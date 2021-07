Le vol de convertisseur CATALYTIQUE continue d’être un problème coûteux.

Si vous êtes propriétaire d’une voiture, vous voudrez comprendre pourquoi votre véhicule pourrait être en danger.

Les voitures modernes ont la capacité d’utiliser un convertisseur catalytique à trois voies Crédit : Getty

Que sont les convertisseurs catalytiques ?

Les convertisseurs catalytiques, qui existent depuis le 19ème siècle, sont des systèmes d’échappement attachés à une automobile qui réduisent la toxicité du gaz.

Ces gaz nocifs comprennent le monoxyde de carbone, l’oxyde nitrique, le dioxyde d’azote et les hydrocarbures, qui sont purifiés en substances telles que le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau par des réactions chimiques.

Un simple convertisseur catalytique à deux voies fonctionne en prenant le monoxyde de carbone et en le transformant en dioxyde de carbone et en hydrocarbures, convertissant les hydrocarbures non brûlés restants en eau et en dioxyde de carbone.

Les voitures modernes ont la capacité d’utiliser un convertisseur catalytique à trois voies, qui fait la même chose que ci-dessus tout en limitant la libération d’oxyde nitrique et de dioxyde d’azote, une cause de pollution de l’air.

Les convertisseurs catalytiques nécessitent des températures allant jusqu’à 400 degrés Crédit : AFP

Pourquoi les pots catalytiques sont-ils volés ?

Pour fonctionner plus efficacement, les convertisseurs catalytiques nécessitent des températures allant jusqu’à 400 degrés.

Dans le passé, les convertisseurs étaient placés près d’un moteur de voiture pour atteindre la température élevée, mais maintenant, le convertisseur peut être trouvé vers la sortie d’échappement sous un véhicule.

Les convertisseurs catalytiques utilisent des métaux précieux comme le palladium, le rhodium et le platonique et « ceux-ci ont une valeur intrinsèque qui signifie qu’ils valent la peine d’être récupérés et recyclés lorsque la voiture est mise au rebut », selon Auto Express.

Entre les métaux précieux et l’emplacement accessible, les voleurs ciblent ces biens précieux.

Selon ABC 8, il y a eu une augmentation massive des vols de convertisseurs catalytiques en 2020 par rapport à toutes les années précédentes.

La raison peut être due à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, rendant plus difficile l’accès aux convertisseurs de remplacement, provoquant une augmentation extrême.

Combien coûte le remplacement des pots catalytiques ?

Un convertisseur catalytique moyen coûte entre 800 $ et 1200 $, selon le type de voiture que vous possédez, selon JD Power.

Les convertisseurs les plus chers sont nécessaires pour les véhicules avec des moteurs plus gros.

Le convertisseur le plus cher se trouve dans une Ferrari F430, qui en nécessite deux, totalisant environ 7 540 $ et 3 540 $ pièce, a indiqué le magasin.

La raison du prix élevé est due aux métaux précieux nécessaires pour fabriquer le convertisseur et nettoyer efficacement votre échappement.