Pourquoi les Républicains continuent-ils à détruire leurs propres dirigeants ?

Considérons d’abord la méthode : pour son fonctionnement, la conception de la Constitution suppose que les législateurs accordent la priorité à l’intérêt national plutôt qu’à ce que James Madison a appelé l’intérêt local « factieux ». Madison pensait que les élections nationales « affineraient et élargiraient » la qualité des représentations nationales par rapport à leurs pairs locaux. Pour nous, cela semble au mieux optimiste. Mais les hommes politiques ne sont pas seulement la somme des forces structurelles qui agissent sur eux (gerrymandering, dark money, etc.). Ils ont du libre arbitre et peuvent faire des choix. Ceux de l’extrême droite qui ont précipité la chute de McCarthy ont fait preuve d’un fanatisme et d’un mépris sans faille envers leurs collègues au sein et au-delà du parti, d’une manière qui illustre l’esprit que Madison a répudié. C’est un esprit, comme McCarthy lui-même l’a reconnu dans son discours de démission, en contradiction flagrante avec la conception de la Constitution.

Et qu’en est-il des objectifs ? Les fondateurs ont mené une « révolution en faveur du gouvernement », pour citer l’historien Max Edling. Ils ont bâti un gouvernement qui serait travail. Même si les contours du pouvoir fédéral ont longtemps été contestés, l’objectif principal de la Constitution, à savoir créer un État opérationnel capable de relever les défis internationaux et économiques de l’heure, n’a jamais fait de doute. Aujourd’hui, les partisans du projet d’extrême droite comprennent profondément mal les auteurs. En fait, ils ignorent les quatre premiers objectifs énumérés dans la Constitution et mettent l’accent sur la « Liberté » (du moins pour quelques privilégiés bien pensants). Une telle sélectivité constitue, à sa manière, un autre rejet profond du cœur de la Constitution.

« La chaise du président est vacante en raison de la méfiance et des attentes mal alignées »

PAR BILL SCHER

Bill Scher est un écrivain collaborateur de Politico Magazine, le rédacteur politique du Washington Monthly et co-animateur de « The DMZ », une émission en ligne et un podcast avec l’écrivain conservateur Matt Lewis.

T Le problème est que trop de gens pensent que la politique américaine est plus brisée qu’elle ne l’est en réalité.

Au cours des trois dernières années, de larges coalitions se sont formées pour investir dans les infrastructures, améliorer la sécurité des armes à feu, soutenir la fabrication de semi-conducteurs, aider l’Ukraine et même consolider les finances du service postal américain.

Lorsque les Républicains ont pris le pouvoir à la Chambre et que les nihilistes d’extrême droite se sont battus pour un défaut de paiement économiquement dévastateur sur les obligations du gouvernement fédéral, une solide majorité bipartite a adopté l’accord budgétaire qui a évité une crise. La semaine dernière, malgré des désaccords persistants sur les niveaux de dépenses, la sécurité des frontières et l’Ukraine, une coalition bipartite similaire a veillé à ce que le gouvernement fédéral ne ferme pas ses portes.

Et pourtant, un petit nombre d’idéologues et de taons républicains ont refusé d’accepter que l’actuel ancien président Kevin McCarthy ait limité les dépenses autant que politiquement possible. Pendant ce temps, alors qu’ils regardaient McCarthy s’efforcer de maintenir l’unité républicaine, les démocrates de la Chambre ne lui faisaient pas confiance pour s’en tenir aux niveaux de dépenses fixés dans l’accord sur le plafond de la dette, ou pour continuer à maintenir le gouvernement ouvert. La place du président est vacante en raison de la méfiance et des attentes mal alignées de ces deux groupes.

Trouver un terrain d’entente dans un pays également divisé sera toujours un défi. Mais les dirigeants des deux partis ont choisi leur place et trouvé les voies du succès. La politique américaine n’était pas brisée. Jusqu’à mardi.

« Les trois Guns ont été abattus par leur propre gang »

PAR NORMAN ORNSTEIN

Norman Ornstein est chercheur émérite à l’American Enterprise Institute.