Pourquoi les revendications des femmes ont été considérées comme un coup d’État

L’équipe nationale féminine d’Espagne est en crise après que 15 joueuses ont communiqué cette semaine à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) qu’elles ne souhaitaient pas être sélectionnées tant que de sérieux changements n’auraient pas été apportés à la configuration actuelle.

Les joueurs n’ont pas nommé l’entraîneur, Jorge Vilda, et ils continuent de nier avoir explicitement demandé qu’il soit démis de ses fonctions, mais la RFEF a considéré l’action des joueurs comme une tentative de coup d’État. Vilda a ensuite reçu un soutien retentissant de la Fédération. La Fédération a déclaré qu’elle ne ferait pas l’objet de chantage et a menacé les joueurs rebelles d’être bannis de l’équipe nationale jusqu’à cinq ans.

La situation s’est détériorée jeudi lorsque 15 joueurs – dont six de Barcelone, mais pas la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas – ont envoyé un e-mail identique à la RFEF expliquant pourquoi ils ne se sentaient pas actuellement en mesure de représenter leur pays. Ils ont déclaré que jouer pour l’Espagne dans l’environnement actuel affectait à la fois leur santé et leur état émotionnel et qu’ils n’avaient pas l’intention de revenir tant qu’une solution n’aurait pas été trouvée.

“Nous ne permettrons pas aux joueurs de remettre en cause la continuité de l’entraîneur et de son staff car prendre ces décisions ne relève pas de leurs compétences”, a répliqué la RFEF, avant d’appeler les joueurs à s’excuser pour leurs actions s’ils veulent jouer pour Encore l’Espagne.

Des sources ont expliqué à ESPN que les joueurs espagnols étaient mécontents que la RFEF ait rendu public un problème – qu’ils pensaient être traité en privé – en publiant cette déclaration jeudi soir. Vendredi, les joueurs ont publié leur propre déclaration, qui Putellas a publié sur ses réseaux sociaux cette fois, mais cela n’a servi qu’à révéler davantage la rupture entre la génération de joueurs la plus talentueuse du pays et la Fédération.

À moins d’un an de la Coupe du monde en Australie – où l’Espagne devrait être considérée comme l’un des favoris du tournoi – il est désormais difficile de voir une résolution rapide alors que les deux parties tiennent bon.

Qui est Vilda ?

Vilda, 41 ans, est l’entraîneur de l’équipe féminine d’Espagne depuis 2015. Il a remplacé Ignacio Quereda, qui était aux commandes depuis 1988. Quereda a été limogé après que les joueuses se soient retournées contre lui après la Coupe du monde 2015, lorsque l’Espagne a terminé dernière de leur groupe. . Il a été plus tard accusé de violence verbale par plusieurs joueurs.

Le père de Vilda, Angel, a travaillé comme entraîneur de fitness pour Johan Cruyff à Barcelone et a ensuite obtenu un emploi avec la RFEF en tant qu’entraîneur des équipes féminines de jeunes. Vilda, qui avait joué pour Barcelone, Rayo Vallecano et les académies du Real Madrid mais n’a jamais réussi en tant que joueur, a finalement rejoint son père en tant qu’assistant en 2009.

Il a ensuite entraîné seul les filles U17 et U19 avant de décrocher le poste le plus élevé en 2015. Sous Vilda, l’Espagne a fait les 16 derniers de la Coupe du monde en 2019, s’inclinant face aux États-Unis, et a atteint les quarts de finale de l’Europe. Championnat en 2017 et 2022, perdant face aux vainqueurs éventuels, l’Angleterre, lors de la dernière édition de la compétition l’été dernier.

Quels sont leurs problèmes avec Vilda ?

Les joueurs espagnols ne sont pas entrés dans les détails dans leurs commentaires publics concernant les changements qu’ils souhaitent, mais l’atmosphère négative autour du camp couve depuis des mois et a menacé d’atteindre son paroxysme en août lors de la première rencontre après l’Euro 2022. Irene Paredes, Jenni Hermoso et Patri Guijarro ont cherché à s’entretenir avec le président de la RFEF, Luis Rubiales, puis avec Vilda, pour faire part de leurs inquiétudes concernant les conditions entourant l’équipe nationale. Ils n’étaient pas satisfaits de la réponse.

Cependant, la question a été balayée sous la table, très brièvement, lors d’une conférence de presse le 1er septembre. C’est là que Vilda a dit à quel point il se sentait “profondément blessé” par ce qu’il percevait comme un mouvement contre lui. Il a ajouté qu’il ne voulait pas de joueurs qui ne soient pas engagés à 100% pour la cause.

“Nous sommes une équipe super ambitieuse et nous pensons qu’il y a des aspects internes qui doivent changer”, a déclaré Guijarro. “Il s’agit d’être courageux. Parfois, il faut dire des choses qui ne sont pas gentilles pour qu’il y ait des changements.”

Tout espoir de sortir tranquillement de cette révolte a disparu jeudi. Les 15 joueuses qui ont envoyé des e-mails identiques à la RFEF ne savaient pas que la Fédération le rendrait public par la suite, et vendredi, les femmes ont publié leur propre déclaration publique, expliquant que leur e-mail d’origine avait été en réponse à une demande de la RFEF de faire leur position sur la sélection claire.

Les joueurs disent regretter que la situation ait atteint “cet extrême” mais continuent de nier avoir demandé le renvoi de Vilda. Ils ont qualifié la déclaration de la RFEF 24 heures plus tôt de “partielle et intéressée” et ont réitéré leur “engagement incontestable” envers l’équipe nationale espagnole.

