Les plateformes de médias sociaux ont été inondées d’images horribles en provenance d’Israël et de Gaza depuis le 7 octobre – le jour où le groupe militant palestinien Hamas a mené une attaque surprise contre Israël, armé de caméras et de smartphones dans l’arsenal d’armes utilisées dans le massacre et l’enlèvement de des centaines de civils israéliens.

Par la suite, alors qu’Israël bombardait la bande de Gaza en représailles, la mort de milliers de Palestiniens a également été filmée : des images de frappes aériennes détruisant des maisons et des bâtiments et des corps retirés des montagnes de décombres de béton.

Aussi brutales qu’elles puissent être à regarder, les images constituent une mine d’informations pour les chercheurs et les enquêteurs comme Sam Dubberley, directeur général des enquêtes numériques à Human Rights Watch, qui fait partie de ceux qui s’efforcent de préserver et d’analyser autant de documents que possible. possible.

C’est ce qu’on appelle le renseignement open source, ou OSINT, une ressource précieuse pour déterminer ce qui se passe dans les conflits et les zones de guerre et pour recueillir des preuves de crimes de guerre potentiels et de violations des droits de l’homme.

Mais les efforts nécessaires pour collecter et vérifier ces informations sont plus compliqués que jamais, affirment les experts de l’OSINT, en raison du volume considérable de contenus qui ont émergé si rapidement et de la quantité de documents faux ou trompeurs qui brouillent les pistes.

“C’est notre travail à Human Rights Watch d’examiner ces informations et d’essayer d’établir [the] faits”, a déclaré Dubberly à CBC News depuis Berlin. “Mais cela signifie regarder à travers beaucoup de douleur, vous savez, beaucoup de douleur en Israël et beaucoup de douleur en Palestine.”

REGARDER | Netanyahu avertit les civils de quitter le nord de Gaza avant l’offensive terrestre israélienne : Sauvetage des décombres à Gaza alors qu’Israël met en garde contre une incursion terrestre Vidéo en vedetteAVERTISSEMENT : cette histoire contient des détails troublants | Au lendemain d’une frappe aérienne israélienne à Khan Yunis, à Gaza, les sauveteurs utilisent des outils rudimentaires pour extraire des familles entières des décombres. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lance un nouvel avertissement à la population de Gaza pour qu’elle évacue vers le sud, affirmant qu’une incursion terrestre se prépare.

Qu’est-ce qu’OSINT ?

OSINT est essentiellement toute forme d’information qui n’est pas top secrète, a déclaré Andy Carvin, rédacteur en chef du Digital Forensic Research Lab (DFRLab) de l’Atlantic Council, basé à Washington, DC.

“Dans le contexte d’un conflit, il s’agit généralement de toutes les images, vidéos et autres contenus de témoins oculaires qui circulent sur Internet et qui tentent de leur donner un sens”, a-t-il déclaré.

La première incursion de Carvin dans la collecte d’OSINT s’est produite alors qu’il travaillait pour une organisation de recherche politique après les attentats du 11 septembre 2001, lorsqu’il a développé une liste de diffusion permettant aux témoins oculaires, aux journalistes et à d’autres de partager leurs récits de ce qui s’est passé. Il a perfectionné ses techniques de collecte d’OSINT tout en dirigeant l’équipe des médias sociaux de NPR et en surveillant les soulèvements du printemps arabe de 2011 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Il existe rarement une « preuve irréfutable », a déclaré Carvin, expliquant comment un renseignement à lui seul ne suffit pas à raconter une histoire complète et fiable sur un événement ou une attaque individuelle.

Les Palestiniens brandissent leur drapeau national et célèbrent devant un char israélien détruit à la barrière de la bande de Gaza, à l’est de Khan Younis, lors d’une attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre. (Yousef Masoud/Associated Press)

L’une des premières et des plus simples étapes pour les analystes OSINT, comme Ritu Gill, basée à Vancouver, consiste à vérifier le matériel visuel à l’aide d’une recherche d’image inversée – en téléchargeant une vignette de photo ou de vidéo sur un moteur de recherche, tel que Google images ou Oeil d’étain pour déterminer la source originale et si les images existaient déjà sur Internet avant l’événement et ont été repartagées hors de leur contexte.

Une fois vérifiée, a expliqué Gill, les analystes peuvent alors tenter de reconstituer le puzzle en croisant une vidéo ou une photo avec des messages sur les réseaux sociaux, des images satellite, des cartes, des outils de géolocalisation, des archives publiques et des reportages.

