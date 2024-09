Pourquoi les pop stars féminines rejettent la célébrité et les fandoms toxiques

En seulement huit mois, Chappell Roan est passé du statut d’inconnu à celui de star montante des charts, devenant ainsi l’une des plus grandes nouvelles stars de la pop de la planète.

Mais comme le conclut le jeune homme de 26 ans né dans le Missouri Tournée à guichets fermés au Royaume-Unila matière noire de la méga-renommée et son superfandom envahissant menacent de jeter une ombre sur son succès.

En août, elle a publié deux TikToks, désormais visionnés collectivement plus de 30 millions de fois, dénonçant le « comportement effrayant » elle a de l’expérience et dit aux fans de respecter ses limites.

Et sur Instagram, elle a écrit que « les femmes ne doivent rien », après qu’un fan l’a attrapée et embrassée dans un bar. Ailleurs, la police a dû intervenir lorsqu’un chasseur d’autographes n’a pas accepté un « non » comme réponse.

Cette semaine, elle est allée encore plus loin en déclarant au magazine The Face qu’elle « Je pourrais quitter » l’industrie de la musique si le harcèlement envers elle et ses proches ne cesse pas.

La célébrité, conclut-elle, a « l’ambiance d’un ex-mari violent ».