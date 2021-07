Pourquoi les prix montent ? Les voitures d’occasion, l’essence et l’épicerie semblent plus chers parce qu’ils le sont.

Vous ne l’imaginez pas, de nombreux articles sont plus chers qu’auparavant. Certains un peu, d’autres beaucoup. Les États-Unis ne sont pas actuellement en territoire d’inflation galopante, mais nous voyons certainement des biens de consommation inhabituellement chers.

Si vous ne l’avez pas remarqué dans votre vie de tous les jours, vous l’avez au moins vu dans les gros titres : des vols au bois d’œuvre en passant par les ailes de poulet, les prix sont plus élevés pour de nombreux biens et services dans l’économie. Certaines personnes signalent ces augmentations de prix et d’autres comme des signes qu’une inflation inquiétante se profile à l’horizon, arguant que la situation pourrait bientôt rivaliser avec ce qui s’est passé aux États-Unis dans les années 1970 – une période de « stagflation » lorsque les États-Unis ont vu une forte inflation couplée avec une croissance économique lente et un taux de chômage élevé.

Mais de nombreux économistes et décideurs, y compris le président de la Réserve fédérale, pensent que c’est probablement transitoire et que l’économie pourrait être un peu chaude en ce moment. Ils disent que cela va probablement se calmer à mesure que certains des goulets d’étranglement et des déséquilibres post-pandémiques se résorberont. On dirait que cela commence déjà à se produire dans le bois. Il convient également de noter que l’année dernière, nous avons assisté à une déflation dans certains secteurs de l’économie, ce qui signifie que les prix ont baissé, et il est donc logique qu’ils rebondissent.

Pourtant, le débat sur l’inflation ne va pas se résoudre de sitôt.

Alors que se passe-t-il en ce moment ? Les prix à la consommation ont augmenté de 5% par rapport à l’année précédente en mai, selon l’indice des prix à la consommation du Bureau of Labor Statistics, qui examine les prix des biens dans l’ensemble de l’économie pour avoir une idée de l’inflation. C’est un niveau d’augmentation nous n’avons pas vu depuis 2008, et un que nous n’avons vu qu’une poignée de fois depuis le début des années 1980. En règle générale, la Fed vise un taux d’inflation de 2 % sur le long terme, bien que l’inflation ait été inférieure à ce niveau ces dernières années.

Les prix ont augmenté de 0,6% rien qu’en mai. C’est tout à fait une rupture avec l’histoire récente : dans les années qui ont suivi la Grande Récession, la question que de nombreux économistes se sont posée est de savoir pourquoi l’inflation était si faible.

Ce qui est peut-être plus intéressant que le numéro de la ligne du haut, c’est ce qu’il y a en dessous. Parfois, des augmentations ou des baisses de prix importantes dans un domaine spécifique peuvent en quelque sorte bouleverser l’image globale. (C’est pourquoi vous entendez les gens parler d’inflation « sous-jacente », c’est-à-dire de prix hors alimentation et énergie, qui peuvent être volatils en raison de facteurs tels que la météo et l’approvisionnement en pétrole.) Récemment, un domaine a fait sensation : les voitures d’occasion, dont le prix a augmenté 7,3 pour cent en mai, après avoir augmenté de 10 pour cent en avril. Les prix des voitures d’occasion ont augmenté de près de 30 pour cent depuis l’année dernière. Si vous les retirez de l’équation, la situation peut sembler un peu différente.

Certes, les voitures d’occasion ne sont pas la seule histoire. Les prix de nombreux articles ont grimpé en flèche au cours de la dernière année. Les prix de l’essence ont considérablement augmenté au cours de la dernière année en raison de divers facteurs, notamment des prix du pétrole plus élevés, une pénurie de chauffeurs de camion et une forte augmentation de la demande alors que les gens recommencent à conduire et à voler. Les prix du gaz ont également chuté de manière significative au début de la pandémie, ce qui explique en partie ce qui rend l’augmentation actuelle si frappante.

Votre vie globale pourrait être un peu plus chère en ce moment

Le prix des produits que nous achetons change tout le temps pour une variété de facteurs, des problèmes de chaîne d’approvisionnement à nos habitudes changeantes.

La pandémie, bien sûr, a entraîné une perturbation des chaînes d’approvisionnement et des habitudes. Tout d’un coup, des millions d’Américains se sont retrouvés coincés chez eux, accumulant du papier toilette et débarrassant les étagères des épiceries. Des articles que nous aurions pu acheter autrefois dans les restaurants, nous avons essayé de les recréer à la maison avec des ingrédients du supermarché. Et il est devenu de plus en plus important de donner à nos maisons, où nous passions une quantité disproportionnée de notre temps, une mise à jour pour les rendre plus vivables. Notre demande a entraîné des pénuries dans tout, des pâtes aux canapés. Covid-19 a également fait des ravages du côté de l’offre, car le virus s’est propagé parmi les employés des usines de viande et des usines de confection.