Explosion d’un hôpital

L’importance de vérifier et d’analyser les renseignements de source ouverte a été soulignée à la suite d’une explosion nocturne meurtrière à l’hôpital arabe al-Ahli dans la ville de Gaza le 17 octobre.

Les premiers rapports, citant des responsables gouvernementaux dirigés par le Hamas, accusaient Israël d’avoir lancé une frappe aérienne sur l’installation et tué des centaines de personnes qui y étaient hébergées, tandis que les Forces de défense israéliennes accusaient l’échec du lancement de roquettes du Jihad islamique, un autre groupe militant à Gaza.

Mais dans les heures et les jours qui ont suivi, les gouvernements occidentaux – y compris le Gouvernement canadien — a déclaré que les examens des renseignements de source ouverte et classifiés concordaient avec l’évaluation d’Israël selon laquelle c’était une roquette ratée en provenance de Gaza qui avait causé le carnage.

Des Palestiniens regardent le site d’une explosion à l’hôpital al-Ahli, dans la ville de Gaza, le 18 octobre. (Abed Khaled/AP)

The Associated Press qui a effectué sa propre analyse OSINT de plus d’une douzaine de vidéos des instants précédant, pendant et après l’explosion de l’hôpital, et évalué d’autres images et photos satellites, a également suggéré qu’il s’agissait probablement d’une roquette provenant de Gaza qui s’est brisée dans les airs. et que l’explosion a très probablement été provoquée lorsqu’une partie de cette fusée s’est écrasée au sol.

L’AP a reconnu que le manque de preuves médico-légales et la difficulté de rassembler ces éléments sur le terrain en pleine guerre signifient qu’il n’existe aucune preuve définitive.

Mais le consensus n’était pas universel. Basé au Qatar Al Jazeera – dont les images en direct de Gaza la nuit de l’explosion ont été référencées dans de nombreuses analyses de l’OSINT – affirme qu’il y a des « divergences » dans les affirmations selon lesquelles la roquette provenait de Gaza.

UN reportage de la chaîne britannique Channel 4 News a également soulevé des questions sur les affirmations d’Israël.

Human Rights Watch a sa propre enquête en cours, même si celle-ci n’a pas été publiée à temps pour la publication de cet article et Dubberley n’a pas été en mesure de la commenter.

Mais il a déclaré que l’évaluation OSINT avait des limites dans une situation comme celle-ci et qu’il fallait prendre le temps de la combiner avec les témoignages oculaires. Il est juste d’expliquer ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, a-t-il déclaré.

Il serait bénéfique que les gouvernements citant des renseignements de source ouverte fournissent les sources qu’ils ont utilisées pour réaliser leurs évaluations, a ajouté Dubberley.

REGARDER | Comment CBC a vérifié les images de l’explosion d’un hôpital à Gaza : Comment vérifier les vidéos de la guerre entre Israël et le Hamas Vidéo en vedetteAdrienne Arsenault du National détaille les mesures prises par CBC News pour vérifier les photos et vidéos provenant de Gaza et d’Israël pendant la guerre.

Le facteur X

L’évaluation du matériel open source provenant d’Israël et de Gaza s’avère difficile à la fois en raison du volume sans précédent, mais aussi en raison des changements intervenus dans ce qui était autrefois un forum fiable pour les analystes de l’OSINT : Twitter, plateforme de médias sociaux désormais connue sous le nom de X.

Depuis qu’il a été racheté et rebaptisé par le milliardaire Elon Musk l’année dernière, X a mis en place un service d’abonnement payant permettant à chacun de faire vérifier son compte, avec une coche bleue, au lieu du système précédent qui ne vérifiait que les comptes réputés tels que ceux des journalistes, des hommes politiques. et des universitaires.

Gill, qui forme également des personnes à OSINT et exploite le site Web OSINT Techniques, a déclaré que ce changement a conduit à des comptes prétendant être des experts en renseignement open source ou des vérificateurs de faits sans avoir fait leurs preuves. Certains partagent simplement des informations erronées ou de la désinformation – et la coche bleue ne fait que contribuer à l’amplifier dans l’algorithme de la plateforme.

Carvin du DFRLab a déclaré qu’une chose qui vous aidera à déterminer si un chercheur OSINT est « intègre » est sa volonté d’admettre ses erreurs ou ses préjugés potentiels.

“Ce qui se rapproche le plus de la solution miracle, c’est de trouver des sources en qui nous avons confiance”, a déclaré Carvin.