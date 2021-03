Des partisans du président américain Donald Trump, dont le théoricien du complot QAnon Jake Angeli, entrent au Capitole le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Saul Loeb / AFP / Getty Images

Des lois nationales plus radicales sur le terrorisme pourraient être utilisées contre les communautés marginalisées.

Alors que les législateurs réfléchissent à la manière de prévenir de futures violences dans la veine de l’attaque de janvier contre le Capitole américain, le débat s’est largement tourné vers un point: si les États-Unis devraient créer une nouvelle loi pénale sanctionnant les actes de terrorisme domestique.

Il existe des lois fédérales qui criminalisent le terrorisme intérieur. Le Patriot Act, qui a été promulgué à la suite du 11 septembre, a défini le terrorisme domestique comme des actes criminels «dangereux pour la vie humaine» et «destinés à intimider ou contraindre une population civile ou à influencer la politique d’un gouvernement par l’intimidation. ou de la coercition »ou« d’affecter la conduite d’un gouvernement par la destruction massive, l’assassinat ou l’enlèvement ». Les experts disent que l’assaut du Capitole correspond à cette définition.

Mais aucune loi existante ne fait du terrorisme intérieur une «infraction à lui seul» assortie de sanctions pénales, comme l’a récemment noté le Congressional Research Service. Il peut cependant être un élément d’autres crimes fédéraux, comme les voies de fait et les infractions relatives aux armes à feu, et entraîner une augmentation de la peine.

Certains ont soutenu que cela ne suffisait pas pour poursuivre efficacement le terrorisme national. Richard Zabel, un ancien procureur adjoint chargé de superviser les poursuites pour terrorisme à New York, a écrit dans le Washington Post que la loi actuelle «limite notre condamnation sociétale des accusés et de leurs idéologies dangereuses». La menace du terrorisme intérieur – qui n’a pas été priorisée par l’ancien président Donald Trump, qui a refusé à plusieurs reprises de dénoncer les nationalistes blancs et a dit à ceux qui ont pris d’assaut le Capitole: «Nous vous aimons» – serait prise plus au sérieux s’il était plus facile pour les procureurs de porter des accusations. les gens comme des terroristes nationaux, Zabel et d’autres se sont disputés.

Mais les groupes de défense des droits civiques, y compris le Center for American Progress, un groupe de réflexion progressiste, s’inquiètent du fait que les préjudices liés à la promulgation de ces autorités judiciaires l’emportent sur les avantages: ils soutiennent que cela permettrait aux forces de l’ordre de cibler les dissidents politiques et ceux des communautés marginalisées qui sont fréquemment victimes de terrorisme interne, en violation de leurs droits constitutionnels.

« Une telle loi n’est pas nécessaire étant donné la large portée des lois pénales existantes », a déclaré Mara Rudman, vice-présidente exécutive pour la politique au Center for American Progress, dans un communiqué. «Cela ne résoudra pas le problème de l’extrémisme domestique et entraînera probablement des préjudices involontaires. … Alors que les législateurs explorent des options pour réprimer ces actes anarchiques et haineux, ils doivent veiller à ce que les solutions ne créent pas de nouveaux risques pour les communautés qu’ils tentent de protéger.

À ce stade, la loi sur la prévention du terrorisme domestique – qui a été adoptée par la Chambre avec un vote bipartisan des deux tiers en septembre dernier et a été réintroduite cette année – est la proposition la plus viable pour améliorer la réponse du gouvernement fédéral au terrorisme intérieur actuellement examinée au Congrès. . Plutôt que de créer de nouvelles autorités judiciaires pour poursuivre le terrorisme national, il viserait plutôt à mieux utiliser les outils existants, à faire en sorte que la question soit priorisée au niveau des agences et à améliorer la responsabilité des forces de l’ordre.

« L’intention ici est la prévention du terrorisme, et l’aspect des poursuites est laissé aux statuts actuels », a déclaré à Vox le représentant Brad Schneider (D-IL), l’un des coauteurs de la législation à la Chambre.

Les forces de l’ordre ont l’habitude de cibler les communautés marginalisées

De nouvelles autorités judiciaires chargées de poursuivre le terrorisme national mettraient en danger les minorités raciales ou ethniques et la communauté LGBTQ, qui ont été ciblées de manière disproportionnée par les forces de l’ordre et ont également été plus susceptibles d’être la cible d’attaques terroristes en raison de leur identité, selon les données du Center for Etudes stratégiques et internationales.

« L’histoire regorge d’exemples de telles lois qui sont utilisées comme des armes contre des citoyens vulnérables, en particulier les Noirs américains, et contre des individus qui critiquent le gouvernement », a déclaré Rudman.

Cette histoire remonte au moins à l’époque de J. Edgar Hoover, qui a pris pour cible le «Moïse noir» Marcus Garvey en 1919 en raison de son association présumée avec des «éléments radicaux» qui «agitent le mouvement nègre».

