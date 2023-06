Pourquoi les Red Sox de Boston portaient-ils des maillots jaunes et bleus ?

Pourquoi les Boston Red Sox portent-ils des maillots jaunes et bleus qui sont très différents de leur schéma de couleurs normal ?

Quel est le raisonnement étant les maillots jaunes et bleus des Boston Red Sox? Les maillots vibrants diffèrent radicalement des emblématiques rouge et bleu marine, synonymes du surnom du club.

Les maillots sont portés lors de l’emblématique marathon de Boston qui se tient le troisième lundi d’avril, le jour des Patriotes. Le jour férié est un jour férié reconnu dans le Massachusetts. La Major League Baseball reconnaît cela en donnant aux Red Sox un match à 11h05 chaque année.

Les couleurs ont été inspirées par le thème de couleur jaune et bleu du marathon. Mais ce n’est pas le seul lien entre le maillot des Sox, le marathon de Boston ou la ville elle-même.

D’après les notes d’avant-match des Red Sox :

« Dévoilé en avril 2021, l’uniforme adopte les couleurs bleues et jaunes qui honorent l’esprit du week-end de la fête des Patriotes, et comporte » Boston « dans une police au pochoir sur la poitrine rendant hommage à la ligne d’arrivée de Boylston Street. Les chiffres « 617 » sont mis en évidence sur la manche gauche comme un clin d’œil à l’indicatif régional de Boston et de Fenway Park. Les numéros apparaissent dans un dossard de course, honorant l’une des traditions sportives annuelles les plus emblématiques de la ville.