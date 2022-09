L’entraîneur anglais Gareth Southgate peut parfois se hérisser lorsqu’on lui pose des questions sur le contingent de l’équipe nationale de Manchester United, sachant que tout ce qu’il dit est susceptible de faire la une des journaux. Mais le joueur de 52 ans a des raisons de garder un œil sur Old Trafford pendant les deux prochains mois alors qu’il réduit sa liste de joueurs avant la Coupe du monde 2022 en novembre.

Marcus Rashford, Jadon Sancho, Harry Maguire et Luke Shaw faisaient tous partie de l’équipe d’Angleterre qui s’est qualifiée pour la finale de l’Euro 2020, mais le temps presse pour gagner une place dans l’avion pour le Qatar, ils ont chacun des raisons de s’inquiéter. leur place.

Rashford et Sancho tentent de revenir après avoir payé le prix d’une mauvaise année au niveau des clubs, tandis que Maguire et Shaw ne sont plus sûrs de leur place à United. Mais Southgate a jusqu’au 13 novembre pour envoyer sa dernière équipe de 26 à la FIFA avant la Coupe du monde, ce qui signifie que les quatre espoirs de United en Angleterre sont déjà au compteur.

Marcus Rashford

Rashford a perdu sa place dans l’équipe de Southgate la saison dernière – une campagne au cours de laquelle il n’a marqué que cinq buts en 32 matchs. Il n’était pas le seul à trouver les choses difficiles à United, car le premier manager Ole Gunnar Solskjaer, puis Ralf Rangnick, ont eu du mal à obtenir une mélodie d’une équipe initialement pressentie pour se battre pour le titre. Après avoir marqué lors de matchs consécutifs en janvier, Rashford n’a plus retrouvé le chemin des filets pour le reste de la saison et lorsque Rangnick choisissait son équipe pour un huitième de finale retour crucial de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid en mars, le L’attaquant de 24 ans s’est retrouvé sur le banc derrière l’adolescent Anthony Elanga.

La bonne nouvelle pour Rashford est qu’il a trouvé un fan dans le nouveau patron de United, Erik ten Hag. De retour dans l’équipe cette saison, il a marqué trois buts jusqu’à présent – ​​lors de matches de haut niveau contre Liverpool et Arsenal. Il a été suggéré qu’il en a déjà fait assez pour mériter un rappel de l’Angleterre pour les matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne pendant la pause internationale fin septembre, mais il devra saisir sa chance pour persuader Southgate de l’inclure dans l’équipe. pour le Qatar.

Harry Maguire

La situation de Maguire est différente de celle de Rashford en ce qu’il a gardé sa place avec l’Angleterre malgré sa lutte pour la forme à United. Mais alors que Rashford joue régulièrement sous Ten Hag, Maguire a perdu sa place en défense après l’arrivée de Lisandro Martinez de l’Ajax pour 57,37 millions d’euros cet été. Il était dans le onze de départ pour les défaites contre Brighton et Brentford devant Raphael Varane, mais n’a pas commencé un match de Premier League depuis le 13 août.

Lorsque Southgate parlait de Rashford et Maguire la saison dernière, il a admis qu’ils ne pouvaient pas être placés dans la même tranche car l’Angleterre avait beaucoup plus d’options dans les positions offensives qu’à l’arrière. Maguire a également un crédit à la banque, selon Southgate, car il a continué à se présenter pour l’Angleterre chaque fois qu’il a été choisi, ce qu’il dit que Rashford n’a pas toujours fait. “Dans les huit dernières équipes, il [Rashford] a fini par se retirer de six”, a déclaré Southgate en mars après avoir nommé une équipe qui comprenait Maguire mais pas Rashford. “Maguire a été dans l’équipe et un élément clé de l’équipe pour des matchs massifs sur une longue période.”

Le problème pour Southgate est maintenant de savoir s’il est heureux d’emmener Maguire à la Coupe du monde même s’il ne regagne pas sa place à United. Southgate a généralement choisi des équipes en fonction de leur forme mais, dans le passé, Maguire a eu une certaine marge de manœuvre en raison de ses performances passées au niveau international.

Jadon Sancho et Marcus Rashford ont commencé à revenir dans les plans de l’Angleterre. Nick Potts/PA Images

Jadon Sancho

Sancho a été abandonné par Southgate avant Rashford mais, comme son coéquipier United, essaie toujours de se frayer un chemin. Il a bien commencé la saison, marquant contre Liverpool et Leicester, et a au moins fait valoir son point de vue pour le Coupe du monde.

Comme Rashford, il a peut-être de la chance que certains des autres attaquants en marge de l’équipe de Southgate aient du mal à faire bonne impression avec leurs clubs. Emile Smith Rowe d’Arsenal, par exemple, n’a joué que 48 minutes en Premier League jusqu’à présent cette saison. En revanche, Sancho a joué 423, tandis que Rashford en a 523.

Southgate a plus d’options en attaque qu’en défense et aura le luxe de choisir la forme plutôt que la réputation lorsqu’il s’agit de nommer ses attaquants. Lorsque Southgate a nommé son équipe pour les matchs de la Ligue des Nations en juin, il a choisi Tammy Abraham, Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka et Raheem Sterling. Sancho et Rashford ont tous deux augmenté l’ordre hiérarchique depuis lors, tandis que Bowen n’a pas encore marqué dans la ligue cette saison avec West Ham actuellement dans les places de relégation de la Premier League.

Luc Shaw

Shaw a été brillant pour l’Angleterre lors de sa course à l’Euro 2020 et a marqué en finale contre l’Italie, mais il n’est pas certain d’aller au Qatar. Sa forme à United s’est améliorée après que Solskjaer a amené la compétition à l’arrière gauche sous la forme d’Alex Telles. Telles a depuis déménagé à Séville en prêt, mais Ten Hag a posé une question similaire à Shaw en signant l’arrière gauche de 22 ans Tyrell Malacia de Feyenoord.

Les blessures n’ont pas aidé, mais Shaw n’a pas joué depuis la défaite à Brentford le deuxième week-end de la saison et Malacia a été applaudi pour ses performances. Southgate a la chance d’avoir une variété d’options différentes à l’arrière droit mais n’a pas la même profondeur à gauche, ce qui peut finir par jouer en faveur de Shaw, mais il est probable qu’il devrait d’abord apporter une contribution significative à United.