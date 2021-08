Pourquoi les rapports sur les revenus de voyage sont essentiels pour les investisseurs

« Cela va être un excellent indice sur la façon dont se déroule réellement la réouverture du commerce et si cette variante delta commence vraiment à affecter les plans de voyage de fin d’été », a déclaré Craig Johnson, analyste de recherche technique principal de Piper Sandler, à CNBC. « Trading Nation » le vendredi.

Uber, Take-Two Interactive, Square, Eli Lilly, Beyond Meat, General Motors, Alibaba, Booking.com et DraftKings ne sont que quelques-uns des noms à signaler.

La deuxième semaine la plus chargée de la saison des résultats verra les entreprises de nombreux secteurs publier leurs résultats trimestriels. Vingt-huit pour cent du S&P 500 devrait faire rapport.

« Vous pouvez voir que beaucoup d’optimisme s’installe », a déclaré l’analyste des graphiques. « Vous pouvez voir le bon retournement de tendance à la baisse qui a eu lieu. Vous pouvez voir comment les actions sont revenues à leur moyenne mobile de 200 jours [and] s’est vraiment rallié à cela. »

Avec le marché des options impliquant une hausse ou une baisse de 4% pour l’action après les bénéfices – il évolue historiquement autour de 2,7% – l’action pourrait prévoir ce qui nous attend pour des opérations de réouverture similaires, a déclaré Johnson.

« Cela va être un stock clé pour comprendre que la réouverture et [how] le sentiment change avec la variante delta et les voyageurs », a-t-il déclaré.

Bien que les bénéfices aient été bien supérieurs aux attentes sur plusieurs paramètres, les actions de voyages, de divertissement et d’alimentation valent toujours la peine d’être surveillées au milieu des inquiétudes concernant la variante delta, a déclaré Steve Chiavarone de Federated Hermes.

Avec le resserrement des directives sur les masques des Centers for Disease Control and Prevention, « cela va-t-il avoir un impact sur le comportement ou les consommateurs vont-ils en quelque sorte faire passer cela ? » Chiavarone, gestionnaire de portefeuille, stratège en actions et vice-président de sa société, a déclaré dans la même interview « Trading Nation ».

« Alors que nous pensons à certaines des orientations qui viendront de ces entreprises au cours de la semaine prochaine, c’est ce que nous allons rechercher avec beaucoup d’acuité », a-t-il déclaré.

Il peut également profiter des retraits, si les opportunités se présentent.

« Il pourrait y avoir une petite faiblesse et nous chercherions à acheter cela », a déclaré Chiavarone. « Je ne sais pas si nous le ferions tout de suite, mais nous mettrons certainement ces noms sur notre liste d’achat. »

