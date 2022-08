Pourquoi les propriétaires américains d’un géant du football anglais sont-ils si vilipendés

La famille Glazer est le principal propriétaire de Manchester United depuis 2005

L’antipathie à l’égard de la propriété de près de deux décennies par la famille Glazer basée aux États-Unis a de nouveau explosé parmi les fans de Manchester United, après que l’équipe ait subi un début humiliant de la nouvelle saison de Premier League.

United semble s’éloigner de plus en plus de son apogée et, ces dernières saisons, il a dû surveiller ses rivaux amers Manchester City et Liverpool dominer l’élite du football anglais.

Les conflits actuels à Old Trafford sont aggravés par la saga des transferts entourant le voleur Cristiano Ronaldo, ainsi que par la croyance répandue selon laquelle l’équipe actuelle de United a toujours besoin d’un classement général pour mettre fin à sa sécheresse de trophées de cinq ans.

Mais surtout, la cible principale de la colère des fans reste les Glazers – d’autant plus que les rumeurs d’une éventuelle prise de contrôle par un milliardaire britannique continuent de tourbillonner, offrant l’espoir d’un sauveur pour les fidèles unis.

Ici, nous examinons pourquoi les fans des Red Devils se révoltent si fortement contre les bailleurs de fonds américains du club.

Quand les Glazers ont-ils pris le relais ?

Le patriarche de la famille Malcolm Glazer a investi pour la première fois dans Manchester United en 2003, initialement avec seulement 2,9% des parts, mais à la fin de cette année, il avait pris le contrôle d’environ 15% des actions. Glazer était propriétaire des Tampa Bay Buccaneers de la NFL depuis 1995.

L’ancien manager Ferguson discute avec Joel et Avram Glazer en 2009. © Martin Rickett / PA Images via Getty Images





Par ailleurs, un autre drame se préparait à Old Trafford. Les deux actionnaires majoritaires du club, John Magnier et JP McManus, se sont empêtrés de suite avec le légendaire manager de Manchester United, Alex Ferguson, concernant les droits de propriété d’un cheval de course de premier plan. Cela a conduit à une bataille juridique très médiatisée, et même à Magnier et McManus d’embaucher un détective privé pour enquêter sur les transactions de transfert impliquant Ferguson et son fils Jason, qui travaillait comme agent de football.

En 2005, la participation de 28,7 % de Magnier et McManus a été vendue aux Glazers et une nouvelle ère était en cours dans l’un des clubs de football les plus célèbres du monde, avec une somme éventuelle d’environ 800 millions de livres sterling (950 millions de dollars aux taux actuels). prendre le contrôle.