Pourquoi les retrouvailles de James Harden avec Daryl Morey à Philadelphie sont allées vers le sud et quelle est la prochaine étape de leur divorce imminent

Les jours de James Harden à Philadelphie sont officieusement terminés, la star des Sixers ayant décidé jeudi d’opter pour l’option de 35,6 millions de dollars sur son contrat pour la saison prochaine en route pour demander un échange, comme L’athlétisme‘s Shams Charania signalé pour la première fois.

Selon des sources directement impliquées dans la situation des deux côtés, le natif de Los Angeles veut jouer pour les Clippers et les Sixers sont déjà en train de discuter de son déménagement souhaité. Harden est, selon des sources proches de lui, extrêmement contrarié par la manière dont les Sixers ont géré son éventuelle libre arbitre et a clairement fait part de son mécontentement à l’organisation.

Bien qu’il semble probable qu’il atterrira avec les Clippers, il reste à voir si son partenaire de basket-ball de longue date, le président des opérations de basket-ball des Sixers, Daryl Morey, exaucera ce souhait inattendu. Des sources disent, cependant, qu’il y a un fort optimisme du côté de Harden que cela se produira effectivement. Kawhi Leonard et Paul George seraient tous deux d’accord avec l’idée que Harden rejoigne potentiellement leur noyau, selon des sources.

Même avec les frustrations des séries éliminatoires et le défi de partager la vedette avec quelqu’un d’aussi dynamique et dominant que le MVP en titre Joel Embiid, il y avait un sentiment dans la ligue que la chance de se disputer à nouveau son premier titre pourrait suffire à ramener Harden. De plus, beaucoup pensaient que l’embauche fin mai de Nick Nurse pour remplacer Doc Rivers en tant qu’entraîneur conduirait à la re-signature de Harden. Mais en fin de compte, selon des sources impliquées dans l’affaire, c’est une série de signaux silencieux des Sixers envoyés ces dernières semaines qui ont contraint Harden à poursuivre cet objectif ailleurs encore une fois.

Lorsque Harden a décidé de réduire considérablement son salaire il y a près d’un an, refusant son option de joueur de 47,4 millions de dollars avec les 76ers de Philadelphie afin de signer un accord un plus un dans lequel il serait payé 33 millions de dollars pour la campagne 2022-23, il y avait une croyance répandue qu’il s’agissait d’un cas classique de quid pro quo. Harden rendrait de l’argent pour aider les Sixers à remplir leur liste, les rapprochant ainsi encore plus d’un titre qui a échappé à la franchise depuis 1983 et Harden pendant toute sa carrière professionnelle (vers 2009). Et au cours de l’intersaison suivante, beaucoup le présumaient, le 10 fois All-Star et ancien MVP serait généreusement récompensé par un contrat plus digne de ses futurs talents du Temple de la renommée.

Si Harden choisissait de partir, peut-être pour rejoindre la franchise Houston Rockets où Morey l’avait amené en ville via le commerce d’Oklahoma City en 2012 et où Harden était largement connu pour envisager fortement un retour, ce serait une chose. Mais Morey et les Sixers, sûrement, indiqueraient clairement qu’ils voulaient qu’il revienne d’une manière importante – et coûteuse – cette fois-ci. Droite?

Il s’est avéré que cette attente à l’échelle de la ligue était totalement fausse.

