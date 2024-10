Pourquoi les redémarrages nostalgiques de la télévision ont une emprise sur Hollywood – et sur les téléspectateurs de tous âges

Ce qui est ancien redevient nouveau alors que les studios de télévision reviennent aux classiques, exploitant le marché lucratif de la nostalgie.

La programmation télévisée de cet automne est inondée de redémarrages d’émissions qui étaient populaires il y a des décennies – de la populaire sitcom Frayer et drame juridique Matlockavec maintenant Kathy Bates, à Et juste comme çaune suite de comédie romantique Le sexe et la villediffusé de 1998 à 2004.

Et bien d’autres sont en route.

Selena Gomez reviendra à Disney’s 2007-12 Les Sorciers de Waverly Place en tant que producteur exécutif du spin-off Les sorciers au-delà de Waverly Placelancé le 29 octobre, tandis que d’autres succès des années 2000, comme le drame d’une petite ville Une colline d’arbre et sitcom faux documentaire Le bureauont également de nouvelles saisons en préparation.

Les membres de la génération X et les millennials plus âgés peuvent également s’attendre à Alerte à Malibu et Marié… avec des enfants à l’avenir, ainsi que de nouveaux épisodes de la série animée FOX Roi de la Colline.

Le choix du streaming crée une « fatigue du contenu »

Amil Niazi, chroniqueur et critique culturel basé à Toronto, a déclaré qu’une partie de la raison du flot de redémarrages dans un monde d’émissions apparemment sans fin est que les gens sont « fatigués du contenu », alors lorsqu’ils sont submergés d’options, ils vont on choisit souvent par défaut quelque chose qui semble familier.

Les services et les studios de streaming TV ressentent la même chose en matière de création et de paiement pour de nouveaux contenus, a-t-elle déclaré, c’est pourquoi ils s’en tiennent souvent à des options éprouvées.

« C’est formidable pour leurs résultats. Ils n’ont pas besoin d’investir dans de nouveaux personnages, dans de nouveaux décors, dans de nouveaux univers. Ils nous donnent quelque chose qu’ils savent et que nous voulons déjà », a déclaré Niazi. « C’est une sorte de vision capitaliste, dure et concrète. »

REGARDER | Bande-annonce officielle d’un drame juridique Matlockavec Kathy Bates :

Niazi a déclaré que les gens développent des attachements émotionnels à leurs émissions préférées, il est donc naturel de vouloir voir les histoires de ces personnages continuer tout en ravivant les sentiments qu’ils avaient en regardant la série originale.

Les millennials sont désormais à un âge où ils souhaitent également partager des choses avec leurs enfants, ce qui offre aux émissions des années 1990 et 2000 l’occasion de séduire différentes générations.

Niazi a dit qu’elle aimait regarder l’émission de l’année dernière Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem redémarrage d’un long métrage avec ses enfants, car ils connaissent l’histoire et pourraient être enthousiasmés par elle.

« Cela facilite en quelque sorte le visionnage familial intergénérationnel, qui est très délicat de nos jours », a-t-elle déclaré. « Et je sais que la pandémie a montré que nous aimons nous retirer pour nous réconforter lorsque nous nous sentons anxieux. Dieu sait que le monde est un peu trépidant et fou en ce moment, et se familiariser avec notre programmation est tout simplement agréable et c’est quelque chose que nous aimons. retirez-vous. »

Frasier et Bel-Air trouvent un attrait intergénérationnel

Kelsey Grammer était en pourparlers depuis des années pour reprendre son rôle de Frasier Crane dans Frayerla sitcom à succès de NBC qui s’est déroulée à l’origine de 1993 à 2004. Après que la pandémie de COVID-19 et le streaming sur Netflix aient entraîné un regain d’intérêt, la série est revenue l’automne dernier sur Paramount+ dans un nouvel endroit avec un nouveau casting de soutien.

« La familiarité de Frasier est en fait un véritable bonus, je pense, parce que les gens se sont passés de ce genre de comédie depuis un certain temps maintenant, et il y a une génération de personnes qui s’est développée depuis », a déclaré Grammer à CBC News. « Ce qu’il y a d’intéressant dans [pandemic] Le confinement que nous avons tous vécu, c’est que nous avons en quelque sorte cultivé un tout nouveau public, un public plus jeune. »

De gauche à droite : Patricia Heaton dans le rôle de Holly, Kelsey Grammer dans le rôle de Frasier et John DiMaggio dans le rôle de Sully dans la dernière saison de Frasier. (Chris Haston/Paramount+)

Le spectacle a été retravaillé pour suivre un film inachevé Frayer scénario à Boston, où il déménage pour renouer avec son fils et accepter un emploi de professeur à l’Université Harvard. La deuxième saison est sortie en septembre.

