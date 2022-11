Pourquoi les prix des œufs augmentent – mais les prix du poulet baissent

“Beaucoup de choses sont en hausse depuis 2020”, a déclaré Bill Lapp, président d’Advanced Economic Solutions, une société de conseil spécialisée dans l’économie alimentaire. “Mais le récent pic est extraordinaire sur les marchés des œufs en coquille et des ovoproduits.”

Il peut sembler contre-intuitif que les prix des œufs et du poulet aient évolué dans des directions opposées.

Les prix des produits d’épicerie augmentent à leur rythme le plus rapide depuis des décennies, pas plus que les œufs. Pourtant, les prix du poulet ont chuté en octobre.

La flambée des prix des œufs est principalement le résultat de l’une des pires épidémies de grippe aviaire aux États-Unis

Environ 50,3 millions d’oiseaux ont été touchés par le virus depuis début février, selon de récentes Les données des Centers for Disease Control and Prevention. Ces chiffres incluent également des oiseaux tels que des dindes et des canards.

La grippe aviaire est relativement rare aux États-Unis Le dernier combat remonte à 2015, lorsqu’un record de 50,5 millions d’oiseaux ont été touchés, le CDC a dit. La grippe n’était pas apparue depuis au moins une décennie ou deux avant cela, a déclaré Lapp.

Voici pourquoi c’est important : la grippe aviaire, qui est généralement porté par les oiseaux sauvages tels que les canards et les oies, est “très contagieuse”, selon le ministère de l’Agriculture du New Jersey. averti le mois dernier. C’est aussi extrêmement mortel; ce tue 90% à 100% des poulets, souvent dans les 48 heures, selon au CDC.