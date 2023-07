Pourquoi les requins mordent-ils les gens à New York ?

Au cours de la plupart des étés passés, les plages de New York étaient, au pire, bondées, sales et bruyantes. Maintenant, cependant, les amateurs de plage doivent faire face à quelque chose d’un peu plus troublant : les requins.

Le long de la rive sud de Long Island, sur certaines des plages les plus populaires de New York, les attaques de requins semblent être en augmentation. Au cours du long week-end du 4 juillet, plusieurs personnes ont déclaré avoir été mordues, dont deux jeunes de 15 ans. Les morsures n’ont pas été mortelles et personne n’a perdu un membre.

Ces rapports font suite à un record de huit morsures de requin confirmées l’été dernier, dont certaines pourraient avoir été causées par des requins tigres de sable. Avant 2022, aucune année au cours des trois dernières décennies au moins n’avait plus de deux morsures de requin confirmées à New York, selon les données partagées avec Vox de l’Université de Floride, qui compile des statistiques sur les attaques de requins.

Les morsures de requin sont, bien sûr, effrayantes, mais il y a en fait de bonnes nouvelles derrière la récente vague d’attaques. Une augmentation des piqûres indique généralement une augmentation des requins, et une augmentation des requins indique que l’habitat marin est plein de poissons, c’est-à-dire de nourriture pour requins.

« Les requins sont le signe d’un écosystème sain », a déclaré Chris Paparo, spécialiste des requins à l’Université Stony Brook de Long Island. « Je considère cela comme un signe de conservation réussie. »

À l’échelle mondiale, l’abondance des requins et des raies a diminué de plus de 70 % au cours des 50 dernières années, en grande partie à cause de la pêche industrielle. Les navires de pêche tuent non seulement les requins directement – ​​en les récoltant ou en les attrapant accidentellement – ​​mais aussi en épuisant leur approvisionnement alimentaire.

Les États-Unis ont tenté d’inverser cette tendance le long de la côte Est. Au cours des dernières décennies, les pêcheries ont adopté des réglementations conçues pour protéger les populations de requins en déclin et leurs proies. New York, quant à elle, a nettoyé certaines de ses rivières qui se jettent dans l’océan, réduisant ainsi la quantité d’eau sale qui atteint les mers côtières.

Au moins certains de ces efforts semblent fonctionner.

« Y a-t-il plus de requins aujourd’hui qu’il y a cinq ou dix ans ? Absolument », a déclaré Tobey Curtis, spécialiste de la gestion des pêches chez NOAA Fisheries, une organisation gouvernementale qui supervise la pêche aux États-Unis. « Nous gérons et conservons les populations de requins depuis 1993. »

Il y a donc plus de requins par conception, et les scientifiques veulent que cette tendance se poursuive. Le défi qui nous attend est d’éduquer le public sur la façon de vivre avec eux.

Les requins ne veulent pas goûter la chair humaine. Ils essaient d’attraper du poisson.

Cela peut vous apporter un certain inconfort, mais : Les eaux côtières de New York sont en grande partie un habitat pour les requins. En fait, la rive sud de Long Island est une pépinière pour une variété d’espèces marines, y compris les grands requins blancs. C’est là qu’ils grandissent.

Heureusement pour nous, ces animaux ne veulent généralement pas manger les gens. Les requins les plus communs à Long Island sont les requins sombres, les requins gris et les requins tigres de sable (qui sont, de manière déroutante, différents des requins tigres) et leur régime alimentaire est principalement constitué de poisson. Les requins tigres de sable, par exemple, s’attaqueront aux bancs de menhaden de l’Atlantique (alias bunker), des poissons élégants en ruban qui ont un point noir distinct derrière leurs branchies. Aussi effrayantes qu’elles puissent paraître, les dents d’un requin tigre de sable ne sont pas conçues pour déchirer la chair humaine.

Les morsures humaines sont presque toujours accidentelles : un requin peut confondre une personne avec la vie marine ou simplement l’attraper accidentellement en essayant de mâcher du poisson. Les requins chassent en utilisant des organes sur leur visage qui détectent les signaux électriques, en ne s’appuyant que partiellement sur l’odorat et la vision. Parfois, les humains tapageurs peuvent imiter le signal émis par les écoles de bunker, selon Gavin Naylor, chercheur sur les requins à l’Université de Floride.

C’est ainsi que les piqûres peuvent arriver. La question suivante est : Pourquoi semblent-ils se produire plus souvent à New York ?

Il y a plus de requins – et plus de nourriture pour requins – dans l’eau. Bien.

Les requins font la une des journaux lorsqu’ils mordent accidentellement un seul humain. Les graves déclins de requins causés par l’homme attirent beaucoup moins l’attention.