Grammer a déclaré qu’il considérait la nouvelle aventure comme une opportunité pour que son personnage principal se réalise pleinement.

« J’aime penser à ce chapitre comme entrant dans son masculin sacré, où il s’épanouit, il vit pleinement, il donne vie aux gens qui l’entourent, les dynamise, les aime, les soutient. Il fait ce qu’il est censé faire. en tant qu’homme et en tant que personne dans son monde », a-t-il déclaré.

« C’est une expérience formidable. Et peut-être qu’il trouvera l’amour cette fois-ci. »

Adrian Holmes, basé en Colombie-Britannique, dit que c’est « un rêve devenu réalité » de jouer le père emblématique de la télévision, Philip Banks, dans Bel-Air, une version plus dramatique de la sitcom à succès des années 1990, The Fresh Prince of Bel-Air. (Prasanjeet Choudhury/CBC)

Bel Airune réimagination plus sombre et plus dramatique de la sitcom à succès des années 1990 Le Prince de Bel-Airqui a lancé la carrière de l’acteur Will Smith, en est maintenant à sa troisième saison après avoir connu le succès en streaming sur Peacock.

L’acteur Adrian Holmes, basé en Colombie-Britannique, a déclaré que c’était « un rêve devenu réalité » de jouer le père emblématique de la télévision, Philip Banks, autrefois joué par le regretté James Avery.

« Le Prince de Bel-Air est un spectacle tellement nostalgique et un éclair dans une bouteille pour cette époque. Nous étions vraiment inquiets à l’idée d’accepter cette mission, mais elle a été très bien accueillie et nous sommes tellement reconnaissants qu’on nous demande sans cesse de revenir pour en savoir plus », a-t-il déclaré dans une entrevue avec CBC News.

REGARDER | Bande-annonce officielle de Bel Air:

Holmes a déclaré que la série a toujours eu un attrait de masse et que le redémarrage a trouvé sa place en approfondissant les intrigues de la série originale.

« Nous sommes capables d’éplucher un peu plus les couches de l’oignon et d’approfondir ces histoires, et les gens peuvent vraiment s’y connecter », a-t-il déclaré.

Dominique Davis, écrivain sur la culture pop et blogueur basé au Tennessee, a déclaré Bel Air fonctionne bien car il repose sur une base solide de scénarios qui ont parfois été passés sous silence ou transformés en blagues dans la série originale, ce qui le rend mûr pour une interprétation plus dramatique.

La nostalgie n’est pas que de la gloire

Mais tous les redémarrages ne trouvent pas ce point idéal.

Davis a dit Une fille bavardeLe redémarrage de 2021, qui n’a duré qu’une seule saison, s’est efforcé d’être plus progressif et plus acceptable pour l’époque actuelle, mais il n’a pas réussi à développer ses nouveaux personnages de manière significative.

« Il faut que ces personnages soient tridimensionnels. Ils doivent se sentir pleinement réalisés », a-t-elle déclaré. « Et si vous les utilisez simplement pour faire passer les arguments de la génération Z, ils vont sembler creux. Il doit y avoir un lien établi entre eux et le public. »

Pourtant, même certains redémarrages critiques ont réussi à perdurer.

Sarah Jessica Parker assiste à la première de HBO Max du redémarrage de Sex and the City And Just Like That en 2021. La série a été renouvelée pour une troisième saison. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Et juste comme ça a été renouvelé pour une troisième saison, à venir en 2025, malgré un accueil critique tiède. Même parmi les fans, le Le sexe et la ville les retombées ont généré une réponse mitigée.

Mais Amil Niazi a déclaré que garder les téléspectateurs engagés, même s’ils se moquent parfois d’une émission, peut être tout ce qui est nécessaire pour qu’un redémarrage réussisse.

« Je trouve le matériel glauque et horrible, et pourtant je ne peux pas m’arrêter de le regarder maintenant. Est-ce un redémarrage réussi ? C’est à débattre, mais il a été renouvelé encore et encore », a-t-elle déclaré.

« C’est drôle, parce que les critiques le dénigrent, mais le public ne peut pas arrêter de le regarder. »