Pourquoi les principaux investisseurs se sentent déprimés

Les effets décalés de la politique monétaire sont difficiles – par définition – à ignorer, et comme la Réserve fédérale a augmenté ses taux d’intérêt à un rythme agressif pour lutter contre l’inflation, ces mesures sont restées au cœur des craintes quant à l’effet éventuel sur l’économie et actions, d’une vente plus importante réduisant les gains de 2023 encore plus que la baisse de septembre ne l’a déjà fait, à une récession.

La glissade continue dans le Moyenne industrielle Dow Jones mardi a renforcé ce que de nombreux investisseurs de premier plan avaient mis en garde lors du sommet phare des investisseurs de CNBC la semaine dernière, Delivering Alpha. Prendre des risques à l’heure actuelle n’est probablement pas le meilleur pari sur le marché.

Lundi matin, le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a déclaré sur CNBC que l’économie commence à ralentir. Jeudi dernier, il a présenté une vision pessimiste de l’avenir de l’économie lors de Delivering Alpha, et il était loin d’être seul.

« Nous sommes plus pessimistes que la plupart des gens quant à ce qui nous attend », a déclaré Katie Koch, présidente et directrice générale de TCW chez DA. « Les choses se cassent lorsque vous réévaluez de manière agressive », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons pas vu les conséquences d’une hausse des taux, mais cela s’en vient. »

Elle a déclaré qu’une récession était toujours son point de vue de base et que les investisseurs n’étaient pas payés pour être agressifs ici, avec des comptes en espèces rapportant jusqu’à 5 %.

« Il y a un décalage et d’autres choses vont se briser. Nous avons déjà cassé quelques choses ou les avons presque cassées. Nous avons presque brisé le marché des retraites au Royaume-Uni et nous avons brisé certaines banques régionales. Et il va y avoir d’autres bouleversements à venir. clairement à mesure que le capital révise ses prix », a-t-elle déclaré. « Vous êtes payé pour être patient en ce moment », a ajouté Koch. « L’argent liquide rapporte bien. »

Certains des plus grands investisseurs boursiers du marché ont fait écho à ce point de vue. Brad Gerstner, PDG d’Altimeter Capital et investisseur technologique étroitement suivi, a déclaré qu’il avait réduit son exposition longue aux actions de 50 % par rapport à son exposition courte, une décision qu’il a prise sur la base de l’analyse, entre autres, des données de consommation, du logement. la demande par rapport à la demande de voyages et même aux achats individuels importants, comme les camping-cars, sont tous rattrapés par les effets de décalage de la politique de la Fed.

« Je pense que le risque que la Fed fasse des excès a augmenté », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si nous allons connaître un atterrissage brutal ou un atterrissage en douceur, mais je suis certain que la probabilité que nous connaissions un ralentissement significatif en 2024 a augmenté. »

Gerstner a parlé du surendettement des consommateurs et des entreprises, inquiétudes que de nombreux dirigeants du marché ont exprimées tout au long de l’année écoulée, dans un contexte de résilience surprenante du consommateur et de l’économie.

« Je veux dire, réfléchissez-y. Nous sommes passés d’un environnement de taux d’intérêt de 0 %, dans lequel les entreprises empruntaient gratuitement et les consommateurs empruntaient gratuitement, à maintenant nous avons des prêts hypothécaires à 8 % ; nous avons des prêts automobiles à 10 % ; nous avons 20 % % de cartes de crédit ; les prêts étudiants sont sur le point d’entrer en vigueur ; l’énorme explosion d’emprunts d’entreprises qui s’est produite pour presque rien, d’avril à décembre 2020, doit maintenant être réorganisée [refinanced] à des tarifs que beaucoup de ces entreprises ne peuvent pas se permettre. C’est la définition de l’effet de décalage et des vents contraires. »

Ackman a déclaré lundi matin qu’il ne s’attendait pas à une nouvelle hausse des taux. Mais l’enquête mensuelle sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre du ministère du Travail publiée mardi a montré un niveau de postes vacants qui a contribué à faire sombrer les marchés et qui est lié aux craintes qui, même si elles suggèrent une force plus surprenante de l’économie, seront un élément clé pour le marché du travail. Fed avant sa décision sur les taux de novembre. La récente vision du marché basée sur l’outil FedWatch du CME est alignée sur celle d’Ackman, le pourcentage de personnes interrogées ne s’attendant à aucune hausse en novembre atteignant 83 % la semaine dernière. C’est toujours l’opinion majoritaire, mais elle était tombée à 68% mardi à midi.

Gerstner, cependant, n’était pas sûr, lors de l’Alpha Delivering de la semaine dernière, de la raison pour laquelle la majorité ne prévoyait pas une autre hausse. « Si vous écoutez simplement leurs paroles, vous savez, vous devez avoir peur qu’il y ait une nouvelle hausse des taux. … Les marchés continuent donc de bluffer un peu la Fed, mais je pense que vous avez une bonne chance. » encore une hausse des taux, car je pense qu’ils sont vraiment engagés. [Fed Chair Jerome Powell] veut être Volcker. Il ne veut pas qu’on se souvienne de lui comme du président de la Fed qui n’a pas tué l’inflation », a-t-il déclaré.

Un autre intervenant important du DA sur les titres à revenu fixe et la Fed étaient plus d’accord avec Gerstner que avec le marché. Rick Rieder, le plus haut responsable des investissements obligataires chez le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, a déclaré au public de DA que le marché pariait peut-être mal sur la Fed. Même s’il estime qu’une autre hausse n’est pas nécessaire, il estime que la Fed semble susceptible de relever ses taux une fois de plus en novembre, sur la base de son analyse de tout ce qu’elle a communiqué. « Vous avez une Fed qui vous dit qu’elle aimerait faire plus, qu’elle veut s’assurer de freiner l’inflation », a-t-il déclaré.

Rieder s’est ajouté à un chœur d’investisseurs soulignant que les investissements moins risqués constituaient un point idéal avec ce que beaucoup pourraient considérer comme une classe d’actifs ennuyeuse parmi ses paris actuels préférés.

« J’adore le papier commercial à 6,5% pour un an », a déclaré Rieder. « Je sais quel sera mon rendement pour les émetteurs de classe A, les grands émetteurs de premier plan et je peux simplement bloquer ce taux. »

Les récentes données d’inflation ont conforté l’idée d’une Fed qui pourrait y parvenir, avec l’indicateur « favori » de la Fed, le PCE, plus froid que prévu en août. Mais les données sur l’emploi ont simplement reculé. « Ces chiffres doivent être favorables », avait déclaré Rieder à propos des données sur l’inflation et sur l’emploi, y compris le rapport JOLTS, dans une interview avec CNBC en marge de DA. Les données JOLTS pourraient s’avérer être une anomalie et le rapport sur l’emploi non agricole de vendredi apparaît encore plus important désormais en fournissant une contribution clé au marché du travail pour la Fed.

Ackman, même pariant contre une nouvelle hausse des taux, a une vision de l’inflation qui la voit être constamment plus élevée et exercer davantage de pression sur les rendements. « Notre point de vue est vraiment que nous sommes dans un monde différent. … Je ne serais pas choqué de voir une peine de 30 ans [Treasury] taux bien avancé, à travers les cinq [percent] barrière, et on pouvait voir le délai de dix ans approcher cinq », a-t-il déclaré.

Mardi, les bons du Trésor à 30 et 10 ans ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 16 ans, depuis 2007.