Depuis le milieu du XXe siècle, la pêche a complètement décimé les populations de requins. Près d’un tiers des espèces de requins sont menacées d’extinction dans le monde, et ce nombre est beaucoup plus élevé pour celles qui vivent dans les récifs coralliens et en pleine mer. À l’échelle mondiale, le requin tigre de sable – qui a été lié à des morsures à New York – est en danger critique d’extinction, ce qui signifie qu’il est en danger imminent d’extinction.

C’est un problème pour les océans et pour nous. Comme les loups qui mangent des cerfs, les requins sont des prédateurs au sommet qui gèrent les populations de proies, comme les petits poissons et les crustacés. Ces proies broutent les herbiers et mangent du corail. S’ils ne sont pas chassés par les requins, ces écosystèmes pourraient en souffrir. « La perte de requins a entraîné le déclin des récifs coralliens, des herbiers marins et la perte de la pêche commerciale », selon l’organisation à but non lucratif de conservation marine Oceana.

Pourtant, au moins le long de la côte Est, les populations de nombreux requins – qui étaient autrefois en chute libre en raison de la pêche commerciale – se rétablissent.

En 1993, la NOAA Fisheries a introduit une réglementation pour protéger les requins dans l’océan Atlantique, du Maine au Texas. Parmi ses nombreuses dispositions, le règlement limitait les types d’engins que les pêcheurs peuvent utiliser et les espèces de requins qu’ils peuvent pêcher. Une analyse récente suggère que ce plan de gestion a fonctionné : les 11 espèces étudiées par les auteurs, des requins blancs aux grands requins-marteaux, ont augmenté ou se sont stabilisées après 1993.

« Le long de la côte atlantique, nous avons en fait reconstruit ou sommes en train de reconstruire de nombreuses populations de requins », a déclaré Curtis, « y compris de nombreux requins communs au large de Long Island ».

Ce ne sont pas seulement les requins qui se rétablissent le long de la côte Est, mais certains des poissons qu’ils mangent, y compris le bunker.

Les populations de bunker ont suivi une tendance similaire à celle des requins : au cours des dernières décennies, elles étaient en déclin en raison de la surpêche, mais un certain nombre de réglementations ont ravivé leurs populations. En 2019, New York a adopté un projet de loi qui restreint la pêche au menhaden dans les eaux de l’État. Les poissons sont également gérés par la Commission des pêches maritimes des États de l’Atlantique, une organisation qui supervise les pêches le long de la côte est.

« Nos populations de menhaden de l’Atlantique se portent bien depuis quelques années près du rivage », a déclaré Chris Scott, biologiste marin au Département de la conservation de l’environnement (DEC) de l’État de New York, lors d’un point de presse l’année dernière. «Cela amène des prédateurs tels que le bar rayé, le thon, les phoques, les dauphins, les baleines et, bien sûr, les requins. C’est un signe vraiment positif que nous voyions ces animaux dans nos eaux.

Bien que les bunkers soient plus abondants aujourd’hui, on ne sait toujours pas pourquoi ils se rassemblent si près du rivage, selon les scientifiques. C’est finalement ce qui attire les requins. La hausse des températures des océans ou une eau plus propre peuvent affecter leur distribution, mais « la cause exacte est inconnue », a déclaré un porte-parole du DEC à Vox.

4 règles simples à suivre pour éviter une morsure de requin

Même si vous nagez régulièrement sur les plages de Long Island, vous n’allez certainement pas vous faire mordre par un requin. Comme vous pouvez l’imaginer, vous êtes beaucoup plus susceptible de mourir dans un accident de voiture que même de voir un requin à New York, et encore moins d’être blessé par un. (L’année dernière, 255 personnes sont mortes dans des incidents de la circulation, contre seulement huit morsures de requin confirmées.)

« La déconnexion qui me rend parfois dingue, c’est que nous faisons tellement de choses dans notre vie quotidienne qui sont tellement plus dangereuses que d’aller nager dans l’océan », a déclaré Paparo, et pourtant tant de gens sont terrifiés par les requins.

Si vous souhaitez réduire davantage les risques de rencontre avec un requin, voici ce que Paparo et d’autres experts suggèrent :

Évitez de nager dans les zones où vous voyez beaucoup de poissons ou de phoques, ou là où les gens pêchent activement. Les requins pourraient vous prendre pour une proie. Ne nagez pas au crépuscule ou à l’aube, ou la nuit. C’est à ce moment-là que les requins sont le plus susceptibles de chasser. Essayez d’éviter de nager dans l’eau trouble. Les requins auront plus de mal à vous différencier d’un poisson. (Ils comptent sur leurs yeux dans une certaine mesure.) Ne nagez que lorsqu’il y a un sauveteur en service. Les sauveteurs sont formés pour repérer les animaux marins et informer les nageurs du risque.

Surtout, rappelez-vous que la présence de requins est une victoire rare pour la conservation et – alors que nous apprenons à vivre avec eux – les communautés humaines. Ces animaux aident à maintenir les écosystèmes qui nous soutiennent tous.