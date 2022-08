Pourquoi les restes de la saison dernière pourraient avoir un deuxième coup chez Gap et Kohl’s

Les détaillants tentent la même tactique.

Voici l’affaire : Gap et Kohl’s, entre autres, sont coincés avec une surabondance de vêtements supplémentaires qu’ils ne peuvent pas vendre aux prix actuels et n’ont pas beaucoup d’espace pour. Ils sont surchargés. Mais plutôt que de réduire les prix pour essayer de déplacer l’inventaire, ils vont simplement réessayer l’année prochaine.

C’est une stratégie connue sous le nom de “pack and hold”. (Bien que je puisse appeler cela “emballer et tenir et prier les clients de ne pas attraper sagement”.)

Gap, pour sa part, cache des styles d’été qui ne se sont pas vendus en 2022 et espère réessayer l’année prochaine. Kohl’s conserve un stock supplémentaire de 82 millions de dollars, y compris des vêtements de nuit et des polaires, qu’il prévoit de revendre pour la saison des fêtes.

La raison : les détaillants ont trop de choses parce que nous, les gens, avons cessé de dépenser pour des choses amusantes comme les vêtements, car le coût des choses ennuyeuses comme l’épicerie, l’essence et le loyer a considérablement augmenté.

L’habillement est également un secteur particulièrement étrange, car les gens sortent du travail à domicile et se préparent à retourner au bureau, sans savoir quelle sera l’ambiance. Nous ne savons peut-être pas ce que nous voulons porter et nous ne pouvons rien acheter tant que nous ne l’avons pas compris.

Alors Pourquoi Gap et Kohl ne réduisent-ils pas simplement les prix ? C’est un moyen éprouvé de déplacer les stocks et de libérer de l’espace, mais cela peut aussi diluer la marque, explique mon collègue Nathaniel Meyersohn.

Ou, comme l’a dit un analyste de l’industrie : “La promotion peut être bon marché aujourd’hui et très coûteuse demain.”

Conserver la marchandise n’est pas bon marché, et les détaillants courent le risque que la mode évolue et que les vêtements anciens paraissent douloureusement obsolètes. Mais si les détaillants conservent les bonnes choses – vos t-shirts noirs, vos shorts en jean confortables – ils peuvent simplement gagner du temps. Heck, Gap pourrait être en mesure de vendre un débardeur de deux ans à un prix encore plus élevé si la demande remonte.

La prévision de la demande est cependant un jeu délicat. Du côté haussier : La confiance des consommateurs semble remonter après trois mois de baisse, selon une nouvelle enquête du Conference Board. Et grâce à la chute des prix de l’essence, les Américains se sentent un peu mieux.

Le point de vue baissier : Dans l’ensemble, les Américains sont encore assez inquiets pour l’économie et pensent que nous nous dirigeons peut-être vers une récession. Ces perceptions sont importantes car elles affectent la façon dont nous dépensons, en particulier pour les vêtements.

EN RELATION: Walmart, Target et Bed Bath & Beyond sont également aux prises avec une offre excédentaire de marchandises et un manque de demande pour des articles tels que les meubles, l’électronique, la décoration intérieure et les vêtements. Mais ce sont exactement les catégories qui sont très demandées sur le marché de l’occasion, selon un rapport de l’industrie de la revente en ligne.

NOMBRE DU JOUR : 5 %

Les actions américaines ont clôturé leur troisième séance consécutive dans le rouge mardi, après un bref rallye matinal qui s’est rapidement essoufflé. Les prix du pétrole ont chuté de 5 %, entraînant une vente massive des actions énergétiques.

Le Dow Jones a chuté de près de plus de 300 points, soit 1 %. Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux chuté de 1,1%

Alors que le pétrole a mené la baisse, les marchés sont toujours sous le choc du discours brutal du président de la Fed, Jay Powell, à Jackson Hole vendredi, qui a entraîné une chute de plus de 1 000 points du Dow Jones.

LE MUSC GAGNE UN AVANTAGE

La semaine dernière, lorsque le monde a appris qu’un ancien haut responsable de Twitter avait dénoncé des failles de sécurité présumées, il était clair qu’Elon Musk et son équipe d’avocats essaieraient d’utiliser le développement à leur avantage devant les tribunaux. Maintenant, nous découvrons comment.

Lundi, l’équipe juridique de Musk a envoyé une lettre à Twitter, citant les allégations formulées par le lanceur d’alerte, Peiter “Mudge” Zatko, comme preuve supplémentaire qui devrait permettre à Musk de renoncer à son offre de 44 milliards de dollars pour acheter la société. Les avocats de Musk ont ​​également assigné Zatko à témoigner dans l’affaire.

Puis mardi, Musk a encore tiré parti des affirmations de Zatko pour demander un report de son procès d’octobre d’un mois complet.

Twitter a répondu mardi avec son propre dossier, qualifiant l’argument de Musk de “invalide et fautif”.

Récapitulatif rapide : au cas où vous auriez fait des allers-retours ici :

Musk essaie de se retirer de l’accord car, selon lui, Twitter a menti sur certaines de ses données de spam bot. Mais la vraie raison, très probablement, est qu’il s’est rendu compte qu’il payait massivement trop cher pour l’entreprise et que le combattre devant les tribunaux était un moyen, sinon de renoncer complètement à l’accord, du moins d’obtenir un meilleur prix.

Twitter, peu susceptible d’obtenir une meilleure offre ailleurs, souhaite que le tribunal force Musk à conclure l’accord.

Un procès est prévu pour octobre.

Pendant ce temps, Twitter a été victime d’allégations de Zatko, son ancien responsable de la cybersécurité. Zatko, qui a été licencié par la société en janvier, accuse Twitter de “failles flagrantes” dans ses défenses de cybersécurité qui pourraient mettre en danger les utilisateurs, les investisseurs et la sécurité nationale américaine.

Twitter a critiqué Zatko et s’est largement défendu contre ses allégations.

RÉSULTAT INFÉRIEUR

La stratégie juridique de Musk ressemble moins à un coup de lune qu’il y a deux semaines, avant que Zatko ne rende publiques ses allégations, rapportées d’abord par CNN et le Washington Post.

Avant les allégations de Zatko, de nombreux experts juridiques ont déclaré que Twitter avait le dessus dans l’affaire. L’affirmation principale de Musk selon laquelle le problème du compte de spam équivaut à un “effet négatif important” qui le libérerait de l’accord a frappé de nombreux experts juridiques comme un étirement.

À tout le moins, Zatko offre le genre de crédibilité et de fiabilité qui manque cruellement à Musk, un trashposter exagéré en série. En dénonçant Twitter, Zatko pourrait, pour le meilleur ou pour le pire, donner à Musk un avantage dans l’opinion publique.