Bien que l’agence libre ne commence officiellement que vendredi soir, un joueur du calibre de Harden peut généralement s’attendre à avoir une certaine clarté sur les intentions de la franchise en place bien avant que cette heure n’arrive. Mais au cours des dernières semaines et des derniers jours, selon des sources, toutes les indications du côté de Harden indiquaient que les Sixers l’obligeaient à tester le marché avant de faire une offre de quelque nature que ce soit. La préoccupation compréhensible pour Harden, selon des sources, était que Philadelphie se préparait à lui offrir le genre de contrat à court terme, favorable à l’équipe, qui ne serait pas près de refléter sa stature dans la ligue ou le niveau de son jeu actuel (il moyenne de 21 points, 10,7 passes décisives et 6,1 rebonds en tête de la ligue en saison régulière ; 20,3 points, 8,3 passes décisives et 6,2 rebonds en 11 matchs éliminatoires). Harden, qui a embauché Troy Payne, Mike Silverman et Brandon Grier d’Equity Basketball pour être ses agents en février après avoir passé plus de cinq ans sans représentation à temps plein, n’avait aucun intérêt à être placé dans cette position de négociation compromise. Et cela ne ferait qu’empirer à l’approche de la liberté d’action.

Des sources affirment que les Rockets – avec un entraîneur de première année à Ime Udoka, un groupe de jeunes espoirs et 64 millions de dollars d’espace de plafond salarial à dépenser – avaient déjà choisi de ne pas poursuivre Harden en agence libre ces dernières semaines et ont ainsi éliminé un autre de ses meilleurs options. Comme beaucoup le soupçonnaient il y a longtemps, lorsque les discussions à l’échelle de la ligue sur le retour de Harden vers les Rockets en reconstruction devenaient de plus en plus fortes au fil des mois, l’ajustement a finalement été jugé incongru. L’amour pour Harden et son jeu ne manque toujours pas parmi les officiels des Rockets, avec le propriétaire Tilman Fertitta, son fils et agent de liaison, Patrick, et le directeur général Rafael Stone en chef parmi ce groupe, mais le choix a été fait de laisser passer un autre Harden. chapitre.

Harden avait également un intérêt sérieux pour un échange pré-Bradley Beal avec les Phoenix Suns, avec son vieil ami Kevin Durant connu pour être en faveur d’une éventuelle réunion. Harden, qui est allé de LA à l’Arizona State en route vers la NBA et possède toujours une troisième maison dans la région de Phoenix, considère la région comme une sorte de troisième maison et était enthousiasmé par l’idée de se diriger vers la Vallée du Soleil. Mais les Sixers ne se sont jamais engagés avec les Suns concernant un éventuel accord, et le commerce de Beal avec Washington a émergé avant qu’une conversation entre Philadelphie et Phoenix n’ait jamais eu lieu.

Harden perdait de l’influence de jour en jour. Des sources disent que Morey, quant à lui, a insisté sur le fait qu’il choisissait de ne pas discuter du libre arbitre avant que cela ne soit autorisé par les règles de la ligue, en grande partie à cause du prix que les Sixers ont payé pour le faire auparavant. Et dans une tournure des plus ironiques, son raisonnement était enraciné dans les mouvements que Philadelphie avait pu faire en raison du choix de Harden de prendre une réduction de salaire.

Il y a à peine huit mois, la NBA a annoncé que les Sixers s’étaient engagés dans des discussions prématurées d’agence libre avec PJ Tucker et Danuel House Jr. avant leurs signatures l’été dernier. En conséquence, ils ont été amarrés aux choix de deuxième tour en 2023 et 2024. L’enquête de la ligue, il convient également de noter, a également déterminé qu’aucun acte répréhensible n’avait été trouvé concernant le choix de Harden de transmettre les 15 millions de dollars d’économies aux Sixers.

Peu importe le raisonnement, le choix de Morey de garder Harden et son camp dans l’ignorance concernant les plans des Sixers avait tout à voir avec le choix de Harden de demander. Et comme Morey le sait peut-être mieux que quiconque, la perspective de garder Harden contre sa volonté – comme les Rockets et les Brooklyn Nets peuvent en témoigner – est au mieux désagréable et au pire intenable. Un accord avec les Clippers peut être le seul moyen de sauver cette situation désordonnée.

— L’athlétisme‘s Kelly Iko a contribué à ce rapport.

(Photo de James Harden et Daryl Morey : Tim Nwachukwu/Getty Images)