Le nœud du problème est complexe et profondément enraciné. Au niveau de base, des sources ont expliqué à ESPN que les joueurs ont le sentiment que la relation avec Vilda est complètement rompue. Il n’y a aucune allégation de comportement inapproprié, mais des sources ont déclaré que la façon dont il a traité les problèmes sportifs et non sportifs a forcé les joueurs à agir car cela a eu des conséquences sur leur “santé et leur état émotionnel”, comme ils l’ont mentionné dans l’e-mail. à la RFEF. Il y a aussi des plaintes concernant la préparation et la tactique, en particulier autour des grands matches.

D’autres sources ont déclaré que les problèmes s’étendent au-delà de Vilda, que certains joueurs considèrent comme non qualifié pour le rôle qu’il occupe maintenant, compte tenu de la progression du football féminin au cours des sept dernières années. C’est sur la RFEF, qui, selon plusieurs joueurs, n’a pas à cœur les meilleurs intérêts du jeu.

L’équipe nationale féminine d’Espagne a exigé de meilleures conditions de travail, ce que la RFEF a considéré comme une tentative de coup d’État. Stephanie Meek – Camera Sport via Getty Images

“Quelqu’un pourrait-il penser qu’à huit mois d’une Coupe du Monde, un groupe de joueurs de TOP NIVEAU, ce que nous considérons comme nous-mêmes, prendrait cette décision, comme cela a été suggéré publiquement, sur un coup de tête ou par chantage [the RFEF]?” lit-on vendredi dans le communiqué des joueurs.

Datant du règne de Quereda, il y a une histoire de méfiance entre les joueurs et la RFEF. Les joueurs ont déclaré qu’ils sentaient que leur ambition était freinée en conséquence.

Qui refuse de jouer et pourquoi certains prennent-ils encore la convocation ?

Plus de 20 joueuses sont convoquées pour chaque camp espagnol mais seulement 15 ont envoyé l’e-mail jeudi : six de Barcelone (Guijarro, Mapi León, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños et Claudia Pina), deux de l’Atletico Madrid (Ainhoa ​​Vicente et Lola Gallardo), deux de Manchester City (Leila Ouahabi et Laia Aleixandri), deux de Manchester United (Lucia Garcia et Ona Batlle), deux de la Real Sociedad (Amaiur Sarriegi et Nerea Eizagirre) et une du Club America (Andrea Pereira).

Putellas était l’absente la plus notable, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’elle n’avait pas envoyé l’e-mail car elle est actuellement mise à l’écart en raison d’une blessure qui la gardera à l’écart pendant encore huit à 10 mois et n’est pas sélectionnable. Le capitaine Paredes, ont ajouté des sources, est “épuisé” d’être considéré comme le chef du supposé mouvement visant à évincer Vilda et a préféré s’effacer.

Le manque de joueurs du Real Madrid était également à noter. Huit étaient dans l’équipe la plus récente pour des victoires contre l’Ukraine et la Hongrie plus tôt ce mois-ci. Aucun n’a envoyé d’e-mail jeudi. Une source a déclaré à ESPN qu’ils soupçonnaient que cela était dû à la pression de leur club, créant un autre dilemme pour les joueurs impliqués et révélant une autre couche de la saga.

La réponse RFEF

La RFEF a été cohérente dans sa réponse aux inquiétudes des joueurs. La RFEF ne les a pas écoutés en août et ils n’ont pas écouté le mail de jeudi.

La RFEF a qualifié la situation de “sans précédent dans l’histoire du football” et a demandé aux joueurs “d’admettre leur erreur et de s’excuser” avant d’affirmer qu’ils choisiraient des jeunes joueurs s’ils le devaient.

“Ne pas répondre à l’appel de l’équipe nationale est classé comme une infraction grave et peut entraîner des suspensions allant de deux à cinq ans”, indique le communiqué de la RFEF. “Contrairement au comportement des joueurs, [we] Je veux qu’il soit clair que nous n’allons pas pousser les choses à l’extrême et que nous n’exercerons pas de pression sur les joueurs. Nous n’appellerons tout simplement pas les joueurs qui ne souhaitent pas porter le maillot espagnol.

“La RFEF ne fera appel qu’à des joueurs engagés, quitte à jouer avec des jeunes. L’équipe nationale a besoin de joueurs engagés dans le projet et la défense de nos couleurs et fiers de porter le maillot de l’Espagne. Les joueurs qui ont présenté leur démission ne reviendront à l’avenir que s’ils admettent leur erreur et s’excusent.”

Quelle est la suite pour l’équipe ?

La prochaine trêve internationale n’est que dans deux semaines. L’Espagne affrontera la Suède à Cordoue le 7 octobre et devrait ensuite accueillir les États-Unis à Pampelune le 11 octobre.

Il semble impensable que les 15 joueurs, plus Paredes et potentiellement d’autres, se rendent disponibles à moins que la RFEF ne fasse un sérieux retour en arrière. Il semble également de plus en plus improbable que Vilda les appelle désormais.

Au-delà de cela, cela place les autres joueurs espagnols – et potentiellement les jeunes joueurs de l’équipe – dans une position délicate si et quand ils sont convoqués pour représenter leur pays. Ils ont un devoir envers leurs coéquipiers, mais il y a aussi d’autres éléments en jeu qu’ils pourraient craindre d’avoir des répercussions sur leur carrière au niveau du club.

Et tout cela dans une saison de Coupe du monde. Avec le noyau d’une équipe du Barça qui, avec Lyon, a dominé le football européen au cours des trois dernières années, l’Espagne devrait se rendre en Australie l’été prochain en tant que l’un des favoris. Pour le moment, il est difficile de voir comment ils y arrivent.