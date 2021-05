Pourquoi les réfrigérateurs sur mesure de Samsung ne sont pas aussi sur mesure qu’ils en ont l’air

Le mot clé pour les appareils électroménagers Samsung est actuellement sur mesure, avec une gamme de réfrigérateurs et de congélateurs personnalisables déployés dans le monde entier, avec d’autres appareils à suivre.

Mais qu’entend exactement l’entreprise par sur mesure? Lors de son événement électroménager cette semaine, Samsung a présenté une vidéo d’artistes et de designers personnalisant des réfrigérateurs pour promouvoir ses produits sur mesure. Depuis, la société a publié des photos marketing de ces mêmes ambassadeurs de la marque qui se tiennent à côté de leurs designs aux couleurs vives – mais pour le moment au moins, la réalité est un peu plus prosaïque.

Concrètement, si vous achetez dans la gamme sur mesure, vous pouvez créer un réfrigérateur-congélateur à partir d’unités modulaires, puis choisir parmi une gamme de panneaux colorés pour les portes.

Les clients britanniques ne peuvent pas encore acheter, mais peuvent inscrivez-vous aux alertes par e-mail de Samsung pour savoir quand les produits sont disponibles.

Cependant, les réfrigérateurs sur mesure sont disponibles pour les clients américains à acheter, avec des options comme un réfrigérateur à colonne à une porte (à partir de 1169 $), un congélateur en bas (à partir de 1619 $) et le réfrigérateur Flex à quatre portes (à partir de 3099 $).

N’hésitez pas à vous allonger après avoir lu ces prix.

Ceux-ci peuvent ensuite être personnalisés dans des finitions en verre ou en acier dans une gamme de huit couleurs, bien que tous les articles ne soient pas disponibles dans toutes les couleurs. Par exemple, si vous souhaitez acheter le réfrigérateur à colonne aux États-Unis dès maintenant, vous ne pouvez l’obtenir que dans une finition en verre bleu marine, blanc ou gris, ce qui semble désespérément peu intéressant.

En fait, j’espère que votre idée du sur mesure est de bon goût de blues, de fards à joues, de crèmes et de gris, car sinon, vous n’avez absolument pas de chance. Il existe actuellement huit couleurs aux États-Unis et une palette similaire – quoique plus large – de 14 couleurs arrive en Europe.







Les acheteurs européens auront la possibilité de personnaliser un réfrigérateur-congélateur à une porte, un congélateur mince à une porte et deux tailles de congélateurs à montage par le bas. Donc, vous pourriez assembler une paire d’appareils électroménagers, et donner à l’un une porte bleue et l’autre une porte rose qui est – en quelque sorte sur mesure, je suppose?

Il n’y a pas encore de prix disponibles pour le marché britannique.

Peut-être est-il compréhensible qu’après un an à l’intérieur, les gens veuillent s’exprimer via leur choix de portes de réfrigérateur. Mais, en regardant les options de Samsung jusqu’à présent, il semble moins sur mesure que regroupé, un tableau d’ambiance Pinterest de couleurs de cuisine inspirantes pour 2021. Espérons que de meilleures options sont en route.