollars d’actifs investis après la fusion, plus de la moitié des clients de la banque sont basés aux États-Unis. Les experts pensent que cela est dû aux niveaux uniques de discrétion offerts par le droit suisse. Les banquiers en Suisse sont tenus de protéger de nombreuses informations sur leurs clients, même lorsqu’ils sont pressés par des autorités étrangères.

« Vous pouvez accéder à leurs opérations à Singapour, à New York, dans des endroits plus exotiques. Mais au fond, ils ne seront pas soumis à une certaine influence politique parce que le gouvernement suisse les laisse tranquilles, ou du moins c’est la perception », a déclaré Nicolas Véron, chercheur principal à la fois au Peterson Institute for International Economics à Washington, DC, et au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles.

Ces dernières années, UBS et Credit Suisse ont subi des pressions de la part des autorités américaines pour mettre fin à ce qui a été qualifié de pratiques commerciales douteuses. Par exemple, dans les années 2010, des milliers de cas d’inconduite ont été découverts chez UBS dans un sonde de manipulation des taux d’intérêt. En outre, Des sénateurs américains affirment que le Credit Suisse maintenait des comptes liés à des clients nazis aussi récemment qu’en 2020.

Les organismes de surveillance mondiaux s’inquiètent depuis des années que des banques comme UBS soient devenues trop grandes pour faire faillite. Une fuite soudaine et rapide des déposants du Credit Suisse a donné vie à ces craintes. La Banque nationale suisse a promis plus de 100 milliards de dollars de soutien en liquidités pour négocier le rachat rapide du Credit Suisse par UBS.

Dans le cadre de l’opération, les actionnaires du Credit Suisse s’attendent à négocier 22,48 actions pour 1 action UBS. Certains obligataires envisagent de contester l’accord devant les tribunaux.

« Globalement, ce que le gouvernement suisse a surtout fait, c’est imposer des pertes aux créanciers et aux actionnaires du Credit Suisse », a déclaré Véron.

UBS Group AG a déclaré que l’acquisition pourrait rendre la banque plus compétitive à l’échelle mondiale et qu’elle est prête à gérer cette complexité accrue.

Regarder le vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur l’avenir d’UBS en tant que première banque de Suisse.