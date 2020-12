La bête quotidienne

Ce copain de Trump essaie d’annuler les élections. Son propre groupe a jeté l’éponge.

Adam Laxalt, le coprésident de la campagne Trump au Nevada, se bat férocement contre la décision de son État de récompenser ses six votes électoraux au président élu Joe Biden, alléguant une fraude électorale généralisée et des litiges exaltants pour annuler la victoire de Biden. et le groupe de transparence affilié à Laxalt, l’ancien procureur général du Nevada, a déjà concédé la victoire de Biden et se tourne vers la nouvelle administration. « Il est devenu clair que nous allons avoir une équipe Biden et une administration Biden en 2021 », a déclaré Caitlin Sutherland, directeur exécutif d’Américains pour Public Trust, dans une interview mardi. La nouvelle administration est «ce sur quoi nous resterons concentrés l’année prochaine». Sutherland a souligné que le travail de Laxalt avec la campagne de réélection de Trump et ses efforts pour invalider la victoire de Biden au Nevada étaient entièrement séparés de son travail avec l’APT, un organisation à but non lucratif exonérée d’impôt et interdite par la loi de s’engager dans des activités politiques ou partisanes. «C’est quelque chose qu’il fait à titre personnel en dehors de son rôle au sein de l’APT», a déclaré Sutherland. «En tant que 501c3, nous, et Adam quand il travaille avec nous, ne nous engageons dans rien avec un penchant partisan ou politique.» Le gouvernement du Nevada qualifie la théorie du complot de Trump de retweeter «inconsciente». porte-parole alors même qu’il travaille avec l’équipe Trump à titre personnel. Et le fait que le groupe avec lequel il travaille planifie une réalité qu’il refuse de concéder souligne à quel point une divergence s’est développée au sein du mouvement conservateur au sens large. Une faction semble incapable de reconnaître la réalité de la victoire de Joe Biden – peut-être de peur d’offenser Trump. Un autre ne veut pas être pris au dépourvu quand cette réalité se produit. Illustrant les complications politiques que ces deux atouts peuvent créer pour les alliés politiques du président, Sutherland a poursuivi son entretien initial avec The Daily Beast pour clarifier sa déclaration. et couvrir son opinion sur le résultat de l’élection. «Alors que Biden travaille à renforcer son équipe, l’APT assurera la transparence et le contrôle, même si le litige sur les résultats des élections est en cours», a-t-elle écrit. En tant que responsable de la campagne Trump au Nevada, Laxalt a été un visage des efforts de la campagne. pour renverser le concours présidentiel de l’État. Le mois dernier, il est apparu lors d’une conférence de presse à North Las Vegas – aux côtés de l’ancien chef du renseignement de Trump Ric Grenell et du lobbyiste du GOP Matt Schlapp – pour soulever des allégations de fraude électorale généralisée et prévisualiser un procès exigeant qu’un tribunal d’État déclare Trump vainqueur, malgré sa fuite Dans le cadre de ce procès, la campagne a soumis une liste de milliers d’électeurs qui, selon elle, avaient voté au Nevada alors qu’ils vivaient hors de l’État. Beaucoup de ces électeurs se sont révélés être des militaires et leurs familles stationnés à l’extérieur du Nevada, mais qui sont autorisés par la loi à voter dans l’État.Comme presque tous les procès liés aux élections de la campagne Trump au cours du mois dernier, l’effort du Nevada a jusqu’à présent échoué. La semaine dernière, la Cour suprême du Nevada a certifié la victoire de Biden dans l’État. Les efforts de la campagne persistent néanmoins, et le président et ses avocats continuent de se plaindre d’une conspiration inexistante contre lui perpétrée par des hauts fonctionnaires du gouvernement – y compris des républicains – et des sociétés de machines à voter ayant des liens nébuleux avec des dictateurs étrangers. se concentrer largement sur la société Dominion Voting Systems, ne se sont pas étendus au Nevada, ni aux efforts de Laxalt là-bas. Mais mardi, le président a salué une décision du tribunal du Nevada autorisant les deux campagnes présidentielles à inspecter les machines à voter utilisées dans le plus grand comté de l’État. Dans un tweet sur la décision, Trump a tagué Grennell, Schlapp et Laxalt Fondée cette année, l’APT utilise des demandes de dossiers ouverts et d’autres outils de transparence pour éliminer les conflits d’intérêts apparents et les violations éthiques entre les représentants du gouvernement et les groupes d’intérêt. APT est un groupe de tendance conservatrice, bien que Sutherland, un ancien directeur de recherche au Comité du Congrès national républicain, ait déclaré qu'il avait et continuera d'enquêter sur les républicains et les démocrates. des deux côtés de l'allée. Cet élan ne changera pas alors que nous nous dirigeons vers une administration Biden », a-t-elle déclaré. APT a déjà commencé à déposer des demandes de dossiers ouverts pour des documents liés aux nouveaux responsables de l'administration Biden, a déclaré Sutherland. «Nous examinons chaque personne qui sera nommée au cabinet, et avec qui le président élu Biden s'entoure, ce que ce réseau a fait dans le passé et ce que cela signifierait dans une administration Biden.»