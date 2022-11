Pourquoi les protections pour les investisseurs en crypto sont liées aux orangeraies

Aldo Pavan | La banque d’images | Getty Images

Les investisseurs en crypto-monnaie détenant des avoirs à l’échec de l’échange FTX apprennent une leçon rapide sur la protection des investisseurs, car le sort de leur argent réside désormais dans une procédure de faillite qui prendra probablement des années à se dérouler. Selon des experts juridiques, les crypto-monnaies comme le bitcoin, l’éthereum et d’autres dans le domaine des actifs numériques existent dans une zone grise de réglementation. Cela signifie qu’ils échappent en grande partie au même contrôle que les avoirs plus traditionnels tels que les actions et les obligations. De plus, l’argent fédéral n’est pas disponible pour soutenir les clients de la même manière qu’il le serait pour ceux qui détiennent des avoirs dans une société de courtage ou une banque en faillite.

Comment les orangeraies impactent les protections cryptographiques

La raison pour laquelle dépend en grande partie d’une affaire de la Cour suprême de 1946 concernant des investisseurs dans les orangeraies de Floride. Les juges qui ont entendu cette affaire – SEC c. WJ Howey Co. – ont établi le soi-disant test Howey pour déterminer ce qui constitue un titre, ou “contrat d’investissement”. (Plus d’informations sur le fonctionnement du test ci-dessous.) Les actions sont considérées comme des valeurs mobilières, qui sont réglementées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les tribunaux ont utilisé le test Howey pour lier certains investissements non traditionnels – programmes d’élevage d’animaux, chemins de fer, téléphones portables et entreprises Internet uniquement, par exemple – sous l’égide des « contrats d’investissement », bénéficiant ainsi des mêmes protections et de la même surveillance que les investisseurs en actions. En savoir plus sur les finances personnelles :

L’année a été difficile pour la cryptographie, mais les investisseurs peuvent encore avoir une facture fiscale Voici pourquoi c’est important pour la crypto : dans de nombreux cas, il n’est pas clair si les actifs numériques sont un “contrat d’investissement” selon le test Howey, qui est en place depuis 1946. La surveillance réglementaire est donc quelque peu ambiguë, a déclaré Richard Painter, professeur de droit des valeurs mobilières à l’Université du Minnesota. Les experts se sont demandé s’il était plus approprié de considérer la cryptographie comme une monnaie ou une marchandise, par exemple, régie par différents régulateurs fédéraux. “Cela n’a aucun sens d’avoir tout ce tour sur le test Howey dans l’affaire des années 1940”, a déclaré Painter, un ancien avocat en chef de l’éthique de la Maison Blanche sous le président George W. Bush. “C’est une invitation au désastre”, a-t-il déclaré. “Quelqu’un doit couvrir ça. “Nous savons ce qui se passe avec les marchés non réglementés – depuis les bulbes de tulipes de 1637 [mania] en Hollande », a ajouté Painter, faisant référence à un événement du XVIIe siècle largement considéré comme le premier cas documenté d’une bulle financière majeure qui a mis en faillite de nombreux investisseurs.

Pourquoi la distinction « sécurité » est importante

Le test de Howey a quatre parties pour déterminer si quelque chose comme le bitcoin est un “contrat d’investissement”. Un contrat existe si chacun est vrai : Il y a un investissement d’argent; dans une entreprise commune; dans lequel l’investisseur s’attend à un profit ; et le profit provient uniquement des efforts des autres. Pensez à un investisseur qui détient des actions cotées en bourse, par exemple : L’investisseur ne fait pas le travail pour générer le profit de l’entreprise ; que le travail est effectué par les employés et les gestionnaires de l’entreprise. L’investisseur pourrait récolter ce profit sous la forme de dividendes et/ou d’un cours de l’action plus élevé. Mais la crypto est différente : elle est décentralisée dans de nombreux cas, ce qui signifie qu’elle peut ne pas être considérée comme une “entreprise commune”, a déclaré Daniel Gwen, conseiller en restructuration d’entreprise au sein du cabinet d’avocats Ropes & Gray. Il est également difficile de savoir si son intention est toujours de générer un profit, car certains l’utilisent pour transférer des fonds à travers les frontières ou comme une “réserve de valeur”, par exemple, a ajouté Gwen. L’affaire de la Cour suprême de 1946 était centrée sur la société Howey, qui cultivé des orangeraies et des investissements sollicités auprès des touristes séjournant dans un hôtel voisin. Une filiale gérait le bosquet pour le compte des touristes. Après la récolte des oranges, Howey a alloué une part des bénéfices nets à chaque acheteur. Les transactions “impliquent clairement” des contrats d’investissement, la Cour a dit.

Si la cryptographie était également une sécurité clairement définie, la SEC serait en mesure de contrôler les entreprises qui ne respectent pas les lois sur les valeurs mobilières, a déclaré Micah Hauptman, directeur de la protection des investisseurs à la Consumer Federation of America, un groupe de défense des consommateurs. Ces mesures d’application peuvent également avoir un effet dissuasif sur les mauvais acteurs potentiels, a-t-il déclaré. Des informations supplémentaires seraient requises pour les investisseurs, entre autres protections. “La manière dont ces actifs sont réglementés ne devrait pas faire de différence pour les investisseurs, mais c’est le cas en réalité”, a déclaré Hauptman à propos de la crypto. La SEC a tenté d’affirmer sa surveillance réglementaire dans certains cas. Par exemple, l’agence poursuivi Ripple Labs et ses dirigeants en 2020 pour ne pas avoir enregistré la crypto-monnaie XRP en tant qu’offre de sécurité. Cette affaire est en cours. “Je ne pense pas que vous puissiez blâmer les régulateurs” pour ce qui s’est passé à FTX, a déclaré à CNBC Sheila Bair, ancienne présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation. “Ils voulaient que le Congrès agisse parce qu’il n’y a pas beaucoup de clarté, de clarté complète, sur ce qu’est un titre, ce qu’est une marchandise, ce qui devrait être avec les régulateurs bancaires.”

