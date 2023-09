Pourquoi les prêts étudiants pourraient être la prochaine bulle

Les États-Unis ont amassé plus de 1,7 billion de dollars de la dette étudiante impayée, selon la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis.

Des milliards de dollars de prêts étudiants sont emballés et vendus sous forme d’actifs connus sous le nom de titres adossés à des actifs de prêts étudiants à certains des plus grands investisseurs américains.

Mais alors que les prêts étudiants continuent d’augmenter, les experts ont exprimé des inquiétudes croissantes concernant le marché SLABS. L’inquiétude est que les SLABS pourraient constituer un risque systématique pour l’économie américaine, de la même manière que les titres adossés à des prêts hypothécaires à risque ont contribué au krach de 2008.

« J’ai vu les parallèles et cela m’a vraiment fait flipper parce que j’ai réalisé que ce cycle allait seulement se répéter », a déclaré Allison Pyburn, experte en titrisation adossée à des actifs et ancienne rédactrice en chef de Debtwire ABS. Elle a poursuivi : « Je pense que l’un des principaux moyens de découvrir les similitudes entre les prêts étudiants et les prêts hypothécaires est d’examiner la question de l’abordabilité. »

Le taux de défaut de la cohorte nationale pour les prêts étudiants a chuté, selon le ministère américain de l’Éducation, stimulé par la pause de paiement pendant la pandémie de Covid-19. Mais le Bureau de protection financière des consommateurs estime que un sur cinq les emprunteurs étudiants présentent des facteurs de risque qui pourraient les mettre en difficulté lorsque les remboursements des prêts étudiants fédéraux reprendront en octobre.

« Je pense que ce qui est effrayant à ce sujet et ce qui était effrayant à propos de 2008, c’est l’énorme incertitude que tout le monde avait sur la valorisation », a déclaré Pyburn.

Mais tous les experts ne sont pas d’accord.

« Je pense qu’il est vraiment exagéré de dire que ce marché sera le déclencheur de la prochaine crise financière », selon Xiaoqing Eleanor Xu, professeur de finance à l’université de Seton Hall.

Elen Callahan, responsable de la recherche à la Structured Finance Association, a ajouté : « Le marché des SLABS est beaucoup plus petit et présente donc moins de risque systémique pour l’économie. »

Un rehaussement accru du crédit, suite aux ravages de la récession de 2008, a été proposé pour se protéger contre ce scénario précis.

« Même s’il y a des amortissements substantiels, ils seront en grande partie absorbés par les mesures de renforcement du crédit interne et externe qui ont été mises en place de manière très agressive après la crise financière », a déclaré Xu.

