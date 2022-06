Pourquoi les prix du gaz sont si élevés, expliqués

L’essence est le seul produit dans l’Amérique moderne dont le prix est indiqué sur des panneaux géants presque partout où vous allez. La plupart des gens, même s’ils ne conduisent pas, ont probablement une assez bonne idée de ce que coûte l’essence – actuellement en moyenne 5 $ le gallon à l’échelle nationale.

L’omniprésence et la visibilité des prix de l’essence en font un raccourci facile pour le reste de l’économie, surtout lorsqu’ils augmentent. Et ils déterminent souvent ce que les gens pensent généralement de l’état de l’économie et de la politique.

Mais les prix de l’essence ne sont pas vraiment la meilleure mesure pour comprendre l’économie au sens large. Ils sont très utiles pour comprendre l’état du pétrole et du raffinage, mais révèlent moins que vous ne le pensez sur l’impact réel sur la vie des gens.

Il existe une meilleure mesure, moins alarmiste, pour comprendre ce qui arrive aux prix de l’essence – une mesure qui montre que, même si les prix de l’essence approchent de niveaux record, la plupart des ménages sont encore mieux lotis qu’ils ne l’étaient en 2008.

Qu’est-ce qui détermine réellement le prix du gaz

Les prix de l’essence, qui ont augmenté de près de 50% au cours des six derniers mois, n’ont pas encore atteint un niveau record ajusté à l’inflation, bien qu’ils puissent encore y arriver. L’analyste de JPMorgan, Natasha Kaneva, a déclaré qu’il existe un risque très réel qu’il atteigne 6 dollars d’ici août. Pour battre le record réel de 2008, ajusté en dollars de 2022, les prix de l’essence devraient dépasser 5,33 $.

Le principal facteur du coût du gaz est le prix du pétrole brut, qui augmente depuis octobre et oscille autour de 120 dollars le baril, contre 70 dollars il y a un an. La guerre de la Russie en Ukraine a conduit les États-Unis et l’Europe à sanctionner Moscou, y compris son pétrole brut, qui représentait environ 12 % du marché mondial. (Avant la guerre, les États-Unis obtenaient moins de 4 % de leur pétrole de la Russie, mais ces sanctions ont affecté les marchés pétroliers mondiaux en rendant plus coûteux l’accès à ce pétrole pour les autres.)

La demande de pétrole a également rebondi des profondeurs de la pandémie plus rapidement que la production de pétrole.

Un deuxième moteur majeur de la hausse des prix est le coût du raffinage du pétrole brut. Ces coûts augmentent également : les raffineries ont fermé ces dernières années, dépassant les nouvelles raffineries en construction. Et bien que la capacité ait augmenté par raffinerie, la plupart des raffineries américaines fonctionnent déjà presque à pleine capacité. En bref, la demande de pétrole plus raffiné a approché les niveaux d’avant la pandémie, mais la capacité de raffinage n’a pas suivi.

Les deux derniers facteurs sont le coût d’acheminement de l’essence à votre station-service du coin et les taxes. Celles-ci sont assez marginales : bien que certains États aient suspendu leurs taxes sur l’essence, qui paient pour l’amélioration des routes et des autoroutes, elles représentent une part relativement faible du prix.

L’Administration fédérale de l’information sur l’énergie a illustré la répartition de ces coûts, à jour en avril :

Une chose que vous remarquerez manquante : le président. Les politiques de forage du président Joe Biden n’ont rien à voir avec les prix du gaz.

Cela n’a pas empêché les politiciens républicains et les commentateurs conservateurs de désigner les baux annulés dans le golfe du Mexique et les politiques climatiques de Biden comme les principaux responsables de la hausse des prix. Mais les analystes de l’énergie s’empressent de souligner que ce n’est pas ainsi que fonctionnent les marchés pétroliers. La Maison Blanche « peut faire des choses symboliques qui ne font pas vraiment baisser les prix, et elle peut faire des choses vraiment stupides qui sont contre-productives », a déclaré Bob McNally, analyste énergétique chez Rapidan Energy Group qui a servi dans l’administration George W. Bush. Poste de Washington.

L’approvisionnement en pétrole ne se résume pas à ouvrir un robinet, et le président ne contrôle même pas le robinet. « Aux États-Unis en ce moment, les contraintes sont au sein de l’industrie elle-même et ont très peu à voir avec les politiques du gouvernement fédéral », a déclaré Sam Ori, directeur exécutif de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago.

Au lieu de cela, les compagnies pétrolières ont été « très réticentes à investir une partie de ces revenus dans des investissements en capital pour de nouveaux puits », a ajouté Ori.

Les compagnies pétrolières ont également d’autres problèmes, comme l’accès à la main-d’œuvre et aux matériaux comme l’acier nécessaires pour mettre les tuyaux dans le sol. L’industrie prévoit d’augmenter la production aux États-Unis d’environ 1,8 million de barils par jour cette année, mais il s’agissait de changements prévus et déjà pris en compte dans le prix actuel.

Tout cela brosse un tableau sombre avec impatience de remplir votre réservoir, car il n’y a pas de solution facile. Les prix peuvent continuer à monter.

Mais ce n’est toujours pas aussi grave que tout cela en a l’air.

