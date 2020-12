Les maisons dans les banlieues extérieures et les zones régionales ont plus de chances de prendre de la valeur que les appartements proches de la ville, selon les experts immobiliers.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars, les maisons de la banlieue se sont bien comportées malgré une récession tandis que les prix unitaires près de la ville ont chuté alors que la fermeture de la frontière nationale a empêché les étudiants internationaux d’Australie.

Ce contraste était frappant à Melbourne, où les propriétés du centre-est ont plongé en valeur de 9%, contre un glissement de seulement 0,1% dans la péninsule de Mornington, selon les données de CoreLogic.

Le marché plus large de Melbourne a chuté de 5% entre mars et novembre.

Les prix des logements dans la région de Moreton Bay, au nord de Brisbane (Bribie Island, photo) ont augmenté pendant la pandémie alors que les valeurs du centre-ville chutaient

Brisbane a connu une histoire similaire, bien que moins dramatique, avec une baisse de 2,3% de la valeur des maisons du centre-ville en seulement huit mois, les prix de l’immobilier dans la région de Moreton Bay, au nord de la capitale du Queensland, ayant augmenté de 2,4%.

Le prix médian des maisons à Sydney a chuté de 3,2 pour cent, entre mai et septembre, avant de se redresser, alors que les prix régionaux ont bondi pour atteindre de nouveaux records.

Eliza Owen, responsable de la recherche chez CoreLogic en Australie, a déclaré que les quartiers du centre-ville de Sydney et de Melbourne perdraient probablement de la valeur l’année prochaine.

« Dans l’attente de 2021, les marchés du logement de la Nouvelle-Galles du Sud devraient généralement rester à la hausse, mais des poches du marché risquent de continuer à baisser », a-t-elle déclaré.

«La demande se déplace généralement du parc des centres-villes préféré par les investisseurs, vers les logements individuels à la périphérie de la zone métropolitaine et dans la région de NSW.

«Des poches de risque demeurent pour les marchés des logements du centre-ville de Sydney et de Melbourne.

Sur une période plus longue, les maisons situées à proximité de bonnes écoles ont plus de chances de prendre de la valeur.

À Melbourne, les propriétés du centre-est (Prahan, photo) ont chuté de 9%, alors que les prix médians dans la capitale victorienne ont chuté de 5% pendant la pandémie

Brett Warren, directeur de Metropole Properties à Brisbane, a cité les données de Matusik Property Insights montrant une hausse de 34,3% des prix moyens dans les zones proches des dix meilleures écoles, contre une augmentation de 20,4% à l’échelle de la ville entre 2013 et 2018.

Régions avec des prix immobiliers records Côte d’Or: 571379 $ Canberra: 672 866 $ Sunshine Coast: 639977 $ Coffs Harbour: 489 952 $ Côte médio-nord de la Nouvelle-Galles du Sud: 477891 $ Brisbane Est: 586280 $ Adélaïde ouest: 514 563 $ Source: Indice CoreLogic de la valeur des maisons et des appartements, novembre 2020, CommSec

«Je suggérerais que ces meilleures écoles soient basées dans des quartiers plus anciens et bien établis où il y a une pénurie de terrains et donc aucune capacité à construire de nouveaux logements», a-t-il déclaré.

«Comme il y a généralement un bassin versant et des limites, ceux-ci créent également un niveau de rareté.

En dehors des marchés du logement des centres-villes, CoreLogic s’attendait à ce que des taux d’intérêt historiquement bas soutiennent la demande de logements suburbains et régionaux.

«La demande de logements devrait rester forte à court terme», a déclaré Mme Owen.

Les craintes d’une baisse à deux chiffres des prix des logements en Australie, au début de la pandémie, ne se sont pas matérialisées, la valeur nationale des logements ayant chuté de 1,9% entre mars et septembre avant de se redresser et d’augmenter de 0,4% en octobre et de 0,8% en novembre .

En novembre, les prix de l’immobilier ont atteint un niveau record dans 32 régions, avec des emplacements en bord de mer de la Gold Coast à la NSW Mid-North Coast.

Certaines parties de Brisbane, Adélaïde, Hobart et Canberra figuraient sur la liste, ainsi que Newcastle, Shepparton dans l’ouest de Victoria et Launceston dans le nord de la Tasmanie, mais Sydney et Melbourne étaient introuvables.