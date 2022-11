Pourquoi les résultats des élections au Nevada prennent des jours

WASHINGTON (AP) – Le contrôle du Congrès étant en attente, les responsables des courses étroitement surveillées du Nevada pour le Sénat et la Chambre, ainsi que le gouverneur, ont continué à compter les votes jeudi.

Le dépouillement des votes prend des jours, mais ce n’est pas anormal pour le Nevada, où une partie des votes n’ont été comptés qu’après la nuit des élections. Dans les deux comtés les plus peuplés, les responsables ont averti dès le départ qu’il faudrait des jours pour traiter les bulletins de vote en suspens.

LA VOIE DU NEVADA

Quelques éléments ont ralenti le décompte des voix du Nevada lors des récentes élections.

Premièrement, le Nevada a également eu des problèmes avec de longues files d’électeurs à la clôture du scrutin, bien que les Nevadans aient traditionnellement choisi de voter tôt. L’État ne publiera pas le décompte des voix tant que tous les électeurs qui étaient en ligne à la clôture du scrutin n’auront pas voté.

Deuxièmement, en 2020, le Nevada a considérablement élargi le vote des absents, en envoyant un bulletin de vote à chaque électeur inscrit. L’État a adopté une loi pour le faire également lors des prochaines élections.

Cette année-là également, près de 15% des votes du Nevada n’ont été rapportés qu’après la nuit des élections – et il a fallu trois jours à l’État pour rapporter 100% des votes.

Cette année, les responsables électoraux des deux comtés les plus peuplés, englobant les centres de population de Las Vegas et Reno, ont averti qu’il faudrait des jours pour traiter les bulletins de vote en suspens.

Les greffiers électoraux du comté compteront les bulletins de vote reçus jusqu’au 12 novembre tant qu’ils portent le cachet de la poste avant le jour du scrutin, et

Les responsables ont jusqu’au 17 novembre pour terminer le décompte et soumettre un rapport au bureau du secrétaire d’État du Nevada, conformément à la loi de l’État.

L’État n’a pas de loi de recomptage obligatoire,

CE QUI N’A PAS ÉTÉ APPELÉ

– Un concours au Sénat entre la titulaire démocrate Catherine Cortez Masto et l’ancien procureur général républicain Adam Laxalt.

Laxalt et Cortez Masto sont enfermés dans une course serrée depuis des semaines, tous deux frappant durement les points de discussion du parti national : Laxalt blâmant l’inflation et l’immigration illégale sur les politiques démocrates, et Cortez Masto promettant de bloquer les tentatives dirigées par le GOP d’interdire l’avortement à l’échelle nationale et de lutter pour une voie vers la citoyenneté permanente pour les immigrants sans papiers qui sont arrivés dans le pays alors qu’ils étaient enfants.

– Une course de gouverneur entre le titulaire démocrate Steve Sisolak et le shérif du comté de Clark GOP Joe Lombardo.

La campagne a été coûteuse et controversée, les ondes et Internet étant inondés ces dernières semaines de publicités parrainées par les candidats, leurs partis et leurs comités d’action politique visant à amplifier leurs divergences. Les deux candidats ont prédit que le résultat de la course ne serait pas connu avant plusieurs jours – chaque homme prédisant qu’il gagnerait.

– Trois courses à la Chambre où les titulaires démocrates ont été confrontés à de rudes défis.

Dans deux districts oscillants qui s’étendent de Las Vegas à travers les banlieues jusqu’aux zones rurales, la représentante Susie Lee pour le second mandat affronte la républicaine April Becker, et le représentant Steven Horsford pour le troisième mandat affronte le républicain Samuel Peters.

À la suite du redécoupage, la représentante de six mandats Dina Titus est sur la sellette dans le bastion traditionnel des démocrates englobant le Strip de Las Vegas après que les stratèges du parti aient sacrifié du territoire en échange de gains ailleurs. Mark Robertson, un colonel à la retraite de l’armée, tente de devenir le premier républicain à remporter ce siège du 1er district depuis 1998.

CE QUE NOUS SAVONS

—Avec environ 80 % des votes comptés, les républicains devancent leurs adversaires démocrates par un pourcentage à un chiffre.

—Un nombre important de bulletins de vote par correspondance reste à compter. Les responsables électoraux compteront les bulletins de vote reçus jusqu’à samedi, à condition qu’ils portent le cachet de la poste avant le jour du scrutin.

—Les responsables ont déclaré qu’il restait des dizaines de milliers de bulletins de vote à compter dans le comté de Clark à Las Vegas.

—Les démocrates et les républicains exhortent leurs partisans à faire preuve de patience pendant que les responsables continuent de compter les votes.

—Le Nevada n’a été convoqué à l’élection présidentielle de 2020 que le samedi suivant le jour du scrutin — le jour même où la Pennsylvanie (et donc la présidence) a été appelée pour Joe Biden.

CE QUE NOUS NE SAVONS TOUJOURS PAS

— Au-delà des questions criantes — qui a remporté les courses du Sénat et du gouverneur ? – on ne sait pas non plus combien de votes des boîtes de dépôt restent à compter.

—Les totaux des votes en suspens dans le comté de Washoe de Reno ne sont pas non plus clairs.

Mike Catalini