Pour voir ce qui est arrivé aux prix d’un certain nombre de produits, nous avons assemblé notre propre petit panier. Pour la plupart, les prix ont augmenté, selon les données sur les prix à la consommation de NielsenIQ, qui suit les prix de caisse américains chez une grande variété de détaillants, ainsi que des données supplémentaires du Bureau of Labor Statistics.

Une fois que le papier toilette est devenu facilement disponible et que les gens ont cessé de le stocker autant, son prix n’a augmenté que d’environ 3% par rapport à l’année dernière. Les produits de base comme le lait et le pain n’ont augmenté que légèrement, de 1,6 % et 1,3 %, respectivement.

Pendant ce temps, certains prix ont augmenté de façon spectaculaire. Comme mentionné, les prix des voitures d’occasion ont augmenté de près de 30%, en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement sur le marché des voitures neuves, y compris une pénurie mondiale de puces informatiques à semi-conducteurs. Les prix de certains fruits, comme les fraises et les myrtilles, ont augmenté de 27 et 16%, respectivement, alors que la demande de fruits a augmenté pendant la pandémie et a dépassé l’offre. Les prix des produits sont toujours soumis à une forte volatilité car il y a tellement de variables avec la plantation et la récolte.

Le coût des meubles de cuisine et de salon, en raison d’un mélange de goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et de la demande de réparation de nos espaces personnels pendant la pandémie, a augmenté d’environ 10 % depuis l’année dernière. Les prix des friandises pour chiens ont augmenté de 5%, peut-être en raison de la demande accrue du grand nombre d’adoptions d’animaux de compagnie pendant le verrouillage. Les prix à emporter ont augmenté de 6 pour cent.

Alors que les variations de prix du fromage variaient considérablement selon le type (brie 6 pour cent, cheddar en hausse de 0,4 pour cent), dans l’ensemble, le prix unitaire moyen du fromage a augmenté d’environ 4 pour cent au cours de la dernière année. Cette croissance reflète le fait que de nombreuses personnes ont acheté plus de fromages de qualité supérieure à la maison car elles ne pouvaient pas les sortir, selon NielsenIQ.

Il y a eu quelques exceptions notables où les prix ont en fait baissé depuis l’année dernière. Le coût moyen par unité de farine et de levure, les ingrédients pour faire le pain fait maison omniprésent de l’année dernière, a chuté de 1 pour cent et 4 pour cent respectivement. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils deviennent moins chers, mais plutôt que les gens sont plus susceptibles d’attendre les soldes qu’au printemps 2020, lorsque, si les gens pouvaient trouver des produits de base en stock, ils les achèteraient quel que soit le prix. De même, le prix des œufs a baissé de 4 %. Les prix du hard seltzer, la boisson estivale non officielle de 2019, ont baissé de près de 6%, reflétant peut-être l’augmentation de la sélection disponible, tout le monde, de Budweiser à Topo Chico, se mêlant à l’action.

Rani Molla

Lumber mania : une mise à jour

L’une des plus grandes flambées de prix de l’année à ce jour a été le bois d’œuvre. (Vox a une explication complète à ce sujet ici.) L’industrie du bois d’œuvre a connu des difficultés dans les années qui ont suivi la Grande Récession et la production a ralenti en conséquence. Lorsque Covid-19 a frappé, de nombreux acteurs de l’industrie ont supposé que la situation était sur le point d’empirer, alors ils ont encore plus réduit la production. Dans le cas de nombreuses usines et chantiers, les fermetures économiques ne les laisseraient pas travailler de toute façon.

« Ils ont vraiment rappelé, pensant que la demande chuterait, et la réalité est que la demande n’a jamais ralenti », a déclaré Dustin Jalbert, économiste principal et spécialiste de l’industrie du bois chez Fastmarkets RISI, à Vox au printemps.

Il s’avère que de nombreuses personnes coincées à la maison ont eu la même idée d’entreprendre des projets de rénovation et de remodelage de leur maison. Ils ont construit des terrasses, des garages et des bureaux et ont trouvé des moyens de rendre les maisons dans lesquelles ils étaient coincés 24h/24 et 7j/7 plus agréables. D’autres sont allés chercher de nouvelles maisons, s’emparant de maisons préexistantes et commençant à construire.

