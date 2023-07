Pourquoi les prix des légumes surgelés sont en hausse, selon les économistes

Alors même que l’inflation américaine se refroidit largement, les prix des légumes surgelés sont chauds.

Le prix moyen en rayon des légumes surgelés a augmenté de 18 % au cours de la dernière année – la plus forte augmentation parmi tous les produits d’épicerie, selon le indice des prix à la consommation pour juin 2023.

Parmi tous les biens et services de consommation, seuls quelques-uns – comme la réparation de véhicules automobiles, les repas scolaires et la préparation des déclarations de revenus – ont vu leurs prix augmenter plus rapidement au cours des 12 derniers mois, selon les données de l’IPC.

La flambée des prix des légumes surgelés est attribuable à de nombreux facteurs, tels que les tendances en matière d’immigration, les coûts élevés de la main-d’œuvre et des engrais et les effets d’entraînement de la guerre en Ukraine, ont déclaré des économistes et des experts en alimentation.

Mais l’événement le plus important a peut-être été le temps inhabituel en Californie, qui est « de loin » le plus grand fournisseur de fruits et légumes frais aux États-Unis, a déclaré Russell Tronstad, professeur et économiste agricole à l’Université de l’Arizona.