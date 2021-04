L’organisation des Las Vegas Raiders a été critiquée pour sa publication « inappropriée » sur les réseaux sociaux après la condamnation de Derek Chauvin.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable dans son procès concernant la mort de George Floyd et pourrait encourir jusqu’à 40 ans de prison en conséquence.

Pourquoi les Raiders « Je peux respirer un tweet » sont-ils critiqués?

Les Raiders de Las Vegas sont sur la ligne de mire pour avoir publié un tweet sur les comptes de médias sociaux de l’équipe quelques instants après que l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd.

Floyd est décédé en mai dernier à la suite d’une arrestation au cours de laquelle Chauvin a placé un genou sur son cou pendant 9 minutes et 29 secondes tandis que Floyd a plaidé: «Je ne peux pas respirer.

Les fans de l’équipe se sont plaints que le tweet est insensible et sourd à la situation.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a pris la responsabilité de publier « I Can Breathe » sur leur Twitter.

Davis a déclaré que le message avait été inspiré par les commentaires du frère de Floyd, Philonise, lors d’une conférence de presse à la suite de la condamnation lorsqu’il a expliqué: « Aujourd’hui, nous sommes capables de respirer à nouveau. »

« Si j’ai offensé la famille, alors je suis profondément, profondément déçu », a déclaré Davis à propos du poste.

Chauvin risque une peine maximale de 75 ans de prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de Floyd sur tous les chefs d’accusation le 20 avril après un procès de trois semaines.

La condamnation doit avoir lieu dans huit semaines, a déclaré le juge Peter Cahill.

Qu’ont dit les gens à propos du tweet?

Les utilisateurs de médias sociaux ont réprimandé l’organisation Raiders sous leur tweet posté.

« Sur le point d’être une offre d’emploi dans le département des médias sociaux des Raiders », a déclaré l’un d’eux.

« qui a donné le feu vert à ce message sur notre équipe sociale », a écrit un autre.

« C’est tellement incroyablement offensant », a déclaré l’un d’eux.

«Le fait qu’il y ait eu des RÉUNIONS qui ont été nécessaires pour approuver ce graphique et que vous en ayez tous fait votre tweet épinglé montre que vous devez avoir le plus grand nombre de personnes sourdes sur les réseaux sociaux au monde», s’est plaint un autre.

« Le refus de Mark Davis de mettre fin à cette offensive @Raiders tweet en dit long sur l’arrogance blanche, l’arrogance milliardaire, l’arrogance de la boîte du propriétaire de la NFL, l’arrogance du bébé du fonds fiduciaire de la cuillère d’argent, né le troisième, je pense que vous avez frappé une triple arrogance et – disons-le encore – l’arrogance blanche « , a écrit l’un d’eux.

« Il n’y a rien de mal avec ce post. Ne l’interprétez pas mal. J’ai compris ce qu’ils voulaient dire et c’est comme respirer à nouveau, justice a finalement été rendue et le mouvement continue pour ceux qui n’ont toujours pas eu justice », a soutenu un utilisateur.

Qu’est-ce que le frère de George Floyd a dit à propos du tweet?

TMZ a rapporté que Philonise n’était pas offensée par le message.

Il a déclaré au média qu ‘ »il ne pensait pas que le message était censé être négatif et qu’il n’avait pas eu de pensées négatives à ce sujet ».

En fait, Philonise « est en quelque sorte d’accord avec le post-expliquant comment le monde peut enfin reprendre son souffle maintenant que l’homme qui a tué son frère a été condamné et sera tenu pour responsable ».

Par l’intermédiaire de ses avocats, Philonise a publié une déclaration sur le message qui disait:

«Au nom de notre famille, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à l’organisation des Las Vegas Raiders et à ses dirigeants pour leur soutien à notre famille et pour la poursuite constante de la justice et de l’égalité pour tous par notre nation», a-t-il déclaré.

«Maintenant, plus que jamais, nous devons nous unir et continuer dans ce combat. Pour la première fois en près d’un an, notre famille a repris son souffle. Et je sais que cela vaut pour tant de personnes à travers le pays et le monde. »