L’industrie pétrolière n’est pas l’économie

S’il y a un résultat économique clair à la hausse des prix du pétrole, ce sont les bénéfices des compagnies pétrolières. Les cinq grandes compagnies pétrolières ont affiché leurs meilleurs bénéfices depuis plus d’une décennie à 35 milliards de dollars au premier trimestre 2022, des marges qui continueront d’augmenter tant que les prix resteront élevés.

Sinon, il existe certainement une corrélation entre les prix de l’essence et la santé de l’économie américaine, mais la relation exacte est trouble. « Lorsque les prix augmentent, cela ne signifie pas nécessairement que l’économie s’effondre ; lorsque les prix baissent, cela ne signifie pas nécessairement que l’économie accélère », a déclaré Clark Williams-Derry, chercheur à l’Institut d’économie de l’énergie et d’analyse financière.

La pandémie en est un exemple extrême : les prix du pétrole se sont effondrés avec la demande. Le prix du pétrole brut est passé brièvement en négatif parce que les producteurs devaient payer pour l’évacuer, car il y avait un surplus important et une capacité de stockage si faible. Des prix bas ne garantissent pas une économie en plein essor, et ils peuvent également rendre l’adoption des énergies renouvelables encore plus difficile. En septembre 2020, alors que les prix de l’essence étaient inférieurs à 2,20 dollars, des millions d’Américains étaient sans emploi, des centaines de milliers de travailleurs perdant leur emploi chaque semaine.

Si la rhétorique politique lie toujours les prix du pétrole à l’économie au sens large, c’est en raison des leçons tirées des chocs pétroliers des années 1970 qui sont maintenant dépassées. « Dans les années 1970, la raison pour laquelle la crise pétrolière était si meurtrière était que l’économie américaine était beaucoup plus gourmande en pétrole », a déclaré Ori.

Aujourd’hui, nous pouvons obtenir plus avec moins. La consommation de pétrole aux États-Unis est en fait restée à peu près stable au cours des deux dernières décennies, alors même que la population et l’économie ont augmenté. Et l’amélioration des normes d’économie de carburant a contribué à garantir que le pétrole joue un rôle de moins en moins important dans l’économie. À l’avenir, cette tendance se poursuivra. Les nouvelles normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) pour l’industrie automobile exigent que les flottes atteignent une moyenne de 49 miles par gallon d’ici l’année modèle 2026 (au lieu de 28 mpg).

L’un des problèmes majeurs de notre obsession collective du prix du pétrole est qu’elle ignore que la demande réagit également aux prix élevés. Plus de personnes optent pour d’autres options comme l’électricité et le transport en commun, et pourraient être plus susceptibles de passer à l’électricité ou d’acheter une voiture plus économe en carburant à l’avenir. Lorsque l’essence a grimpé en flèche en 2008, les comportements de conduite et les habitudes d’achat ont également changé, alors que les ventes de véhicules hybrides ont augmenté et que les ventes de VUS ont diminué.

Tout cela signifie que l’interaction entre les prix du gaz et l’économie dans son ensemble, et même entre les prix du gaz et les budgets des ménages, n’est pas aussi simple qu’il y paraît à première vue.

Une meilleure façon de comprendre les prix de l’essence

Cela ne signifie pas que les gens ne souffrent pas à cause de la hausse des prix. Pour les ménages qui fonctionnent au mazout, l’électricité et le refroidissement sont particulièrement chers pendant les mois d’été en raison de ces prix en hausse. Le prix du gaz naturel, un combustible fossile qui fournit environ 40 % de l’électricité au réseau, a également augmenté. Et l’EIA dit qu’elle s’attend à ce que le ménage américain moyen dépense environ 450 $ de plus cette année que l’an dernier, sur une base ajustée à l’inflation, pour l’essence.

Mais il existe une meilleure mesure de la douleur que les gens ressentent à cause des prix de l’essence : le revenu disponible que les gens dépensent pour l’essence.

Dès le départ, ce chiffre vous indique que le gaz n’est pas la principale dépense de la plupart des ménages. « En réalité, c’est une part importante mais relativement faible du budget », a déclaré Williams-Derry.

Les dépenses en essence ont chuté à 1% du revenu personnel disponible en 2020 en raison des fermetures et des bas prix de l’essence cette année-là. Il est remonté entre 1,5 et 3,2 % en 2021. Et même s’il augmente en 2022, il est encore bien inférieur à d’autres moments où le pétrole dépassait 100 dollars le baril.

Bien que les prix de l’essence aient atteint un territoire proche de 2008 (ajusté en fonction de l’inflation), ce ratio est encore bien inférieur aux niveaux de 2008. L’EIA note qu’au début de 2022, il est plus proche du «rapport moyen de 2,5% de 2015 à 2019» et prévoit qu’il pourrait atteindre 3,2% cette année avant de retomber à la fin de 2022.

Perspectives énergétiques à court terme de l’EIA, mai 2022

Tout cela est plus nuancé que les panneaux de prix du gaz collés partout. Mais le fait que la part du revenu que la plupart des ménages consacrent à l’essence soit inférieure à celle de 2008 est une bonne nouvelle : cela montre que, grâce à un revenu disponible plus élevé, à une dépendance moindre au pétrole, ou aux deux, la hausse du prix de l’essence ne doit pas nuire les gens tout autant que par le passé. Il montre également la voie vers des politiques qui permettraient de compenser encore plus l’impact de la hausse des prix, de l’efficacité énergétique et des modes de transport alternatifs, ou encore des politiques qui augmentent temporairement les revenus des personnes.