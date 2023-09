Pourquoi les progrès ralentissent autour des objectifs de développement durable de l’ONU

C’est la semaine de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), lorsque les chefs d’État et les représentants d’au moins 145 pays se rendent à Manhattan pour la session annuelle de haut niveau de l’organisme mondial. Pour les New-Yorkais qui ne participent pas ou ne couvrent pas les sessions – comme le sont mes collègues de Vox Jonathan Guyer et Jen Kirby, qui se précipitent de réunion en réunion – la semaine de l’AGNU signifie une chose : des alertes d’embouteillage, lorsque la combinaison de la foule et des fermetures de sécurité transforme la situation. côté est de Manhattan dans un parking.

Cependant, les voitures ne sont pas les seules à être bloquées dans les embouteillages aux Nations Unies. L’un des principaux sujets de débat cette semaine était l’état des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU – 17 cibles sur le développement humain, l’environnement et bien d’autres que les dirigeants mondiaux ont fixées en 2015 et qui doivent être atteintes en 2030. Les ODD ont été un plan audacieux pour imaginer un monde sans pauvreté extrême, où personne ne souffrirait de la faim et où chacun aurait la chance de bénéficier d’une éducation de qualité et de soins de santé décents. Bref, un avenir plus parfait.

À certains égards, nous réussissons ; le monde fait de grands progrès sur des objectifs tels que l’accès à l’électricité et la mortalité infantile.

Mais quelques mois après la moitié du chemin jusqu’en 2030, un rapport de l’ONU indique que pour un trop grand nombre d’ODD, le monde fait autant de progrès qu’un taxi qui avance cette semaine sur la 42e rue. En être témoin:

L’ONU affirme que sur 80 pour cent des ODD, les progrès sont « faibles » ou « bloqués » ou « se sont inversés ».

Malgré l’objectif des ODD visant à éliminer l’extrême pauvreté – définie comme le fait de vivre avec moins de 2,15 dollars par jour – les projections actuelles suggèrent que plus d’un demi-milliard de personnes resteront extrêmement pauvres en 2030.

Le monde est revenu à des niveaux de faim jamais vus depuis 2005 : 735 millions de personnes sont actuellement confrontées à la faim, contre 613 millions en 2019.

Si les choses ne changent pas, d’ici 2030, 84 millions d’enfants ne seront pas scolarisés et 300 millions de personnes quitteront l’école sans pouvoir lire et écrire de base – ce qui est bien loin de l’objectif des ODD visant à « garantir une éducation inclusive et équitable de qualité » pour tous.

Si ces chiffres vous choquent, tant mieux. Ils devraient. Chaque personne affamée, chaque personne désespérément pauvre représente un échec politique dans un monde aussi riche que le nôtre. Et même s’il y a beaucoup de choses que les individus des pays riches peuvent faire eux-mêmes – comme l’a écrit ma collègue Sigal Samuel la semaine dernière, les 1 % les plus riches au monde pourraient transformer le monde avec seulement 10 % de leurs revenus – les ODD sont une campagne mondiale. Et où d’autre que l’ONU, pendant la semaine où les yeux du monde sont tournés vers New York, cet effort devrait-il être dirigé et coordonné ?

Pourtant, au cours d’une semaine où l’énergie populaire était en abondance dans la lutte contre le changement climatique, la bataille tout aussi importante contre les fléaux interconnectés de la pauvreté, de la maladie et de la faim a semblé largement négligée. Nous ne perdons pas seulement cette bataille. Nous avons perdu tout intérêt à le combattre.

Un nouvel ordre mondial

Il n’en a pas toujours été ainsi.

Permettez-moi de vous ramener à la période paisible de la fin des années 1990, entre la guerre froide et la « guerre contre le terrorisme ». L’économie était en hausse, le chômage en baisse, les frontières devenaient plus poreuses, la musique populaire était… eh bien, rien n’est parfait.

Mais à cette époque, « il y avait un enthousiasme pour vaincre la pauvreté mondiale », comme l’a écrit Nicholas Kristof dans le New York Times en début de semaine. De grandes organisations vouées à lutter contre la pauvreté et à sauver des millions de personnes de maladies évitables, comme le Fonds mondial et la Fondation Gates, étaient en train de se former. Les célébrités se promenaient avec des T-shirts « Make Trade Fair ». HBO a même réalisé un téléfilm de haut niveau sur la question de savoir si une réunion du G8 se terminerait par une aide accrue à l’Afrique.

Rétrospectivement, certains de ces propos peuvent paraître un peu ridicules. Mais il est important de se rappeler à quel point l’idée selon laquelle le monde pourrait réellement mettre fin à la pauvreté et à la faim était révolutionnaire à l’époque.

