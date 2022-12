Pourquoi les remplaçants marquent-ils plus à la Coupe du monde 2022 ?

DOHA, Qatar – Nous n’avons même pas encore terminé la phase de groupes, mais il y a déjà eu plus de buts marqués par des remplaçants lors de la Coupe du monde 2022 que lors de l’ensemble du dernier tournoi.

À une journée de la fin, la phase de groupes au Qatar a vu des joueurs sortir du banc pour trouver le chemin des filets à 22 reprises, soit six de plus qu’à Russie 2018. C’est déjà le troisième total le plus élevé de l’histoire de la Coupe du monde, bien qu’encore en deçà du record de tous les temps de 32 depuis 2014 lorsque, à juste titre, le remplaçant Mario Gotze a marqué le vainqueur dans le temps supplémentaire alors que l’Allemagne battait l’Argentine 1-0 au stade Maracana.

La Coupe du monde 2014 au Brésil est une exception – avec huit buts de plus marqués par des remplaçants que le deuxième plus haut (24) à Allemagne 2006 – mais cette Coupe du monde est en passe de battre ce record. Quelque 19 % du total des buts au Brésil (171) ont été marqués par des remplaçants. Le 22 au Qatar, sur 106 au total, rapporte 1% de plus jusqu’à présent.

Alors, quoi de neuf?

Règle des cinq remplaçants

C’est l’endroit évident pour commencer. Cet été, l’International Football Association Board (IFAB) a fait de la mesure temporaire qui avait permis aux équipes de faire cinq remplaçants au lieu de trois une loi permanente. “La décision fait suite à une analyse mondiale de l’impact continu de COVID-19 sur le football”, lit-on dans un communiqué de l’IFAB.

En conséquence, le Bureau du Conseil de la FIFA a augmenté la taille maximale de l’équipe de la Coupe du monde de 23 à 26 joueurs. Les équipes ont été autorisées à utiliser cinq remplaçants au lieu de trois dans les 90 minutes réglementaires, plus un remplaçant supplémentaire si un match se prolongeait; les deux équipes en obtiendront un autre en cas de remplacement de commotion cérébrale.

Cela permet clairement aux managers de faire plus facilement un changement double ou triple pour chasser un match ou reposer des joueurs clés. Ils sont également moins susceptibles de prendre des risques avec des joueurs blessés en sachant qu’ils peuvent encore apporter plusieurs changements.

Au cours des 44 matches à ce jour, les équipes ont utilisé les cinq remplaçants à 51 reprises (dont une où l’Iran en a fait six en raison d’une commotion cérébrale.) Les équipes ont utilisé quatre remplaçants 27 fois de plus, soit 78 fois sur 88 possibles. que les équipes en ont utilisé au moins quatre.

Avoir des équipes de 26 hommes

Buts des remplaçants en Coupe du monde depuis 1970 An Buts 2014 32 2006 24 2022 22* 2002 21 1990 20 2018 16 1982 16 2010 15 1998 14 1994 13 1986 12 1978 6 1970 5 1974 5

Il y a plus de joueurs au Qatar que pour n’importe quelle Coupe du monde précédente. Et cela pose ses propres problèmes aux managers qui cherchent à présider un camp sédentaire et unifié.

Le manager anglais Gareth Southgate a précédemment exprimé son scepticisme à propos des équipes élargies, estimant qu’il y a plus de “compétences” impliquées dans le choix d’un 23 et aussi que les numéros supplémentaires peuvent laisser les joueurs inutilisés se sentir aliénés. Il a adopté un ton plus optimiste lorsqu’il a abordé la question avant la victoire 3-0 de l’Angleterre sur le Pays de Galles lundi.

“C’est toujours un défi, mais nous sommes dans un tournoi majeur et il ne s’agit pas de donner des casquettes”, a-t-il déclaré. “Nous sommes ici pour essayer d’aller aussi loin que possible. Nous avons un groupe brillant, ils se soutiennent mais bien sûr les joueurs seront déçus s’ils ne jouent pas.

“Dans d’autres camps tout au long de l’année, nous essayons de donner aux gens du temps de jeu là où nous le pouvons, mais lorsque vous êtes dans une Coupe du monde, vous ne pouvez pas penser de cette façon à moins que vous ne vous soyez déjà qualifié et que vous ayez un match avec un approche différente. Nous avons la chance d’avoir de nombreux professionnels qui s’en sortent. Je l’ai fait moi-même en allant à un tournoi sans beaucoup de minutes du tout.

