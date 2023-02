Pourquoi les républicains veulent qu’Ilhan Omar quitte la commission des affaires étrangères de la Chambre

Jeudi, les républicains de la Chambre ont voté 218 contre 211 pour retirer le représentant Ilhan Omar (D-MN), un progressiste à trois mandats, de la commission des affaires étrangères. C’est un acte qui est le dernier effort du GOP pour obtenir une revanche politique pour la conduite des démocrates lors du dernier Congrès.

Les républicains ont hâte de cibler certains démocrates et leurs affectations de comité depuis que les représentants Paul Gosar (R-AZ) et Marjorie Taylor Greene (R-GA) ont été retirés de leurs comités lors de votes bipartites le dernier trimestre, en raison de menaces de violence politique à la fois épousé.

Auparavant, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, avait interdit aux représentants Adam Schiff (D-CA) et Eric Swalwell (D-CA) de siéger au comité spécial de la Chambre sur le renseignement. McCarthy a critiqué Schiff pour sa gestion de la première destitution du président Donald Trump et affirme que Schiff a avancé de fausses informations dans le cadre de celle-ci. Il a également souligné les liens que Swalwell avait avec un agent du renseignement chinois, bien que le législateur n’ait pas été accusé d’actes répréhensibles, selon Axios. Swalwell et Schiff, qui étaient tous deux des critiques virulents et très médiatisés de Trump, ont dénoncé les mesures de McCarthy comme un acte de “vengeance politique”.

Étant donné que ces sièges appartenaient à un comité restreint, McCarthy a pu bloquer les deux législateurs par lui-même. Cependant, une majorité de la Chambre a dû voter sur une résolution visant à retirer Omar des Affaires étrangères.

Les 211 démocrates présents ont fini par s’opposer à la résolution, tandis que 218 républicains ont voté en sa faveur et un républicain – le représentant David Joyce (R-OH) – a voté présent.

L’affaire des républicains contre Omar siégeant aux Affaires étrangères était centrée sur des déclarations passées qu’elle a faites et que certains ont qualifiées d’antisémites, notamment en décrivant le soutien des législateurs américains à Israël comme “tout au sujet des Benjamins”, un commentaire que les démocrates ont également condamné comme trafic d’anti-sémites. – Tropes sémitiques. À la suite de tollés, Omar s’est excusée pour ses propos. Avant le vote de jeudi, Omar a également coparrainé une résolution condamnant l’antisémitisme et reconnaissant « Israël comme l’allié légitime et démocratique de l’Amérique ».

L’accent mis sur les missions du comité d’Omar marque également le dernier cas où la législatrice, qui est une femme américaine musulmane et réfugiée somalienne, a été ciblée et pointée du doigt par les républicains, y compris les membres de l’extrême droite.

Auparavant, la représentante Lauren Boebert avait lancé des attaques islamophobes contre Omar fin 2021 ; Boebert a fait face à une condamnation minimale de la part des dirigeants républicains. Omar a également fait l’objet d’attaques racistes de Trump et d’images violentes de Greene. Cette histoire a conduit certains militants américains musulmans à suggérer que la pression pour retirer Omar de la commission des affaires étrangères n’était qu’un autre jeu pour les éléments nativistes de la base du GOP.

Les démocrates ont également fait valoir qu’Omar avait de nouveau été injustement ciblée et que ses actions avaient été assimilées à tort à celles de Gosar et Greene.

“Vous ne pouvez pas retirer un membre du Congrès d’un comité simplement parce que vous n’êtes pas d’accord avec son point de vue”, a déclaré la présidente du Congressional Progressive Caucus, Pramila Jayapal, dans un communiqué. “C’est à la fois ridicule et dangereux. Lors du dernier Congrès, les membres républicains ont été déplacés des comités avec un vote bipartisan pour avoir mis en danger la sécurité de leurs collègues.

Pourquoi les républicains veulent destituer Omar

McCarthy a clairement indiqué qu’il était intéressé à poursuivre Omar depuis l’année dernière, lorsque les républicains ont repris la majorité à la Chambre. À l’époque, Omar a suggéré que les efforts du GOP pour la déresponsabiliser étaient personnels, et elle a été encore plus pointée dans une récente interview avec CNN.

