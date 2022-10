Pourquoi les résultats des élections peuvent ne pas être connus tout de suite – Shaw Local

C’est le soir de l’élection. Les bureaux de vote sont fermés depuis des heures. Pourquoi les Américains ne connaissent-ils pas les gagnants ?

En 2020, le président Donald Trump a proclamé que l’absence de résultats définitifs le soir des élections pourrait être un indicateur de quelque chose de néfaste et l’a utilisé pour affirmer sans preuve que l’élection a été volée : « Nous ne voulons plus qu’ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste », a-t-il dit.

En réalité, cependant, les résultats publiés le soir des élections sont officieux et toujours incomplets. Ils changer inévitablement à mesure que d’autres bulletins de vote sont comptés.

Contrairement à de nombreux pays, les élections aux États-Unis sont très décentralisées, complexes et comportent de longues listes de courses, du président et du Congrès jusqu’aux mesures locales et aux sièges du conseil municipal. Certains États donnent des bureaux électoraux locaux plusieurs semaines avant le jour du scrutin pour traiter les bulletins de vote postés, y compris la vérification des signatures et des informations d’identification. Dans d’autres États, ce processus ne peut pas commencer avant le jour du scrutin ou peu de temps avant, ce qui signifie que ces bulletins de vote pourraient ne pas être comptés avant le lendemain ou même plus tard.

Voici pourquoi les résultats ne sont pas toujours connus le soir d’une élection.

FAUT-IL CONNAITRE LES GAGNANTS AVANT D’ALLER AU LIT ?

Les républicains en particulier ont souligné les retards perçus dans la connaissance des résultats comme une raison de se méfier de l’intégrité des élections.

«Nous devons réformer nos élections afin que chaque Arizonan, qu’il soit démocrate, indépendant ou républicain, connaisse le gagnant lorsqu’il se couche le soir des élections et soit convaincu que les élections ont été équitables. Nous n’avons pas cela pour le moment », a déclaré Kari Lake, candidate républicaine approuvée par Trump au poste de gouverneur de l’Arizona, en août sur Twitter.

Ne pas connaître le vainqueur le soir des élections ne dit rien sur l’équité d’une élection ou l’exactitude des résultats. En vertu de la loi de l’Arizona, tous les bulletins de vote, y compris ceux qui ont été postés, doivent être retournés avant 19 heures le jour du scrutin, mais les responsables ont 20 jours pour finaliser leur décompte.

Au Nevada, les comtés disposent de quatre jours pour compter les bulletins de vote postés arrivés en retard et donnent aux électeurs deux jours supplémentaires pour corriger les bulletins de vote postés qui arrivent dans des enveloppes contenant des erreurs ou des informations manquantes. Cette semaine, le responsable des élections dans le comté qui comprend Reno a rappelé aux électeurs ce délai prolongé et a déclaré que les résultats finaux et officiels sont peu probables avant le scrutin du 18 novembre.

“Ce sera certainement plus que le lendemain de l’élection pour les résultats définitifs de l’élection”, a déclaré Jamie Rodriguez, registraire intérimaire des électeurs du comté de Washoe.

POURQUOI NOUS NE POUVONS PAS ETRE COMME LA FRANCE ?

Une primaire républicaine serrée pour le Sénat américain en Pennsylvanie en mai dernier a déclenché des comparaisons avec le Élection présidentielle françaisequi avait eu lieu quelques semaines plus tôt.

Trump, dans une publication sur les réseaux sociaux deux jours après la primaire de Pennsylvanie, s’est demandé pourquoi il fallait tant de temps pour découvrir le gagnant : “La France, le jour même, tous les journaux, avait des chiffres VÉRIFIÉS le soir”, a écrit Trump. “Les États-Unis sont la risée des élections.”

Mais en France, il n’y avait qu’un seul concours sur le bulletin de vote. Les élections présidentielles et parlementaires ont lieu à des dates différentes. En Pennsylvanie, la primaire du GOP du Sénat américain n’était qu’un des nombreux concours décidés, y compris des courses pour le gouverneur, le procureur général, le Congrès et la législature de l’État.

Les élections américaines ne sont pas non plus nationalisées, mais plutôt supervisées par les États et dirigées par des responsables locaux au niveau du comté ou même du canton. Les États-Unis comptent quelque 10 000 juridictions chargées de superviser le processus de vote.

Pour les élections présidentielles en France, le ministère de l’Intérieur distribue le matériel électoral, y compris les bulletins de vote, tandis que les autorités locales coordonnent la dotation en personnel des bureaux de vote. La France dispose également d’un Conseil constitutionnel qui statue sur les plaintes liées aux élections et proclame les résultats.

