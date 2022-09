Pourquoi les régimes de retraite britanniques se débarrassent-ils des obligations d’État ?

La Première ministre britannique Liz Truss est sortie de sa clandestinité pour défendre le “mini-budget” de son administration après une semaine de turbulences sur les marchés.

Au cours des trois derniers jours, la livre a atteint un plus bas historique face au dollar américain, le FMI s’est joint au chœur des critiques rassemblant banquiers, économistes et hommes politiques, et la Banque d’Angleterre (BoE) a été contrainte d’intervenir pour rassurer la communauté internationale. marchés des changes.

Mme Truss a insisté jeudi sur le fait que le mini-budget non chiffré du chancelier Kwasi Kwarteng, largement considéré comme favorisant les riches et s’appuyant trop sur des emprunts “imprudents”, entraînerait finalement la croissance comme prévu et mettrait l’économie britannique sur une “meilleure trajectoire” qui lui permettre de sortir de sa crise actuelle du coût de la vie.

Reste à savoir si son gouvernement disposera du temps qu’il souhaiterait pour réaliser ses ambitions. La tempête croissante frappe déjà l’électorat, les prêteurs de rue retirant des milliers d’offres de prêts hypothécaires de peur que la BoE n’augmente bientôt à nouveau les taux d’intérêt.

Désormais, les régimes de retraite à prestations définies (DB) se débarrassent en masse des obligations d’État (ou gilts), effaçant des milliards de livres la valeur boursière des plus grands fonds de retraite britanniques.

Ces régimes DB versent aux retraités un montant annuel fixe, souvent une proportion du dernier salaire qu’ils ont gagné en tant qu’employés, et investissent généralement environ la moitié de leurs actifs dans des gilts afin de payer les engagements de retraite pour les décennies à venir.

Ils couvrent généralement leurs positions par le biais de dérivés gilts gérés par des fonds d’investissement pilotés par le passif (LDI), limitant leur exposition à la volatilité des marchés.

Mais dans le cas où les rendements obligataires augmenteraient de manière trop spectaculaire ou trop soudaine, comme ils l’ont fait cette semaine, les régimes de retraite DB se retrouvent dans l’obligation de fournir plus de garanties aux fonds LDI alors que leurs positions deviennent déficitaires, ce qui signifie qu’ils paient plus d’argent que ils s’accumulent.

Ce besoin inattendu de liquidités est l’un des facteurs expliquant la vente massive de dorures, un autre est que certains systèmes ont été expulsés de leurs positions sur dérivés parce qu’ils ne pouvaient pas payer à temps, se déplaçant ainsi pour se départir des obligations pour éviter d’être exposés à d’autres mouvements brusques.

En réponse à cette crise émergente mercredi, la BoE a déclaré qu’elle interviendrait pour racheter des obligations d’État à long terme à un “rythme urgent” pour calmer le secteur des gilts.

“Si le dysfonctionnement de ce marché se poursuivait ou s’aggravait, il y aurait un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”, a déclaré l’institution dans son communiqué.

« Cela conduirait à un durcissement injustifié des conditions de financement et à une réduction du flux de crédit vers l’économie réelle.

“Conformément à son objectif de stabilité financière, la Banque d’Angleterre se tient prête à rétablir le fonctionnement du marché et à réduire tout risque de contagion aux conditions de crédit pour les ménages et les entreprises britanniques.”

La stratégie de la Banque la verra investir environ 5 milliards de livres sterling par jour dans le rachat de la dette publique jusqu’au 14 octobre, un programme de sauvetage coûtant environ 65 milliards de livres sterling.

Il suspendra également temporairement ses projets de déchargement de 80 milliards de livres sterling supplémentaires de gilts détenus dans son bilan dans l’espoir de liquider le coût de ses mesures d’assouplissement quantitatif antérieures.

Un certain nombre de grands gestionnaires de fonds LDI, dont BlackRock, Legal & General, Columbia Threadneedle, Insight Investment et Schroders Columbia Threadneedle, ont par la suite confirmé à l’agence de presse Reuters qu’ils avaient fait appel à la BoE pour qu’elle agisse.

Au cours d’une intense série d’interviews à la radio locale jeudi matin, Mme Truss a affirmé que le Trésor “travaillait en étroite collaboration” avec la BoE, seulement pour que la présentatrice de la BBC Radio Kent, Anna Cookson, rétorque qu’il s’agissait davantage d’un cas de Threadneedle Street “mettant votre Feu”.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que les turbulences du marché étaient un problème mondial provoqué par “la situation internationale très difficile à laquelle nous sommes confrontés” et que sa nouvelle administration avait pris des “mesures décisives”, rejetant l’affirmation de Mme Cookson selon laquelle cela équivalait simplement à “une action décisive dont les gens s’inquiètent”. sur”.

