Pourquoi les promoteurs de la région DC construisent autant d’appartements

Beaucoup de ces grues de construction qui parsèment les horizons autour de la région de Washington DC construisent des logements, et la région est un leader en matière de construction de nouveaux appartements.

Le métro DC se classe au 6e rang du pays pour le nombre de nouveaux appartements livrés entre 2020 et 2022 – près de 43 000 nouvelles unités, selon Yardi Matrix. Pour l’avenir, la région de Washington DC se classe au 9e rang du pays pour le nombre de nouveaux appartements qui seront livrés en 2023, avec plus de 13 000 ajoutés cette année.

Le District, ainsi qu’Arlington et Alexandria en Virginie représentent la majorité de ces nouvelles unités.

Les promoteurs répondent à une forte demande de logements locatifs.

« L’une des raisons à cela est une migration nette entrante positive. La région de Washington DC a augmenté sa population après la pandémie et est l’une des rares villes de la côte Est à faire cela », a déclaré Doug Ressler, analyste principal chez Yardi Matrix.

La plupart de ces nouveaux immeubles d’habitation sont des immeubles haut de gamme riches en commodités. Le loyer moyen d’un appartement dans le métro de Washington DC est actuellement d’environ 2 400 $, mais il n’est pas rare que des appartements situés dans certains des endroits les plus prisés de la ville soient loués pour 4 000 $ par mois ou plus.

Cela est peut-être en train de changer.

« Essentiellement, le mix est haut de gamme, mais ce que nous constatons est désormais une tendance vers l’abordabilité, car ce que de nombreux développeurs voient maintenant, c’est l’urgence croissante du marché abordable », a déclaré Ressler.

Près de 90 % des appartements achevés au cours des trois dernières années sont haut de gamme, ciblant les locataires aux revenus moyens et élevés.

Les nouveaux appartements dans le métro de DC sont petits et de plus en plus petits. La taille moyenne d’un appartement nouvellement livré est tombée à 745 pieds carrés, a déclaré Yardi Matrix. Dans le District en particulier, ce sont les petits appartements qui sont soutenus par le marché.

« Par exemple, dans le Navy Yard, vous verrez une répartition d’environ 60 % entre les chambres à une chambre et les studios et 40 % pour toutes les autres configurations. Maintenant, si vous déménagez vers les banlieues, vous verrez une répartition un peu plus grande d’appartements 60 % plus grands, car vous construisez pour les millennials qui ont des familles et veulent un peu plus d’espace », a déclaré Ressler. .

La construction de nouveaux appartements dans la région de Washington DC contribue à ce qui a été l’une des meilleures années jamais enregistrées en matière de construction d’appartements à l’échelle nationale.

Le boom pandémique de la construction a mis sur le marché 1,2 million d’appartements aux États-Unis entre 2020 et 2022, et près de 461 000 devraient être livrés cette année, un boom de la construction sans précédent depuis les années 1970.

Le nombre de livraisons restera élevé jusqu’en 2025, date à laquelle les vents économiques contraires commenceront à avoir un impact sur la construction résidentielle, prévoit Yardi Matrix.

Près des deux tiers des appartements construits pendant la pandémie sont regroupés dans 20 métropoles à forte croissance, y compris Washington DC. Le boom des appartements est mené par New York, Dallas, Austin, Miami et Atlanta.

Vous trouverez ci-dessous les 20 plus grands marchés d’appartements en plein essor cette année.

