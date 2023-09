Pourquoi les républicains de la Chambre ont lancé une enquête de destitution contre le président Biden

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé une enquête de destitution contre le président Joe Biden, une décision qui intervient malgré l’absence de preuve des actes répréhensibles de Biden pour le moment.

« Les Républicains de la Chambre ont découvert des allégations sérieuses et crédibles sur la conduite du président Biden », a affirmé McCarthy mardi. « Ces allégations dressent le portrait d’une culture de corruption. »

McCarthy a poursuivi en suggérant que les républicains ont des preuves que Biden a utilisé sa position de vice-président du président Barack Obama pour aider à enrichir sa famille, en particulier son fils, Hunter Biden, et qu’il a menti à ce sujet pour tenter de dissimuler cela.

Malgré les affirmations de McCarthy – et des mois d’enquêtes du Parti républicain sur Biden et les relations commerciales de sa famille – les républicains n’ont pas été en mesure de trouver la preuve que Biden s’est réellement livré à un comportement illégal ou qu’il a utilisé son poste pour en tirer profit.

En tant que telle, l’enquête semble davantage motivée par la dynamique interne et les objectifs politiques du parti républicain que par le fond des allégations. Plus tôt cette année, McCarthy a donné à n’importe quel membre de son caucus la possibilité de demander un vote sur son éviction en échange du marteau du président. Ces dernières semaines, certains membres de l’aile droite de son parti ont menacé de l’évincer s’il ne poursuivait pas une enquête de destitution, faisant ainsi pression sur lui pour qu’il prenne cette mesure.

Cela ne veut pas dire que tous les Républicains sont derrière cette décision, ce qui reflète l’étendue du spectre idéologique dont McCarthy a besoin pour rester heureux. Bien que des républicains plus conservateurs comme les représentants Matt Gaetz (R-FL) et Marjorie Taylor Greene (R-GA) réclament depuis des mois une procédure de destitution, d’autres, dont le représentant Don Bacon (R-NE), se sont déjà prononcés contre cette mesure. .

Même la façon dont McCarthy a décidé de lancer l’enquête – unilatéralement plutôt que par un vote complet, comme il l’avait dit, devrait être la seule façon d’autoriser les enquêtes de mise en accusation – reflète la taille de la tente à laquelle l’orateur doit répondre. La majorité de McCarthy dépend des législateurs qui ont gagné dans les districts remportés par Biden ; les forcer à voter oui à une enquête aurait nui à leurs perspectives de réélection l’année prochaine et aurait pu mettre en péril la majorité républicaine.

Les républicains espèrent également voir leur candidat, probablement l’ancien président Donald Trump, reprendre la Maison Blanche l’année prochaine. Mais Trump est confronté à de nombreux problèmes juridiques. L’enquête, et une éventuelle destitution, permettront au Parti républicain de passer à l’offensive contre Biden avant l’élection présidentielle de 2024 et de désamorcer une partie de l’attention portée au bagage juridique de Trump.

L’enquête sera menée par trois commissions de la Chambre et intervient alors que le Congrès est confronté à un calendrier serré pour adopter une loi avant la fin de l’année. Certains Républicains, en particulier ceux du Sénat, ont suggéré que l’enquête deviendrait un obstacle à la recherche d’un consensus sur les projets de loi de dépenses du gouvernement avant la date limite fixée à la fin septembre.

« Nous avons les mains pleines ici pour essayer de passer à travers le processus de crédits », a déclaré le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell à Punchbowl News, ajoutant : « Je ne pense pas que le Président McCarthy ait besoin de conseils du Sénat sur la façon de diriger la Chambre. »

Pourquoi certains républicains veulent une enquête de destitution – et d’autres non

Maintenant qu’une enquête de destitution a été officiellement lancée, trois comités de la Chambre – Surveillance, Justice et Voies et moyens – poursuivront leurs enquêtes sur les relations commerciales de Hunter Biden ainsi que sur l’implication du président Biden.

Jusqu’à présent, les républicains ont découvert que le fils de Biden, Hunter, avait gagné des millions de dollars alors que son père était vice-président. Devon Archer, un associé de Hunter Biden, a déjà témoigné devant le comité de surveillance de la Chambre des représentants que les entreprises étaient intéressées à travailler avec Hunter en partie en raison de sa proximité avec la « marque » Biden.

L’un des éléments de preuve clés que les Républicains ont cités dans le témoignage d’Archer est que Biden a participé à environ 20 appels téléphoniques avec les contacts professionnels de Hunter. Cependant, Archer a souligné que ces rencontres consistaient en de petites discussions comme la météo et non en des questions de fond. Archer a également témoigné qu’il n’avait pas vu le président Biden tenter d’utiliser son bureau pour aider Hunter à faire avancer sa carrière.

Certaines « preuves », telles que les affirmations selon lesquelles Biden aurait participé à des programmes de contrepartie, ont été réfutées. D’autres, comme les témoignages de lanceurs d’alerte qui affirment que le gouvernement a traité Hunter Biden avec indulgence dans ses enquêtes sur d’éventuelles fautes professionnelles, ont été largement discrédités. Comme l’explique le New York Times, « il n’y a aucune preuve que M. Biden ait ordonné que son fils reçoive un traitement spécial dans le cadre d’une enquête ».