Noah Praetz, l’ancien greffier des élections du comté de Cook, dans l’Illinois, a déclaré qu’il était possible d’obtenir des résultats rapides, mais les États-Unis ont “décidé de rendre le vote accessible à tous et de nous laisser voter sur tout”. Il a noté que les bulletins de vote aux États-Unis comprennent généralement des dizaines de bureaux, contrairement à certains pays où les électeurs pourraient simplement soutenir un parti dont la direction occupe alors bon nombre de ces postes.

En France, les électeurs choisissent parmi des listes de candidats locaux généralement associés à un parti. La liste candidate obtenant le plus de soutien recevra le plus de sièges dans les conseils municipaux et régionaux.

“C’est une vision fondamentalement différente de la démocratie”, a déclaré Praetz.

De plus, les électeurs en France peuvent voter par procuration – en désignant quelqu’un d’autre pour voter pour eux s’ils ne sont pas en mesure de voter en personne le jour du scrutin, ce qui n’est pas autorisé aux États-Unis.

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE AFFECTE-T-IL LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS ?

Ils peuvent. Bien avant la pandémie de COVID-19, les États étendaient l’utilisation des bulletins de vote par correspondance et du vote anticipé en personne pour réduire les files d’attente le jour du scrutin et offrir plus de flexibilité aux électeurs.

Les bulletins de vote par correspondance sont soumis à divers contrôles de sécurité, variant selon l’État. Certains exigent des signatures d’électeur ou des informations d’identification pour correspondre à leurs dossiers d’inscription, tandis que d’autres exigent des témoins ou des notaires pour affirmer l’identité d’un électeur.

Dans la plupart des États, y compris la Floride et la Géorgie, le processus de validation des bulletins de vote par correspondance commence bien avant le jour du scrutin, ce qui offre un énorme avantage pour la communication rapide des résultats. Ce n’est pas le cas dans quelques États du champ de bataille politique. Les responsables de la Pennsylvanie et du Wisconsin ne sont pas autorisés à commencer ce travail avant le jour du scrutin, tandis que les responsables du Michigan ne peuvent commencer que deux jours avant. Cela signifie que la plupart des résultats communiqués par ces États le soir des élections proviendront du vote en personne le jour du scrutin ou pendant la période de vote anticipé.

“Le comptage des votes et la communication des résultats prennent du temps”, a déclaré Leigh Chapman, secrétaire d’État par intérim en Pennsylvanie. “Les responsables électoraux se concentrent sur la précision plutôt que sur la vitesse.”

QUELS AUTRES FACTEURS PEUVENT RALENTIR LES RÉSULTATS ?

Alors que la plupart des États exigent que les bulletins de vote par correspondance soient reçus le jour du scrutin ou avant, 19 États prévoient un délai de grâce tant que les bulletins de vote ont été envoyés par la poste le jour du scrutin. Ces bulletins de vote en Californie peuvent être reçus jusqu’à sept jours plus tard.

Les électeurs peuvent ne pas connaître le résultat d’une course serrée pendant plusieurs jours si un nombre important de ces bulletins de vote arrivent aux bureaux électoraux locaux après le jour du scrutin.

Cela peut également modifier les résultats au fil du temps. Si les électeurs démocrates dominent le vote par correspondance tandis que les électeurs républicains votent en grande partie en personne, cela peut signifier que les premiers résultats favorisent fortement un candidat républicain qui voit ensuite cette avance s’éloigner lorsque les bulletins de vote par correspondance arrivés en retard sont comptés.

LE COMPTAGE MANUEL PERMETTRA-T-IL D’ACCÉLÉRER LE PROCESSUS ?

Non. Le dépouillement manuel de tous les bulletins de vote a lieu principalement dans les petites villes du nord-est. Pour les endroits avec beaucoup de bulletins de vote, les experts considèrent qu’il est plus long et susceptible d’erreur humaine. Les décomptes manuels sont utilisés dans les examens post-électoraux pour garantir l’exactitude des tabulatrices, mais cela ne concerne généralement qu’un échantillon de bulletins de vote et se fait sans la pression temporelle d’essayer de communiquer rapidement les résultats.

Des militants et candidats républicains ont été pousser pour compter la mainbasé en grande partie sur théories du complot que les systèmes de vote ont été manipulés pour voler les élections de 2020. Il y a aucune preuve de fraude généralisée ou manipulation de machines.

De plus, les comptages manuels prolongeraient à eux seuls la communication des résultats, peut-être de plusieurs jours.

Le comté de Cobb, en Géorgie, a effectué un décompte manuel ordonné par l’État après les élections de 2020. Il a fallu cinq jours à des centaines de personnes pour compter uniquement les votes pour le président sur environ 397 000 bulletins de vote. Un responsable électoral du comté a estimé qu’il aurait fallu 100 jours pour compter chaque course sur chaque bulletin de vote en utilisant les mêmes procédures.

les écrivains d’Associated Press Scott Sonner à Reno, Nevada; Ali Swenson à New York et Sylvie Corbet à Paris ont contribué à ce rapport.

