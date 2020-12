L’histoire derrière les énormes manifestations de la Pologne.

En octobre et novembre 2020, la Pologne a connu ses plus grandes manifestations depuis la chute de son régime communiste il y a 30 ans. Des centaines de milliers de femmes ont défilé au mépris d’une nouvelle décision de justice interdisant l’avortement dans presque toutes les circonstances.

La Pologne possède depuis longtemps certaines des lois sur l’avortement les plus strictes d’Europe. Mais en 2015, le parti de droite Law and Justice (PiS) est arrivé au pouvoir et a rapidement commencé à essayer de limiter encore plus l’accès à l’avortement dans le pays. En 2016, ils ont tenté de passer une interdiction totale. Ils ont raté.

Mais en 2020, à la demande du parti au pouvoir, le Tribunal constitutionnel polonais a jugé que presque tous les avortements étaient illégaux. Ils l’ont fait parce que Law and Justice avait passé les dernières années à dégrader l’indépendance du tribunal et à en faire une branche du parti. Les manifestations ont commencé immédiatement, en partie à cause de la décision elle-même, mais aussi à cause de ce qu’elle représente: le risque de perdre non seulement les droits reproductifs, mais aussi les institutions démocratiques du pays.

Pour comprendre pourquoi cette décision a poussé tant de personnes dans la rue et pourquoi elle menace la démocratie polonaise, regardez la vidéo ci-dessus.