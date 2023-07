Pourquoi les progressistes comme l’AOC ont raison de boycotter le président israélien Isaac Herzog | Pierre Beinart

OPourquoi le président Biden et les dirigeants démocrates du Congrès sont-ils si impatients d’accueillir Isaac Herzog, le président d’Israël, à Washington cette semaine ? Parce que c’est un dirigeant israélien qui ne s’appelle pas Benjamin Netanyahu.

De nombreux démocrates insultent Netanyahu, qui miné Barack Obamaand dirige un gouvernement déterminé à enraciner l’occupation brutale et antidémocratique de la Cisjordanie par Israël. Ils craignent également que la légitimation de Netanyahu ne renforce ses efforts pour défenestrer le système judiciaire israélien.

Mais ils savent que les républicains prétendront que leur aversion pour le Premier ministre israélien constitue une hostilité envers Israël. Embrasser Herzog résout ce problème. C’est pourquoi l’ancien chef du parti travailliste, qui détient désormais la présidence d’Israël en grande partie cérémonielle, se rendra à la Maison Blanche mardi et s’adressera à une session conjointe du Congrès le lendemain. Pour les dirigeants démocrates, il incarne le bon Israël.

Comparé à Netanyahu, il le fait. Contrairement à Netanyahu, Herzog a une longue histoire de soutien au moins théorique à un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, qui accorderait la citoyenneté aux millions de Palestiniens qui vivent maintenant comme des sujets apatrides sous contrôle israélien. En 2017, Herzog proposé un gel de nombreuses colonies israéliennes. En tant que président d’Israël en 2021, il a publiquement s’est excusé pour le massacre par Israël en 1956 de 48 citoyens palestiniens dans le village de Kfar Qasim. Il est difficile d’imaginer que Netanyahu montre ce genre d’humilité et de grâce.

Alors pourquoi une poignée de progressistes – dont Ilhan Omar, Jamaal Bowman et Alexandria Ocasio-Cortez – boycotter Le discours d’Herzog au Congrès ? Parce qu’ils ne graduent pas sur une courbe. Et la dure réalité est que si vous arrêtez de comparer Herzog à la droite israélienne et évaluez plutôt son engagement envers les principes d’égalité et de non-discrimination que les démocrates prétendent chérir, il n’a pas l’air très bon du tout.

Herzog a passé son temps à la tête du parti travailliste israélien regardant par-dessus son épaule droite avec crainte, essayant de rassurer les Israéliens juifs sur le fait qu’il pouvait aussi déshumaniser les Palestiniens. En 2015, il publié une vidéo de campagne dans laquelle des vétérans de l’armée israélienne ont affirmé qu’il « comprend la mentalité arabe » et « a vu des Arabes dans toutes sortes de situations », y compris « dans le collimateur ». En 2016, Herzog a dit La main-d’œuvre avait besoin de se débarrasser de sa réputation d' »amoureux des Arabes ». Lorsque ses remarques ont suscité des critiques, il a doublé, jurer qu’il ne « préférerait jamais les intérêts des Palestiniens », qui constituent 20% des citoyens d’Israël et environ 50% de la population sous contrôle israélien.

La question de savoir si Herzog a jamais soutenu un État palestinien viable et souverain – par opposition à un groupe de cantons déconnectés qui arboraient un drapeau et un hymne national mais restait sous contrôle israélien effectif – est sujette à débat. En 2016, il a exigé qu’Israël achève la barrière de séparation commencée sous le gouvernement d’Ariel Sharon, 85% dont se trouve à l’intérieur de la Cisjordanie et confisque donc essentiellement des terres qui auraient pu faire partie d’un pays palestinien. Il a aussi appelé pour avoir tracé la barrière entre les différents quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, coupant ainsi la moitié de la ville que les Palestiniens revendiquaient comme leur capitale. En tant que président, Herzog s’est rendu dans certaines des régions les plus télécommande et radical colonies en Cisjordanie et vanta leur importance pour le projet sioniste. En 2021, lorsque Ben et Jerry’s ont tenté d’arrêter de vendre des glaces dans les colonies de Cisjordanie, Herzog dénoncé le mouvement comme « une nouvelle sorte de terrorisme ».

Mais même lorsque Herzog a plaidé pour un retrait territorial, il l’a souvent fait dans le langage de la suprématie juive. « Dans une dizaine d’années », a-t-il averti en 2015, « les Arabes entre Jordanie et Méditerranée seront majoritaires et les Juifs minoritaires ». Israël doit donc se départir des Palestiniens de Cisjordanie parce que « je ne veux pas de 61 députés palestiniens à la Knesset d’Israël. Je ne veux pas d’un Premier ministre palestinien en Israël. Parmi les politiciens juifs israéliens, ce type d’ethnonationalisme est courant. Mais c’est toujours de l’ethnonationalisme – la croyance que le gouvernement existe pour servir une tribu particulière, pas tous les gens sous son domaine. Même si Israël quittait la Cisjordanie et Gaza – une perspective qui semble désormais impossible – 20 % de ses citoyens seraient toujours palestiniens. Imaginez être un jeune Palestinien Israélien et entendre l’un des politiciens les plus en vue de votre pays jurer que quelqu’un comme vous ne doit jamais diriger le pays dans lequel vous vivez.

La tragédie de la carrière de Herzog est que pendant son mandat au sein du parti travailliste, des citoyens palestiniens éminents l’ont imploré d’arrêter de singer la droite raciste et de rassembler les Palestiniens et les Juifs dans une lutte pour l’égalité. Lorsque Herzog s’est engagé à renverser la réputation d’« amoureux des Arabes » des travaillistes, Ayman Odeh, leader de la Liste arabe unie, majoritairement palestinienne, exhorté qu’il arrête d’agir comme une « imitation bon marché et pâle de Netanyahu » et « présente à la place une alternative réelle et courageuse au gouvernement de Netanyahu et à la droite », basée sur « l’égalité et la démocratie et… un combat commun pour l’avenir de nous tous ». ”. Herzog n’a jamais répondu à l’appel d’Odeh.

Il n’est pas surprenant que des progressistes comme Omar, Bowman et Ocasio-Cortez – qui luttent désespérément contre les ethnonationalistes qui veulent ancrer la suprématie chrétienne blanche aux États-Unis – boycottent un président israélien qui a fait de la suprématie juive le principe directeur de sa politique. carrière. Lorsque Narendra Modi – qui transforme l’Inde en un État suprémaciste hindou – s’est adressé au Congrès le mois dernier, ils boycotté lui pour la même raison. Bien plus difficile à justifier est la décision de leurs collègues démocrates, qui proclament leur engagement en faveur de l’égalité devant la loi, mais font la queue pour applaudir un politicien qui s’y oppose catégoriquement.

Il y a un bon Israël. Mais c’est l’Israël d’Ayman Odeh et de ces Palestiniens et Juifs qui luttent – ​​face au ridicule généralisé, au fanatisme et à la violence pure et simple – pour un pays dans lequel l’ethnicité et la religion ne confèrent ni supériorité ni subordination. Ce sont eux que les démocrates devraient considérer comme leurs véritables alliés. Quand l’un de ces Israéliens s’adressera au Congrès, je soupçonne qu’Omar, Bowman et Ocasio-Cortez seront au premier rang.