Dans l’ensemble, les enquêtes menées par les Républicains de la Chambre n’ont trouvé aucune preuve réelle et concrète d’actes répréhensibles de la part du président Biden. En conséquence, leur décision d’ouvrir une enquête est surprenante, dans la mesure où cela n’a jamais été fait avant l’existence de preuves significatives de mauvaise conduite. Les Républicains ont fait valoir que l’enquête avait pour but de les aider à rassembler ces informations : elle fournit un cadre juridique qui pourrait permettre à ces comités d’obtenir davantage de pouvoirs d’assignation à comparaître pour des documents, bien que le précédent juridique à ce sujet ne soit pas clair et que toute assignation soit susceptible d’être satisfaite. poursuites.

Actuellement, la Chambre ne dispose pas encore d’arguments solides selon lesquels Biden a commis « des crimes et délits graves », l’une des accusations pour lesquelles un président peut être destitué. Plusieurs républicains – y compris des dirigeants du Sénat comme John Thune (R-SD) et Mitt Romney (R-UT) ainsi que des membres de la Chambre comme le représentant Dave Joyce (R-OH) – ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le GOP avance dans une enquête. sans fournir de preuves claires des infractions sur lesquelles il se concentrera.

« Vous devez expliquer au peuple américain pourquoi vous pensez qu’une enquête de cette nature est nécessaire et suggérer un éventuel acte répréhensible qui justifierait une enquête. Cela ne s’est pas encore produit », a déclaré Romney, même s’il a également déclaré qu’il était ouvert à l’enquête. « [I’m] je ne vois pas de faits ou de preuves à ce stade », a déclaré Joyce à Forbes plus tôt cette semaine.

Deux experts en mise en accusation qui se sont entretenus avec Time ont décrit cet effort comme étant potentiellement le plus faible jamais lancé dans l’histoire des États-Unis. « Honnêtement, je ne sais pas s’il existe des preuves liant le président à des activités de corruption lorsqu’il était vice-président ou maintenant », a déclaré Philip Bobbitt, professeur à la faculté de droit de Columbia, au Time.

Que pourrait-il se passer ensuite dans l’enquête de destitution

Puisqu’il s’agit d’une enquête, il est possible que cela ne débouche pas sur un vote de destitution. Pour qu’un président soit destitué par la Chambre, la majorité de la chambre doit voter des articles de mise en accusation – ou des accusations – contre lui. C’est une vente difficile étant donné la réaction politique que les républicains modérés seraient confrontés dans les districts que Biden avait précédemment remportés. En 2022, 18 républicains ont remporté des circonscriptions que Biden a également remportées en 2020. Bien qu’il soit possible qu’ils soient influencés, et beaucoup ont signalé leur soutien à l’enquête, ils s’exposeraient probablement à de lourdes sanctions de la part des électeurs s’ils prenaient une telle décision et mettaient les républicains au pouvoir. ‘ Des marges déjà minces sont menacées.

Après un vote de destitution réussi, le Sénat organise généralement un procès au cours duquel les législateurs présentent un dossier et le président présente sa défense. Le Sénat vote finalement sur la condamnation du président, à la majorité des deux tiers nécessaire pour destituer quiconque de ses fonctions. Les démocrates pourraient potentiellement modifier ou ignorer les règles du Sénat pour éviter la tenue d’un procès, même si, comme McConnell l’a déjà expliqué sous l’administration Trump, cela dépend du soutien des législateurs.

Pourtant, même si Biden était acquitté au Sénat, il serait, comme Trump avant lui, un président destitué. Et cela fournirait aux Républicains quelque chose autour duquel se rallier – et planer au-dessus de la tête de Biden – alors que la saison électorale bat son plein.

Les républicains espèrent nuire à Biden au cours d’une année électorale

La campagne de destitution de Biden s’inscrit dans la continuité des tentatives républicaines visant à mettre la pression sur la Maison Blanche. Déjà, la Chambre s’est fortement concentrée sur les enquêtes alléguant un parti pris du DOJ et du FBI, et qui examinent les politiques de l’administration dans tous les domaines, de l’Afghanistan à l’immigration. Comme l’a rapporté Christian Paz de Vox, ces enquêtes n’ont toutefois donné que peu de résultats et n’ont pas suscité un fort soutien du public.

Une enquête de mise en accusation s’ajouterait aux enquêtes existantes que les Républicains de la Chambre ont déjà menées sur les pratiques commerciales de la famille Biden – et serait un moyen pour les Républicains d’essayer d’impliquer davantage le public.

Même si elle n’a aucun fondement substantiel, par exemple, une enquête de destitution pourrait être utilisée pour tenter de modifier la perception de Biden. Comme l’ont découvert par le passé les politologues Douglas Kriner et Eric Schickler, les enquêtes négatives peuvent nuire à la cote de popularité des présidents au fil du temps. Et comme ce fut le cas dans les enquêtes des républicains à Benghazi sur l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, de telles analyses peuvent parfois aboutir à des conclusions qui peuvent être politiquement utilisées comme arme.

Bien qu’il ait conclu qu’il n’y avait aucune nouvelle preuve d’actes répréhensibles de la part de Clinton, ce panel a examiné comment Clinton avait utilisé un serveur de messagerie privé alors qu’elle était secrétaire d’État, une conclusion qui a déclenché une autre enquête du FBI, qui est devenue une question centrale que les Républicains ont utilisée avec succès contre elle. l’élection de 2016.

La destitution pourrait également être un moyen pour les républicains en campagne de suggérer que Biden et Trump font tous deux l’objet d’un examen juridique, même si les deux cas ne sont pas du tout comparables. En ouvrant une enquête, les républicains peuvent tenter de brouiller les pistes en ce qui concerne la façon dont Biden est perçu, en arguant que les deux candidats ont tous deux un bagage éthique.