Les changements de gros ne sont pas rares. Le sélectionneur français Didier Deschamps a effectué six modifications pour le dernier match de groupe de son équipe en 2018 – un match nul 0-0 contre le Danemark – et en a fait neuf cette fois lors de la défaite 1-0 de mercredi face à la Tunisie. L’utilisation des cinq remplaçants est clairement un autre signe de tête pour garder les joueurs impliqués dans ce que chaque équipe espère être une série de sept matchs.

L’Anglais Marcus Rashford a pris trois touches et marqué 49 secondes après être entré en jeu contre l’Iran, qui était le troisième but le plus rapide d’un remplaçant dans l’histoire de la Coupe du monde. Hector Vivas/FIFA/Getty Images

Temps supplémentaire

La FIFA est souvent critiquée pour vouloir plus pour son argent – ​​une Coupe du monde à 48 équipes en 2026 en est l’exemple le plus évident – ​​et la pression pour que les matchs durent effectivement plus longtemps n’est pas différente. Cependant, le désir de décourager les pertes de temps et d’assurer une plus grande précision dans la compensation des interruptions de jeu est certainement considéré comme positif, même s’il a conduit à un changement fondamental dans nos attentes en matière de temps additionnel.

S’exprimant mercredi, le président de la commission des arbitres, Pierluigi Collina, a déclaré qu’il y avait eu en moyenne 10 minutes de temps additionnel lors des 32 premiers matches au Qatar, contre une moyenne de six minutes et demie pour tous les matchs de Russie 2018.

Il y a eu des valeurs aberrantes. Un temps remarquable de 23 minutes a été ajouté à chaque mi-temps lors de la victoire de l’Angleterre contre l’Iran – bien que 14 minutes aient été dues à des blessures ; 11 pour soigner le gardien iranien Alireza Beiranvand pour une commotion cérébrale – alors qu’il y avait huit buts, un retard de jeu pour un contrôle VAR et une autre pause pour un examen sur le terrain.

“Les gens veulent voir plus de football et nous, en tant que FIFA, avec l’IFAB, nous avons demandé d’essayer de faire quelque chose pour avoir plus de temps de jeu pendant un match”, a déclaré Collina. “Déjà en Russie, on a fait quelque chose dans ce sens : demander aux arbitres de calculer plus précisément le temps d’arrêt à accorder à la fin de chaque mi-temps. Cette recommandation a été réitérée ici avant Qatar 2022, afin d’offrir plus de temps actif joué pendant la match.

“Nous avons donné aux arbitres certains incidents spécifiques qui doivent être pris en compte, en particulier le temps passé pour les blessures des joueurs qui a déjà été calculé mais plus sur un temps standardisé : une minute à chaque intervention. Nous avons vu qu’il y a beaucoup de blessures qui nécessitent plus que une minute pour le traitement. Substitutions, c’est quelque chose à considérer. Dans le passé, un sous : 30 secondes, c’était la directive.

“Avec 10 remplacements et plusieurs remplacements dans un créneau, nous ne pouvons pas dire que trois remplaçants dans un créneau signifient un et demi [minutes] parce que c’est probablement moins mais plus de 30 secondes. Ils doivent donc calculer avec précision.”

Collina a ajouté que si les chiffres de la Russie étaient adaptés pour inclure 10 remplaçants par match au lieu de six, la moyenne en 2018 serait passée à sept minutes et 30 secondes. Par conséquent, les matchs au Qatar ne sont pas si longs.

Le Japonais Ritsu Doan a marqué deux buts en trois matchs en dehors du banc. AP Photo/Eugène Hoshiko

Calendrier du tournoi et changement de mentalité

La première Coupe du monde d’hiver dans l’hémisphère nord sera un facteur de prise de décision, certains joueurs étant poussés plus loin que d’autres au début de la saison nationale. Il est théoriquement possible, par exemple, qu’une grande star de la Premier League puisse disputer 78 matchs au cours de la saison 2022-23 avec une pause de trois semaines tout au long de l’année.

Le bien-être des joueurs est un facteur plus important dans le football de haut niveau ces jours-ci et le manque de temps de préparation, combiné au calendrier condensé de la phase de groupes au Qatar, rend l’utilisation de remplaçants plus importante.

La réflexion autour des substituts a également changé. Plutôt que de simplement remplacer à l’identique dans une configuration tactique ou en raison d’une blessure, les joueurs d’impact conçus pour exploiter des défenses fatigantes sont un élément stratégique essentiel pour certaines équipes. Cinq remplaçants ne font qu’augmenter les options pour un plus grand changement tactique.

