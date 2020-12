Facebook a déclaré avoir bloqué 4,5 milliards de comptes au cours des neuf premiers mois de l’année et avoir capturé plus de 99% de ces comptes avant que les utilisateurs ne puissent les signaler. Ce nombre de comptes – équivalent à près de 60% de la population mondiale – est ahurissant. C’est aussi gonflé.

Facebook a admis que ces statistiques ne sont pas si utiles. «Le nombre de faux comptes exploités est très biaisé par des attaques simplistes», a déclaré Alex Schultz, vice-président de l’analyse de Facebook, dit l’année dernière . La prévalence des faux comptes est une mesure plus révélatrice, a-t-il déclaré. Et cela montre que l’entreprise a encore un gros problème. Malgré la suppression de milliards de comptes, Facebook estime que 5% de ses profils sont faux, soit plus de 90 millions de comptes, un chiffre qui n’a pas bougé depuis plus d’un an.

Alors que Facebook a attrapé plus de robots, il a également rapporté des statistiques de plus en plus colossales sur le nombre de faux comptes qu’il supprime. Ces chiffres ont apporté à l’entreprise de nombreux titres positifs , mais «ils ne sont en fait pas beaucoup utilisés en interne», a déclaré Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité de l’information de Facebook, qui a quitté l’entreprise en 2018. «Une personne peut faire sauter les statistiques, car il n’y a aucun coût pour faire une tentative. «

Ces dernières années, Facebook, Twitter et d’autres entreprises technologiques se sont beaucoup améliorées pour attraper des robots. Ils utilisent un logiciel qui les repère et les bloque, souvent pendant le processus d’inscription, en recherchant des preuves numériques suggérant que les comptes sont automatisés.

Ces faux ne portent pas les mêmes signes numériques révélateurs d’un bot. Au lieu de cela, le logiciel des entreprises doit rechercher d’autres indices, comme un compte envoyant le même message à plusieurs inconnus. Mais cette approche est imparfaite et fonctionne mieux pour certains types de contrefaçons.

Cela explique en partie pourquoi Josh Hall, le chauffeur-livreur de Pennsylvanie, a pu se faire passer pour les proches du président Trump à plusieurs reprises sur Twitter et attirer des dizaines de milliers d’abonnés avant que l’entreprise ne le remarque.

Les faux manuels peuvent être plus pernicieux que les bots car ils semblent plus crédibles. Les agents politiques utilisent ces contrefaçons pour répandre la désinformation et les théories du complot, tandis que les escrocs les utilisent pour frauder les gens. Les criminels se sont fait passer pour des célébrités, des soldats et même Mark Zuckerberg sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à remettre de l’argent.

L’effort de Twitter pour attraper les comptes imposteurs est compliqué par sa politique autorisant les comptes parodiques. L’entreprise exige que les comptes parodiques soient clairement étiquetés.

Facebook a également toujours du mal avec les comptes qui se présentent comme ceux appartenant à des personnalités publiques, mais des examens périodiques du New York Times suggèrent que l’entreprise s’est améliorée pour les supprimer. Instagram, qui appartient à Facebook, n’a pas fait autant de progrès.

Demander de l’aide aux utilisateurs

Une façon de lutter contre les contrefaçons consiste à exiger plus de documentation pour créer un compte. Les entreprises ont commencé à exiger souvent un numéro de téléphone, mais elles répugnent à rendre plus difficile l’accès des internautes à leurs sites. Leurs entreprises sont déterminées à ajouter plus d’utilisateurs afin de pouvoir vendre plus d’annonces pour les diffuser. De plus, Twitter valorise en particulier l’anonymat de ses utilisateurs; la société a déclaré qu’elle permettait aux dissidents de s’exprimer contre les gouvernements autoritaires.

Donc, pour réduire le nombre de comptes douteux à examiner, les entreprises comptent sur les utilisateurs pour les signaler. La stratégie est beaucoup plus efficace et rentable pour les entreprises. Cela signifie également que plus un faux compte retient l’attention, plus il est probable qu’il sera signalé pour un examen plus approfondi.