Mais même dans l’histoire récente, la division antiterroriste du FBI a identifié les «extrémistes de l’identité noire» – une catégorie qui a émergé dans un rapport d’une agence divulgué en 2017 et pour laquelle les experts en terrorisme ne voient aucune base légitime – comme une menace croissante. Le rapport a fait valoir que l’opposition à la brutalité policière à motivation raciste et aux inégalités du système de justice pénale pourrait conduire un tel groupe de personnes à commettre des violences préméditées contre les forces de l’ordre. Il était daté de neuf jours à peine avant que les suprémacistes blancs ne tiennent le rassemblement «Unite the Right» à Charlottesville, en Caroline du Nord, où James Alex Fields Jr. a conduit sa voiture dans une foule de contre-manifestants, tuant un et en blessant 19 autres.

Malgré la menace croissante de violence suprémaciste blanche, le FBI a donné la priorité aux enquêtes sur les «extrémistes de l’identité noire» dans le cadre d’une opération de collecte de renseignements appelée «Iron Fist», et a utilisé son avion de surveillance le plus sophistiqué pour surveiller les manifestations de Black Lives Matter à Baltimore en 2018 et à nouveau. à Washington, DC, en juin dernier.

Si les États-Unis adoptaient une nouvelle loi pénale pour poursuivre le terrorisme intérieur, il y a «un danger énorme que vous voyiez des gens être soudainement accusés de terrorisme lors des prochaines manifestations de Black Lives Matter», Katrina Mulligan, the Center pour le vice-président par intérim d’American Progress pour la sécurité nationale et la politique internationale, a déclaré.

Les forces de l’ordre ont également ciblé les communautés religieuses en violation de leurs libertés religieuses. En 2006, par exemple, le FBI a surveillé et infiltré une communauté musulmane dans le comté d’Orange, en Californie, dans le but de recueillir des informations sur des centaines de personnes, y compris des noms, des numéros de téléphone, des courriels, des opinions politiques et religieuses et des projets de voyage, en se concentrant particulièrement sur les gens qui étaient pieux. L’agence n’a jamais porté d’accusations de terrorisme ni obtenu de condamnations pénales contre des membres de la communauté et a été accusée de cibler illégalement des personnes en raison de leurs croyances religieuses, violant leurs droits du premier amendement.

Le gouvernement fédéral peut lutter contre le terrorisme domestique en utilisant les autorités légales existantes

Plutôt que de créer une nouvelle loi pénale pour le terrorisme national, les forces de l’ordre pourraient consacrer davantage de ressources à l’utilisation des autorités judiciaires existantes pour prévenir les attaques terroristes et poursuivre les responsables.

L’application de la loi a fonctionné dans un paradigme post-11 septembre où le «terrorisme islamique radical» était considéré comme la plus grande menace et exigeait le plus de ressources. Après le rassemblement de 2017 à Charlottesville, Trump a ignoré les appels de ses conseillers à réévaluer la réponse de son administration au terrorisme intérieur – et était réticent à utiliser même l’expression «terrorisme intérieur» pour décrire les menaces auxquelles les États-Unis étaient confrontés. Plus tard, il a redirigé les ressources de la lutte contre le terrorisme intérieur et vers la lutte contre le «terrorisme islamique radical» à la place.

En conséquence, moins d’un quart des agents antiterroristes du FBI enquêtaient sur des complots nationaux en 2019. En octobre 2020, le DHS avait identifié les suprémacistes blancs comme la menace terroriste la plus meurtrière pour le pays.

L’administration Biden étant disposée à donner la priorité à la menace posée par les extrémistes de droite, les forces de l’ordre ne mènent plus une bataille difficile. Ils peuvent pleinement mettre en œuvre les lois pénales et les outils financiers existants pour lutter contre le terrorisme national, faire de la poursuite des crimes de haine une priorité plus élevée pour les forces de l’ordre et les responsables de la sécurité nationale, et améliorer la recherche, la collecte de données et les rapports.

La loi sur la prévention du terrorisme domestique, qui a été introduite par le sénateur Dick Durbin (D-IL) et approuvée par la NAACP et la Ligue anti-diffamation, entre autres, aiderait à faire progresser ces objectifs.

Cela créerait de nouveaux bureaux axés sur le terrorisme intérieur au sein du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité intérieure et du FBI – des agences où les efforts de coopération pour poursuivre le terrorisme national ont échoué dans le passé. Il fournirait une formation et des ressources aux organismes d’application de la loi étatiques, locaux et tribaux pour identifier, prévenir et enquêter sur les actes de terrorisme domestique et de suprématie blanche, ainsi que pour créer un groupe de travail interinstitutions pour lutter contre l’infiltration suprémaciste blanche de la loi militaire et fédérale. mise en vigueur.

Le projet de loi exigerait également que les forces de l’ordre fassent rapport conjointement sur l’état des menaces terroristes nationales deux fois par an au Congrès, ce qui leur indiquera comment elles peuvent concentrer leurs ressources limitées sur les menaces les plus urgentes auxquelles sont confrontés les États-Unis.

«Je pense que la transparence devrait aboutir à de meilleurs résultats», a déclaré le représentant Schneider.