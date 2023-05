Pourquoi les quatre pays les plus soucieux de contenir la Chine ont cessé d’en parler

C’était un message fort de la part d’un groupe qui, historiquement, n’a pas eu l’habitude de critiquer l’un de ses plus grands partenaires commerciaux pendant la majeure partie de la dernière décennie. Chargement Il y a deux facteurs en jeu ici. L’Australie, les États-Unis, le Japon et l’Inde ont des intérêts divers, mais ils s’accordent sur un point : gérer la montée en puissance de la Chine. Ce groupement a fait prendre conscience de la coercition économique, de la militarisation, des violations des droits de l’homme et des ambitions territoriales de Pékin de manière informelle depuis 2018 et formellement depuis 2021. L’Australie l’a fait en premier en militarisant la publication des 14 griefs de la Chine, signalé pour la première fois par ce masthead et Nine News en 2020, au G7 à Cornwall en 2021. La campagne a maintenant atteint un point de saturation alors que l’Europe, le Canada et d’autres partenaires ont maintenant des expériences similaires avec Pékin. Cela, combiné à la neutralité de la Chine face à la guerre en Ukraine, a transformé les ambitions de Pékin de quelque chose qui était un problème important mais de niche pour les gouvernements éloignés d’Europe et d’Amérique du Nord en un domaine d’intérêt critique, entraînant une section entière sur la Chine samedi. Déclaration du G7.

Dans le même temps, le Quad, un groupe autrefois naissant de quatre, a trouvé une sécurité relative dans le nombre. Il est devenu trop facile pour Pékin de rejeter le Quad comme une clique exclusive, car c’est le cas. Le G7, bien qu’il soit encore un rassemblement d’élite, montre que les préoccupations exprimées par le Quad sont largement partagées, ce qui rend plus difficile pour le gouvernement chinois de cibler chacune des plus grandes économies du monde à des fins de représailles. Le Quad est également sensible aux critiques de Pékin selon lesquelles il s’agit d’un autre groupement de grandes économies qui mettra à l’écart d’autres forums régionaux. La Chine mène une campagne sans relâche pour convaincre les pays en développement qu’elle a un meilleur modèle de développement économique. L’Asie du Sud-Est, les îles du Pacifique, l’Amérique latine et l’Afrique sont toutes des cibles parce qu’elles se sentent à juste titre privées de leurs droits par une économie mondiale qui a vu le G7 s’envoler tandis que d’autres se débattent. Anthony Albanese arrivant pour une conférence de presse au G7 dimanche matin. Crédit: Christophe Jue C’est pourquoi le langage de l’énoncé de vision du Quad sur ce qui serait autrement des organismes régionaux abstraits est important. Samedi, le Quad a déclaré qu’il respecterait le leadership et la centralité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, du Forum des îles du Pacifique et de l’Indian Ocean Rim Association. « [They] restera au centre des efforts du Quad », ont déclaré les dirigeants. Ensuite, ils ont annoncé de nouveaux financements pour le développement des infrastructures, les réseaux de télécommunications et les câbles sous-marins – tous les domaines d’influence de la sécurité nationale qui sont ciblés par Pékin sans le nommer. Pour les responsables américains, australiens, indiens et japonais, une référence symbolique à la Chine aurait permis à Pékin de rejeter la réunion comme une nouvelle tentative de la contenir.

Le gouvernement chinois le fera probablement encore. Mais en ne le disant pas, le Quad pense pouvoir convaincre ces dirigeants régionaux qu’ils se soucient de leur avenir au-delà du prisme de la concurrence géopolitique. Obtenez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait les gros titres dans le monde. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire What in the World ici.

