Pourquoi les Républicains veulent-ils destituer Joe Biden ?

Président de la Chambre républicaine Kévin McCarthy a approuvé l’ouverture d’une enquête formelle de mise en accusation contre Joe Biden mardi au milieu d’allégations selon lesquelles le président américain aurait profité de son fils Chasseur BidenLes relations commerciales à l’étranger.

« Il s’agit d’allégations d’abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption, et elles justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants », a déclaré M. McCarthy dans un bref communiqué, refusant de répondre aux questions.

Faisant référence à l’enquête préliminaire menée par James Comer, membre du comité de surveillance de la Chambre, sur les accusations portées contre le 46e commandant en chef américain, l’orateur a déclaré : « Grâce à nos enquêtes, nous avons découvert que le président Biden a menti au peuple américain sur sa propre connaissance des affaires étrangères de sa famille. revendeurs.

« Des témoins oculaires ont déclaré que le président s’est joint à plusieurs téléphones et a eu de multiples interactions, des dîners qui ont rapporté des millions de dollars à son fils et aux partenaires commerciaux de son fils. »

Il a affirmé que l’ensemble des allégations « dressait un tableau de la corruption » et a promis que la Chambre « irait là où les preuves nous mèneraient ».

La prochaine enquête sera dirigée par M. Comer, président de la commission judiciaire de la Chambre. Jim Jordan et le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith.

L’accusation de destitution de M. Biden – considérée dans certains milieux comme une tentative transparente de vengeance sur la double mise en accusation subie par son prédécesseur, Donald Trump – a été dirigé par une députée Marjorie Taylor Greenequi a déjà échoué dans cette entreprise à au moins six reprises depuis l’entrée en fonction du démocrate en janvier 2021.

Le représentant de Géorgie a déjà déposé des résolutions à la Chambre proposant d’ouvrir des enquêtes de destitution contre M. Biden sur une théorie du complot républicain sans fondement concernant ses relations avec l’Ukraine en tant que vice-président en 2016, sa prolongation du moratoire fédéral sur les expulsions de Covid-19, sa gestion des relations entre les États-Unis et le Mexique. la sécurité des frontières (à deux reprises), le retrait américain du personnel militaire d’Afghanistan et les allégations selon lesquelles il aurait mis en danger la sécurité énergétique américaine en vendant du pétrole à des pays étrangers.

Randy Weber, Bob Gibbs, Lauren Boebert, Bill Posey, Louie Gohmert, Andy Ogles et Greg Steube ont également tous déposé des requêtes en impeachment contre le président aux 117e et 118e Congrès, qui ont toutes été simplement poliment renvoyées au Comité judiciaire de la Chambre et on n’en a plus jamais entendu parler.

Cette fois, l’aile populiste du Parti républicain incarnée par Mme Greene est déterminée à tirer M. Biden et son fils en difficulté sur les charbons sur la question des intérêts commerciaux de ce dernier et sur la question de savoir si le ministère de la Justice de l’administration Biden est intervenu en faveur du jeune homme pendant la crise. l’affaire pénale en cours contre lui

Jusqu’à présent, aucune preuve n’a été apportée pour prouver un quelconque acte répréhensible.

Sans se laisser décourager, Mme Greene avait menacé de refuser de voter pour des projets de loi de dépenses gouvernementales très importants à moins que sa demande d’enquête ne soit satisfaite, ce qui aurait pu conduire à une fermeture à la fin de l’exercice budgétaire le 30 septembre, ce qui signifie des travailleurs au chômage technique, des agences bloquées et des services essentiels. programmes laissés dans les limbes.

« J’ai déjà décidé que je ne voterai pas pour financer le gouvernement à moins que nous n’ayons passé une enquête de destitution », a-t-elle déclaré. a déclaré à ses électeurs lors d’une récente réunion à la mairieréitérant l’ultimatum sur X.

