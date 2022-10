Pourquoi les producteurs et les consommateurs se méfient de la pomme Black Diamond

Nous avons mangé de délicieuses pommes rouges et vertes toute notre vie. En plus de celles-ci, il existe une nouvelle variété de pommes qui pourrait être d’un grand intérêt pour les gens. Selon un rapport du Times of India, il existe une variété rare appelée Black Diamond Apple de la famille des pommes Hua Niu. Christina Persaud, une écrivaine basée aux États-Unis, dit que cette variété est cultivée au Tibet.

Je viens d’apprendre l’existence de cette pomme Black Diamond cultivée au Tibet. N’a-t-il pas l’air de déborder de folklore ? pic.twitter.com/Y2qGxIYsZo – Christina Persaud (@EerieChristine) 27 mars 2019

Les internautes ont été étonnés par la couleur de la Black Diamond Apple, et ils se sont demandé pourquoi elle avait une telle couleur. Selon les experts, ces pommes sont affectées par la région géographique et les conditions climatiques de Nyingchi. Nyingchi, une petite ville dans les montagnes du Tibet, reçoit une lumière ultraviolette excessive pendant la journée. La température baisse considérablement pendant la nuit, ce qui affecte la peau de la pomme et développe une couleur profonde et sombre. La meilleure chose à propos de ce changement de couleur est qu’il n’affecte pas ce qu’il y a à l’intérieur. Elle reste brillante comme n’importe quelle autre pomme.

Malheureusement, cette variété rare de pommes n’est pas facilement disponible sur le marché. Environ 70% de Black Diamond Apple Crop n’atteint même pas le marché. Les agriculteurs s’abstiennent également de cultiver cette variété car cela prend 5 à 8 ans. Une autre chose qui ne rend pas Black Diamond Apple favorable aux agriculteurs est que les conditions de culture de cette culture ne durent que deux mois. Elles ne sont pas nutritives par rapport aux pommes ordinaires. Alors que les pommes ordinaires contiennent un flavonoïde appelé épicatéchine qui régule la pression artérielle, les pommes Black Diamond ne contiennent pas de tels avantages. Ils sont très chers aussi.

Black Diamond Apple partage une couleur similaire avec la variété de pommes Arkansas Black aux États-Unis d’Amérique. Cependant, elles ne sont pas sucrées par rapport aux pommes Black Diamond et doivent être conservées dans des endroits plus sombres pour un bon goût.

Selon les rapports, cette race a été découverte et cultivée pour la première fois en 1870. Selon certaines informations, cette variété est également utilisée comme composant majeur dans les plats de viande, les garnitures de tarte et autres plats.

