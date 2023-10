Depuis que les républicains ont évincé Kevin McCarthy de la présidence de la Chambre le 3 octobre, la conférence républicaine est plongée dans le chaos. Vendredi a marqué une escalade de ce dysfonctionnement puisque Jim Jordan, le député d’extrême droite de l’Ohio, a perdu son troisième vote à la Chambre pour être président et son statut de candidat du GOP.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé cette semaine :

Comment en sommes-nous arrivés là encore ?

Il y a actuellement 221 républicains et 212 démocrates. à la Chambre des États-Unis (il y a deux postes vacants), donnant au GOP une très faible majorité. Cela signifie que tout Républicain qui veut être président doit avoir le soutien de presque tous les Républicains à la Chambre, ce qui est de plus en plus difficile puisque les membres individuels ont besoin de moins de soutien institutionnel que par le passé en raison de circonscriptions politiquement peu compétitives et de la possibilité de récolter d’énormes sommes d’argent en ligne.

Lorsque McCarthy s’est négocié pour devenir président plus tôt cette année, l’une de ses principales concessions a été de permettre à tout membre de la Chambre de déposer une motion pour quitter ou le retirer de son poste de président. Le représentant Matt Gaetz, un républicain d’extrême droite de Floride, a déposé une telle motion plus tôt ce mois-ci et suffisamment de républicains – huit au total – ont voté contre McCarthy pour l’évincer.

Cette vacance a essentiellement paralysé la Chambre. Le haut-parleur dirige l’entreprise de la Chambre et contrôle le calendrier des séances et les projets de loi qui sont présentés. Sans cela, la Chambre ne peut pas fonctionner.

Après l’éviction de McCarthy, Steve Scalise de Louisiane et de Jordanie est entré dans la course à la présidence. Scalise a remporté un vote privé au sein de la conférence républicaine, mais a retiré son nom de la compétition après qu’il est devenu clair qu’il ne pourrait pas obtenir suffisamment de voix.

Que s’est-il passé avec Jim Jordan cette semaine ?

Jordan, un républicain d’extrême droite de l’Ohio qui a cofondé le House Freedom Caucus, a été nommé prochain orateur de la conférence le 13 octobre. Il a remporté la nomination avec 124 des 221 voix de la conférence républicaine de la Chambre. Pour devenir président, il lui fallait obtenir 217 voix de tous les membres de la Chambre.

Les choses sont allées de mal en pis lorsque Jordan s’est rendu à la Chambre pour des votes formels sur sa présidence. Mardi, 20 républicains a voté contre lui, le plaçant bien en dessous du seuil dont il avait besoin pour être président. Vingt-deux républicains a voté contre lui lors d’un deuxième vote mercredi. Vingt-cinq républicains se sont opposés à lui lors d’un troisième vote, ce qui l’a éloigné encore plus de la présidence.

Après l’échec du troisième vote, les républicains ont voté au scrutin secret pour savoir si la Jordanie devait rester le candidat. Il a perdu ce vote haut la main, perdant ainsi son statut de candidat républicain à la présidence.

Les nouveaux candidats républicains peuvent désormais se déclarer la semaine prochaine, date à laquelle les républicains recommenceront le processus.

Pourquoi les républicains se sont-ils opposés à la Jordanie ?

Plusieurs députés opposés à Jordan sont membres du comité des crédits de la Chambre, qui seraient opposés à la manière dont la Jordanie a adopté une ligne dure en matière de réduction des dépenses et de fermeture du gouvernement.

Les membres ont également signalé avoir reçu des menaces de mort et des pressions extérieures pour voter pour Jordan, une position qui n’a fait que renforcer leur opposition à son égard. « La dernière chose que vous voulez faire est d’essayer de m’intimider ou de me faire pression, car alors je me retirerai complètement », Mario Diaz-Balart, un républicain de Floride opposé à la Jordanie, a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine.

Il y aurait également des tensions dans la façon dont Jordan et ses alliés ont traité Steve Scalise. Scalise avait déjà battu Jordan pour remporter la nomination au poste de président de la conférence, mais a retiré sa candidature après qu’il est devenu clair qu’il ne pouvait pas obtenir suffisamment de voix pour gagner à la Chambre. Certains alliés de Scalise pensent que la Jordanie n’a pas fait assez pour rallier les républicains autour de Scalise.

« Il a raté son moment de leadership en échouant à Steve Scalise », a déclaré John Rutherford, un membre du Congrès de Floride qui a voté contre Jordan. dit plus tôt cette semaine.

Que se passe-t-il ensuite ?

Personne ne sait. Même s’il était clair que Jordan n’avait pas de chemin clair pour devenir président, aucun républicain n’est apparu pour le défier sérieusement. Les républicains ont actuellement jusqu’à dimanche midi pour annoncer leur candidature avant une nouvelle série de pourparlers à la présidence.

Qui est Patrick McHenry et quel est le président intérimaire ?

Après que les républicains ont évincé Kevin McCarthy comme président, Patrick McHenry, un républicain de Caroline du Nord, est devenu président pro tempore. McCarthy a choisi McHenry pour assumer ce rôle si le poste de président était déclaré vacant.

Il n’y a jamais eu de situation similaire, on ne sait donc pas exactement quelle est l’étendue du pouvoir de McHenry. Jusqu’à présent, il a été largement considéré comme extrêmement limité, se limitant au pouvoir de superviser le vote du prochain orateur. Alors que les Républicains tardaient à choisir un nouveau président, des discussions ont eu lieu sur l’extension temporaire du pouvoir de McHenry afin que la Chambre puisse mener certaines affaires limitées. La majorité de la conférence GOP semble opposée à ce genre d’action.

Les démocrates pourraient-ils conclure un accord avec les républicains sur un nouveau président ?

Les démocrates ont tous voté pour leur chef, Hakeem Jeffries de New York, à chacune des élections à la présidence. Jeffries a déclaré qu’il y avait eu des « discussions informelles » avec les républicains, mais que les démocrates étaient restés silencieux sur toute négociation. Une condition préalable à tout soutien démocrate à un orateur semble être qu’ils autorisent tout projet de loi bipartite à être soumis au vote.