(Getty)

Le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a répondu à la perspective d’une nouvelle foule de mise en accusation agitant ses fourches contre son patron en déclarant avec lassitude que suffisamment d’argent des contribuables avait déjà été gaspillé dans la « chasse à l’oie sauvage » républicaine pour enquêter sur M. Biden et sa famille et que le La dernière initiative n’était « qu’une manœuvre partisane menée par les membres les plus extrêmes, d’extrême droite » de l’opposition.

Tous les membres du GOP ne sont pas non plus d’accord avec le projet de Mme Greene.

du Colorado Ken Buckqui siège au House Freedom Caucus à ses côtés, a déclaré à Jen Psaki sur MSNBC pas plus tard que dimanche qu’il ne croyait pas qu’il existait des preuves suggérant que M. Biden avait commis des crimes graves ou un délit, le seuil pour entamer une procédure de destitution.

« Le moment de la destitution est le moment où il existe des preuves liant le président Biden – s’il existe des preuves liant le président Biden à un crime ou un délit grave. Cela n’existe pas actuellement », a-t-il déclaré.

« Marjorie a déposé des articles de mise en accusation contre le président Biden avant qu’il ne prête serment il y a plus de deux ans et demi.

« Donc, l’idée qu’elle soit désormais l’experte en matière de destitution ou qu’elle soit quelqu’un qui devrait fixer le calendrier de la destitution est absurde. »

Pour sa part, le président McCarthy avait précédemment qualifié une enquête de destitution contre M. Biden de « prochaine étape naturelle » lors d’un entretien avec Fox News le mois dernier, mais a déclaré qu’un vote à la Chambre serait nécessaire pour établir son autorité.

Il a ensuite prêché la prudence quant au fait de lier ce projet à l’échéance des dépenses fédérales, mettant en garde ses collègues contre les conséquences d’un échec à forger un consensus.

« Si nous fermons, tout le gouvernement fermera – les enquêtes et tout le reste », a-t-il déclaré plus récemment à Fox.

Cependant, M. McCarthy semble désormais avoir mis ces réticences de côté pour apaiser le flanc droit de son parti, notamment celui de Floride. Matt Gaetzcomme Mme Greene, ayant également menacé de lui rendre la vie difficile s’il n’obéissait pas.

(PA)

Avant l’annonce de l’orateur mardi, Jamie Raskinmembre démocrate de haut rang du comité de surveillance de la Chambre des représentants, avait tenté de faire échouer la campagne de destitution des républicains avant qu’elle ne démarre en publiant une lettre affirmant que les efforts de M. Comer pour enquêter sur le président jusqu’à présent n’avaient servi qu’à prouver que son cas était plein de controverses. des trous.

Dans un long document publié lundi matin, M. Raskin a souligné l’incapacité des Républicains à obtenir le témoignage de tout témoin alléguant réellement des actes répréhensibles de la part du président, y compris celui du prétendu témoin vedette du GOP, Devon Archer.

Ancien ami du jeune Biden, M. Archer a témoigné devant le comité que Hunter Biden cherchait manifestement à profiter de son nom de famille et de ses liens familiaux présumés, mais a nié toute connaissance de l’implication réelle du père de l’homme ou de sa connaissance de ce fait.

La lettre aborde également l’incapacité des républicains à prouver que tout argent lié aux entreprises commerciales de Hunter Biden a jamais été retrouvé par son père.

« Plutôt que d’admettre que les preuves de son enquête » prioritaire « n’ont établi aucun acte répréhensible de la part du président Biden, le président Comer a eu recours à une fausse représentation et à une déformation de cet énorme ensemble de preuves pour faire des affirmations sans fondement et sensationnalistes », a écrit M. Raskin. .

« Le président Comer a affirmé à plusieurs reprises, et sans preuve, le mensonge selon lequel le président Biden aurait reçu de l’argent étranger de manière inappropriée. »

La déclaration de M. Raskin est susceptible de contribuer aux tensions avec le membre le plus haut placé de sa commission à mesure que la nouvelle enquête progresse.

Le Congressional Integrity Project, un organisme de surveillance de gauche, a également publié sa propre évaluation du travail de M. Comer, le qualifiant de « huit mois d’échec lamentable ».