Soulignant les attaques racistes et islamophobes répétées auxquelles elle a été confrontée de la part des républicains dans le passé, elle a déclaré : « Ces membres ne croient pas qu’un réfugié musulman, un Africain, devrait même être au Congrès.

La résolution de cette semaine, qui a été présentée par le représentant Max Miller (R-OH), alléguait que les commentaires passés d’Omar étaient antisémites et qu’ils devraient la disqualifier pour siéger à la commission des affaires étrangères. Elle a “tenté de saper la relation entre les États-Unis et Israël, l’une des alliances stratégiques les plus importantes que nous ayons”, a déclaré Miller dans un communiqué.

McCarthy a déclaré qu’il était à l’aise avec le fait qu’Omar siège à d’autres comités, mais pas aux Affaires étrangères, qu’elle a été au cours des deux derniers mandats.

Tous les républicains n’étaient pas initialement d’accord avec le plan de McCarthy. Quelques législateurs républicains, dont la représentante Nancy Mace (R-SC), y ont d’abord résisté parce qu’ils ont fait valoir que cela donnerait un exemple inquiétant que les deux parties pourraient utiliser à l’avenir. D’autres, comme le représentant Matt Gaetz (R-FL), ont déclaré qu’ils ne savaient pas comment voter parce qu’ils pensaient, comme l’a soutenu un éditorial du New York Times, qu’Omar apporte une point de vue important pour les discussions de politique étrangère. En fin de compte, presque tous les républicains ont voté en faveur de la résolution.

En plus de ses griefs spécifiques avec Omar, McCarthy a souligné que les démocrates ont créé un précédent en votant pour le retrait de Gosar et Greene de leurs comités le dernier trimestre. « Ce qu’ils ont commencé ne peut pas être facilement défait. Leurs actions d’aujourd’hui et du passé ont changé à jamais le fonctionnement de la Chambre », a déclaré McCarthy dans un discours au sol après le vote pour retirer Gosar des comités. Bien que le roulement des comités se produise à chaque mandat, la destitution de membres spécifiques du parti minoritaire par le parti majoritaire ne s’était pas produite à l’époque moderne lorsque Greene a été démis de ses fonctions en 2021.

Les démocrates, cependant, ont déclaré que les scénarios de Greene et Gosar étaient différents de celui d’Omar. Dans le cas de Greene, elle a été sanctionnée pour avoir partagé des messages faisant la promotion de la violence envers d’autres législateurs, y compris un graphique d’elle tenant une arme à feu à côté d’images de membres de l’équipe. Greene a également été critiquée pour les commentaires racistes et les théories du complot antisémites qu’elle partageait, y compris par McCarthy lui-même. Gosar a été dépouillé de ses comités après avoir publié une vidéo animée le montrant en train de tuer la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et de brandir des armes contre le président Joe Biden.

Lors des deux votes, les républicains ont voté avec les démocrates pour leurs suppressions respectives ; 11 républicains ont soutenu la destitution de Greene, tandis que les représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger – des républicains qui ont été plus disposés que la plupart à critiquer leur parti et qui ne sont plus au Congrès – ont soutenu celle de Gosar.

Les démocrates ont souligné qu’ils avaient pris des mesures contre Greene et Gosar parce que les républicains refusaient de discipliner eux-mêmes les membres extrémistes. En 2019, les dirigeants républicains ont retiré le représentant Steve King des comités, par exemple, après avoir toléré la suprématie blanche. Ils ont soutenu à plusieurs reprises que les actions d’Omar sont loin d’être comparables.

“Il n’y a aucune raison de retirer la membre du Congrès Omar de ses comités, sauf la vengeance”, a déclaré à Politico la représentante Debbie Wasserman Schultz (D-FL), une démocrate qui a critiqué certains des commentaires passés d’Omar. “Nous avons renvoyé le membre du Congrès [Paul] Gosar et [Marjorie] Taylor Greene parce qu’ils ont menacé de violence contre d’autres membres, y compris la mort. Ce n’est pas quelque chose que la députée Omar a fait.