Après tout, l’extrême pauvreté a été la condition par défaut de la grande majorité de l’humanité pendant la grande majorité de son histoire. Même une fois que les pays développés ont largement réussi à échapper à ce piège grâce à la croissance économique et aux réformes politiques, peu de choses ont changé pour la majeure partie du reste du monde. En 2000, quelque 1,8 milliard de personnes vivaient encore dans une pauvreté extrême. Le monde pourrait tenter de répondre à des crises aiguës, comme il l’a fait lors des terribles famines éthiopiennes des années 1980, mais l’idée d’éradiquer véritablement les pires niveaux de pauvreté semblait absurde.

Et pourtant, dans les années qui ont suivi, c’est précisément le chemin que nous avons emprunté. Entre 2000 et 2019, la part de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté a chuté de plus de 70 pour cent, pour atteindre 648 millions. Les décès liés au sida ont chuté de façon drastique, tout comme les décès dus à d’autres maladies évitables comme le paludisme et la tuberculose.

C’est ce succès qui a ouvert la voie aux ODD en 2015, des objectifs qui, selon les mots du Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, « inspirent le monde avec ce que nous voulons réaliser : réduire à zéro les décès évitables, éliminer l’analphabétisme. et la malnutrition et éradiquer l’extrême pauvreté en une génération.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Quand les rêves s’érodent

Covid-19, d’une part. Dans de nombreux ODD, les progrès se sont heurtés à un obstacle lorsqu’une pandémie mondiale s’est abattue sur nous. Le choc sur l’économie mondiale et sur la politique mondiale a frappé plus durement les plus pauvres d’entre nous, entraînant des pics temporaires mais significatifs de pauvreté, de faim et du nombre d’enfants non scolarisés. Et alors même que le Covid commençait à relâcher son emprise, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné de nouvelles perturbations et de nouveaux pics de faim. Sans un effort renouvelé, ces années perdues risquent de faire dérailler définitivement de nombreux ODD.

Mais les causes vont au-delà d’un simple virus ou d’une guerre. Le travail difficile mais vital du développement mondial n’inspire plus l’énergie qu’il produisait autrefois, que ce soit dans les enceintes de l’ONU ou dans la rue.

Les gouvernements ont renoncé à leurs promesses d’augmenter l’aide étrangère, et les flux d’aide publique au développement des États membres de l’ONU restent bien en deçà des engagements de longue date visant à atteindre 0,7 % du revenu national brut. Les pays en développement, extrêmement vulnérables aux prix élevés provoqués par l’inflation mondiale, sont ensevelis sous des montagnes de dettes. Pourtant, une déclaration de l’ONU sur les ODD cette semaine, destinée à réaffirmer l’engagement mondial en faveur de ces objectifs, a de justesse évité d’être sabordée après que la Russie et une poignée d’autres pays ont voulu insérer dans le document leur opposition au recours à des sanctions unilatérales.

Pendant ce temps, l’énergie autour des manifestations publiques cette semaine, et la plupart des semaines, s’est concentrée sur le changement climatique. Développement et action climatique ne s’opposent guère – en effet, les ODD contiennent un certain nombre d’objectifs spécifiquement axés sur le progrès environnemental – et la crise climatique s’est accélérée. Mais étant donné le nombre de personnes impliquées – des centaines de millions de personnes souffrant de la faim, des centaines de millions de personnes vivant dans une pauvreté extrême – il est difficile d’éviter l’idée que nous sous-estimons aujourd’hui ceux qui sont dans le besoin.

Pour être honnête, le monde d’aujourd’hui est très différent de celui de la fin des années 1990 et du début des années 2000, qui imaginait que nous pourrions mettre fin à jamais à la pauvreté et à la faim. C’est plus divisé et plus chaotique. Croyez-moi : quand je ne suis pas en train d’éditer Future Perfect, je supervise la section mondiale de Vox, et de l’Ukraine à la confrontation entre les États-Unis et la Chine en passant par l’érosion de la démocratie dans le monde, nous ne manquons pas de crises à signaler.

Et c’est peut-être là le problème. Le changement climatique, la guerre en Ukraine, un futur conflit avec la Chine : ce sont des crises dans le sens où elles empirent l’état actuel du monde. En fait, nous jouons en défense à l’échelle mondiale. Mais les ODD prennent en grande partie le monde tel qu’il a été pour tant de gens – appauvris, affamés, avec bien trop peu d’espoir – et imaginent qu’il pourrait en réalité être meilleur. Pour créer un tel monde, il faut de l’imagination et de l’optimisme. Et c’est peut-être, plus que toute autre chose, ce qui n’a pas été présenté au siège de l’ONU cette semaine.

