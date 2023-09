Pourquoi les qualifications pour la Coupe du monde en Amérique du Sud sont si difficiles

Carlos Queiroz est un homme international du football avec un CV impressionnant. Il a entraîné le Real Madrid et a connu du succès en tant qu’assistant de Manchester United. Il a remporté des titres dans son Portugal natal et a formé des jeunes talentueux qu’il a emmenés à la victoire lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il a emmené l’Iran à trois Coupes du monde et a obtenu de bons résultats dans le football des clubs japonais. En Afrique, il s’est illustré grâce à ses mandats à la tête de l’Afrique du Sud et de l’Egypte, et il a également contribué à la croissance du football aux États-Unis.

Mais rien ne l’avait préparé aux éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine. La prochaine série de cette compétition extrêmement compétitive débutera jeudi. La dernière fois, Queiroz, pour sa première aventure sud-américaine, a mis la Colombie sur la route de Qatar 2022. Cela n’a pas duré longtemps. Les deux premiers tours se sont soldés par une victoire et un match nul – un début tout à fait acceptable. Une défaite 3-0 à domicile contre l’Uruguay pourrait être considérée comme un accident en cours de route. Mais la suite lui a coûté son emploi.

Dans ce qui pourrait bien être le seul match sérieux de l’histoire du football au cours duquel un entraîneur a effectué quatre remplacements directs avant la mi-temps, Queiroz a vu avec horreur son équipe capituler 6-1 face à l’Équateur.

Il y avait un nouveau facteur à l’œuvre, quelque chose pour lequel même la carrière longue et variée de Queiroz ne l’avait pas préparé : l’altitude de Quito. La forteresse de montagne de l’Équateur s’élève à 2 800 mètres d’altitude. La Paz, en Bolivie, est encore plus haute – 3 600 mètres – et dans l’air raréfié des montagnes, il n’y a pas de paix pour les opposants non acclimatés. Jouer dans ces lieux nécessite une planification détaillée et spécifique. Queiroz n’avait jamais eu à le faire auparavant, et la tâche s’avérait au-delà de ses capacités.

La géographie de l’Amérique du Sud comporte ses propres défis. L’altitude est l’exemple le plus extrême, mais il y a aussi la chaleur. La Colombie aime organiser ses matchs à domicile dans la chaleur torride de l’après-midi à Barranquilla, sur la côte caraïbe. Ce vendredi, le Brésil emmène les spécialistes de l’altitude de Bolivie dans les températures tropicales septentrionales de Belem. À l’autre bout de l’Amérique du Sud, l’Équateur gèlera lors de sa visite en Argentine pendant l’hiver de Buenos Aires.

Les distances sont vastes et il y a peu de temps pour les parcourir. La plupart des meilleurs joueurs du continent étaient en action ce week-end en Europe. Vient ensuite le long voyage de retour outre-Atlantique, avec peu de temps pour s’entraîner avant d’entrer en action jeudi ou vendredi, suivi d’un autre voyage pour le deuxième tour de matches de mardi prochain. Le Paraguay, par exemple, ira jusqu’au Venezuela, tandis que l’Uruguay fera le long voyage jusqu’en Équateur. Avec les conditions climatiques et les ambiances intimidantes, il n’y a pas de match facile à l’extérieur lors des éliminatoires sud-américaines. La campagne du Qatar a enregistré 24 victoires à l’extérieur contre 43 pour l’équipe locale, et même cela est inhabituel. Souvent, pour chaque victoire des visiteurs, il y a trois triomphes à domicile.

Bien entendu, tout ce temps passé sur un avion réduit le temps passé sur le terrain d’entraînement. Et pour cette campagne, la préparation a été particulièrement brève.

En règle générale, il s’écoule bien plus d’un an entre la fin d’une Coupe du monde et le début du processus de qualification suivant – un intervalle pour recruter de nouveaux entraîneurs et lancer de nouveaux projets. Pour ce cycle, cependant, un peu plus de huit mois séparent la fin de Qatar 2022 et le début du processus de 2026, ce qui signifie que presque toutes les équipes abordent la campagne de qualification avec un aspect alarmant et insuffisamment cuit. L’Argentine, vainqueur de la Coupe du monde, fait exception, avec l’entraîneur-chef Lionel Scaloni toujours à la barre après cinq années de succès. Étonnamment, le seul autre entraîneur qui a pris en charge son équipe lors d’un match de compétition est le Paraguayen Guillermo Barros Schelotto. À l’autre extrême se trouvent le Brésil et l’Uruguay. Le remplaçant du Brésil, Fernando Diniz, rencontrera son équipe pour la première fois cette semaine, tout comme l’Uruguayen Marcelo Bielsa, qui a profité de ses premiers matches amicaux en juin pour examiner les joueurs marginaux.

Les coachs peuvent se plaindre de leurs conditions de travail, mais cela n’offre que peu de protection contre l’exigence de résultats instantanés. La caractéristique marquante des qualifications sud-américaines – le différentiel qui rend la compétition si spéciale – est que personne ne participe à la campagne pour rattraper son retard. Il n’y a ni Liechtenstein ni Saint-Marin. Les 10 nations estiment qu’elles ont de réelles chances de se qualifier.

C’est une conséquence du succès du format marathon, où toutes les nations s’affrontent à domicile et à l’extérieur. Inauguré en 1996, il a offert pour la première fois aux pays d’Amérique du Sud le type de calendrier que l’Europe tient pour acquis, avec des matchs réguliers et des revenus garantis. Jusque-là, il y avait parfois des années d’intervalle entre les matches de compétition. Il existait désormais une structure permettant aux équipes d’embaucher de meilleurs entraîneurs et d’investir dans leurs équipes de jeunes. Avant 1996, l’Équateur n’avait remporté que cinq qualifications. On les voit désormais fréquemment lors de la Coupe du monde et ils deviennent de plus en plus dangereux. Le Venezuela n’a pas encore fait ses débuts, mais il a fait d’énormes progrès et sa première Coupe du monde n’est qu’une question de temps.

L’expansion de la Coupe du monde masculine a fait pencher la balance en faveur. L’Amérique du Sud disposait auparavant de quatre places automatiques, l’équipe terminant cinquième ayant une chance de participer aux séries éliminatoires. Ce montant a maintenant été augmenté. Les six premiers se dirigeront vers les phases de tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, et il y aura des séries éliminatoires pour l’équipe classée septième.

Il est vrai qu’il devient difficile de ne pas se qualifier. Mais à la fin du processus, trois, voire quatre, nations seront amèrement déçues d’avoir raté la fête. Et ceux qui s’en sortiront auront traversé des crises et des mini-crises et de nombreux défis, tant sportifs que logistiques. Et il y a toujours la question de l’altitude pour rappeler aux sceptiques que les qualifications sud-américaines restent un défi de taille.