Le déséquilibre entre l’offre et la demande a bouleversé une grande partie de l’industrie et les prix du bois ont grimpé en flèche. À l’été 2019, 1 000 pieds-planche de bois d’œuvre (un pied-planche fait 12x12x1 pouces) d’une scierie auraient coûté quelque part dans la gamme des 300 $, selon les données de Fastmarket Random Lengths. En mai, la même quantité de bois se vendait plus de 1 500 $ à certains moments.

Maintenant, les prix ont commencé à baisser, revenant en dessous de 1 000 $. Cela pourrait être un signe que la chaîne d’approvisionnement commence à s’équilibrer et que la demande, face aux prix élevés, a repris son souffle, ce qui a permis à une partie de l’offre de rattraper son retard.

C’est ce que certains économistes disent est susceptible de se produire dans l’ensemble de l’économie à mesure que certains des problèmes post-pandémiques seront résolus. L’offre rattrapera la demande à mesure que les chaînes d’approvisionnement se normaliseront et, dans certains cas, la demande refoulée diminuera également. « Les prix qui entraînent cette inflation plus élevée proviennent de catégories qui sont directement affectées par la reprise après la pandémie et la réouverture de l’économie », a déclaré le président de la Réserve fédérale Jay Powell lors d’une conférence de presse en juin. Il a spécifiquement invoqué le bois d’œuvre : « L’idée est que les prix comme celui-ci ont augmenté très rapidement en raison des pénuries et des goulots d’étranglement, etc. Ils devraient cesser de monter et à un moment donné, dans certains cas, devraient même baisser. Et nous l’avons vu dans le cas du bois d’œuvre.

Le grand point d’interrogation en ce moment est combien de temps cela va durer

Il est indéniable que certains prix augmentent plus rapidement qu’ils ne l’ont fait ces dernières années ; la grande inconnue en ce moment est combien de temps cela va durer. La Fed et la Maison Blanche parient que le niveau actuel d’inflation est transitoire, ce qui signifie qu’il s’agit d’un choc temporaire alors que l’économie rebondit après la pandémie, et bientôt les choses se calmeront.

Dans un témoignage devant le Congrès en juin, Powell a exposé les facteurs contribuant aux récentes augmentations de l’inflation, notamment la baisse des prix au début de la pandémie, les goulots d’étranglement de l’approvisionnement, la répercussion des prix du pétrole et de l’énergie et l’augmentation des dépenses de consommation accompagnant la réouverture. « Je dirai que ces effets ont été plus importants que prévu et qu’ils peuvent s’avérer plus persistants que prévu, mais les données entrantes sont tout à fait cohérentes avec l’opinion selon laquelle ce sont des facteurs qui s’estomperont avec le temps et alors l’inflation baissera alors vers nos objectifs », a-t-il déclaré.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), que la Fed utilise comme principal indicateur d’inflation, a légèrement moins augmenté en mai que les économistes ne l’avaient prévu, ce qui pourrait être un signal que le rythme des hausses de prix ralentit. Cependant, il est trop tôt pour le dire.

La grande crainte de certains économistes est que les États-Unis ne voient une répétition des années 1970, lorsque le pays a connu une période prolongée d’inflation élevée qui n’a pris fin que lorsque la Fed a pris des mesures sévères et a poussé l’économie dans une récession dans le début des années 1980. Si l’inflation décolle et que les emplois et les salaires ne vont pas avec, alors les articles de tous les jours peuvent devenir prohibitifs pour de nombreuses personnes. Dans les années 70, par exemple, le bœuf est devenu très cher. Une inflation soutenue peut également réduire la valeur de l’épargne.

Certains coins plus extrêmes avertissent même que les États-Unis pourraient voir une hyperinflation galopante comme ce qui s’est passé dans des endroits comme l’Argentine et le Venezuela, où la valeur de leurs devises a diminué rapidement et où il est presque impossible pour les chèques de paie des gens de suivre la flambée des prix.

Au milieu de ces préoccupations, il est important de se rappeler que la Fed fait attention à l’inflation. Si l’économie ne se calme vraiment pas, la Fed dispose d’outils pour la combattre, comme la hausse des taux d’intérêt. Les responsables de la Fed ont déjà avancé leur calendrier prévu pour augmenter les taux d’intérêt jusqu’en 2023 à partir de 2024, bien que les prévisions puissent toujours changer.

Il est compréhensible de s’inquiéter de l’inflation – un scénario où les prix augmentent et les chèques de paie ne sont pas ceux que le pays souhaite voir. Mais est-il temps de commencer à accumuler de l’or sous votre matelas ? Probablement pas. Ces vacances post-pandémie que vous vouliez prendre vont probablement vous faire perdre un peu plus que vous ne le pensiez, du moins pour le moment. La bonne nouvelle est que, par rapport à il y a un an, il est beaucoup plus sûr aux États-Unis de prendre des vacances.