Pourquoi les régulateurs turcs sont devenus un tel problème pour Google

La tension entre la Turquie et Google reflète à quel point l’animosité croissante envers les géants de la Silicon Valley surgit même dans des endroits, comme la Turquie, avec peu d’antécédents d’application des lois antitrust contre l’industrie. Les efforts menacent de bouleverser les conditions – un Internet mondial ouvert et une réglementation gouvernementale légère – qui ont contribué à alimenter la croissance de ces entreprises au cours des deux dernières décennies. À leur place pourrait se trouver un échiquier de lois et de réglementations, où les produits et services disponibles dépendent de l’endroit où une personne se connecte.

Tapez « chaussures de course », « meilleur ordinateur portable » ou « équipement de camping » dans Google depuis à peu près n’importe où dans le monde et le haut de l’écran affichera un carrousel d’annonces provenant de sites Web faisant la promotion de produits à parcourir et à comparer.

Google a été une cible constante. Ce mois-ci, les autorités antitrust françaises ont infligé à Google une amende de 500 millions d’euros, soit 593 millions de dollars, pour ne pas avoir négocié de bonne foi pour parvenir à un accord de licence avec des éditeurs de presse afin d’utiliser de courts textes de présentation d’articles dans les résultats de recherche. Le mois dernier, les autorités indiennes de la concurrence ont ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles Google aurait utilisé sa position dominante en tant que propriétaire du système d’exploitation mobile Android pour se donner un avantage sur le marché de la télévision intelligente.

En mai, les autorités antitrust italiennes ont infligé une amende de 102 millions d’euros à Google pour avoir empêché une application de services de véhicules électriques d’accéder à son système logiciel Android embarqué.

Certains attribuent les problèmes de Google en Turquie en partie au leadership de plus en plus autoritaire du président Recep Tayyip Erdogan et à ses efforts pour arracher le pouvoir aux sociétés Internet occidentales. Mais le recul en Turquie et ailleurs est également poussé par les rivaux de Google, tels que Yelp. Ces concurrents ont passé des années à faire pression sur les régulateurs du monde entier pour qu’ils soient plus sévères que les autorités aux États-Unis et en Europe, les pouvoirs traditionnels de réglementation des entreprises mondiales. Parfois, comme en Turquie, les rivaux travaillent avec des gouvernements dont ils pourraient autrement s’opposer à la politique.

« Les responsables de l’application de la loi du monde entier pensent qu’il faut faire quelque chose, et ils ne sont pas satisfaits de ce que font les régimes centralisés traditionnels », a déclaré Harry First, professeur de droit à l’Université de New York.

Dans le passé, les pays se concentraient sur les industries nationales parce qu’ils n’avaient pas les ressources ou les connaissances nécessaires pour poursuivre des actions antitrust contre les grandes entreprises internationales, a déclaré William E. Kovacic, ancien président de la Federal Trade Commission. Mais alors que de plus en plus de pays prennent des mesures contre les Big Tech, a-t-il déclaré, une « infrastructure intellectuelle partagée » facilite le traitement d’une affaire. En Turquie, les autorités se sont appuyées sur les conclusions de la Commission européenne.